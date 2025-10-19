«Спартак» 20 с лишним лет наступает на одни и те же грабли! Все ждут медалей и качества, но вы сами видите, что происходит». Заварзин о красно-белых

Юрий Заварзин полагает, что «Спартак» двадцать лет наступает на одни грабли.

«Спартак » в субботу сыграл вничью с «Ростовом » (1:1) в 12-м туре Мир РПЛ и занимает 6-е место в таблице с отставанием в 7 баллов от лидирующего «Локомотива».

«Ничего в этом матче, откровенно говоря, мне не понравилось. Не может команда, которая претендует на чемпионство, терять очки на ровном месте!

Поэтому кто там виноват: главный тренер, спортивный директор, хозяин клуба… В течение 20 с лишним лет наступают на одни и те же грабли!

Все ждут медалей и какого-то качества от «Спартака», но вы сами видите, что происходит», – сказал бывший президент РПЛ Заварзин.