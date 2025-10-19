Дюков об «идеальном» 2026-м: «Снимается отстранение с России, мы проводим официальные международные матчи и убедительно побеждаем»
Александр Дюков ответил на вопрос об ожиданиях от 2026 года.
«Что должно произойти в 2026 году, чтобы можно было считать следующий год идеальным?
Снимается отстранение с российских команд, мы начинаем проводить официальные международные матчи, убедительно побеждаем в играх», – заявил президент РФС.
Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
