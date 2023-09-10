Тьерри Анри: «Венгер открыл мне разум, Гвардиола – глаза. Я думал, что разбираюсь в футболе, но в «Барселоне» поразился: «О чем Пеп вообще говорит?»

Теги Арсен Венгер Тьерри Анри Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона сборная Франции U-21 Ла Лига Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Тьерри Анри рассказал, как на него повлияли Арсен Венгер и Пеп Гвардиола.

«Быть тренером – значит задаваться вопросом: можешь ли ты сделать своих игроков умнее, научить их лучше понимать футбол? Возьмем для примера Гвардиолу. Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но, приехав в «Барселону», поразился: «Ого, о чем он вообще говорит?»

Когда я перешел в «Арсенал», Арсен Венгер открыл мне разум, дополнив то, что я узнал в Клерфонтене (футбольной академии во Франции – Sports.ru). А Гвардиола открыл мне глаза. Он дал мне понять, что прессинг – это хорошо.

Вообще говоря, нападающему обычно не хочется таким заниматься, но затем я развил в себе желание высоко прессинговать и оценил еще один аспект игры», – сказал главный тренер сборной Франции U21 в эфире Telefoot.

Анри и молодежка Франции – идеальный союз. Тренерской карьере Тьерри (пока очень слабой) нужен перезапуск

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33 комментария

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Александр Зубков
Это он еще с Мостовым не работал. Саня бы открыл все остальное.
+94
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utsh44psmr
Ирландия открыла левую руку
+42
-7
+35
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R-WRashid
Говорил про слепые зоны, ещё там что-то.
+32
0
+32
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Lindeman
Что там в футболе то разбираться, обыграл двоих в девятку забил и дальше пошёл
+27
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+27
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Total_90
Ответ Александр Зубков
Это он еще с Мостовым не работал. Саня бы открыл все остальное.
"Выкинул бы из головы" лишнее от Венгера и Гвардиола=)
+19
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Алексей Ненахов
Ответ Александр Зубков
Это он еще с Мостовым не работал. Саня бы открыл все остальное.
Раскрыл чакры чеканки
+14
0
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rigobersong
Тьерри Анри: «Венгер сказал в атаке пошире, в защите поуже и мы не проиграли ни одного матча в АПЛ.

Я думал, что разбираюсь в футболе, но в «Барселоне» Пеп сказал мне: «Футбол простая игра, взял мяч - пробил в девятку»
+16
-3
+13
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JENNINGS
Ответ Рэд Уайт
повезло Анри попасть в лучшую команду в истории и за один сезон выиграть все возможные трофеи к которым он шел всю карьеру
Анри уже играл в «Барселоне», года Пеп возглавил первую команду. Анри - один из ключевых игроков «Барсы» того золотого сезона 2008/09, особенно памятен его дубль на «Бернабеу», когда «Барса» победила 2:6. В том матче хорош был и Хави, если не ошибаюсь, 4 голевые передачи
+12
0
+12
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Рэд Уайт
повезло Анри попасть в лучшую команду в истории и за один сезон выиграть все возможные трофеи к которым он шел всю карьеру
+11
-7
+4
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SWAGG
анри: доменек открыл мне астрологию и хиромантию))
+3
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A.G
Пеп сказал мне: если на фланге ты один и перед тобой стоит защитник, бей в него чтобы мяч вылетел в аут
+3
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+3
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Андрей маяк
«Каких слов только не наслушался – «слепые зоны», квадраты какие-то. Всю жизнь играл – ни разу про слепую зону не слышал», - Александ Мостовой.
+3
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brace
А вот Мостовой так не считает, он учится, но говорит, что ничего нового для себя не узнал!!
 «Ничего нового я не увидел и не увижу, но приходится сидеть и слушать»
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Eric_Cartman
Мостовой, перелогинься, мы тебя узнали
+2
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Men77
Ответ Гномович!
Лионель Месси: «Гвардиола открыл мне разум, Эвребе – открыл мне глаза, а ФИФА – двери.
ну кому то Бадр ворота открыл🤣
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vel
дайте прочесть это Мостовому. )
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Усы Годзиллы
Анри про нандролон?
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Хаскерс
Это он еще с Мостовым не общался…
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JamesObiorah
Судя по тренерской деятельности Анри так и не разобрался...
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yulay
Ответ JENNINGS
Анри уже играл в «Барселоне», года Пеп возглавил первую команду. Анри - один из ключевых игроков «Барсы» того золотого сезона 2008/09, особенно памятен его дубль на «Бернабеу», когда «Барса» победила 2:6. В том матче хорош был и Хави, если не ошибаюсь, 4 голевые передачи
Пике в том матче забил первый гол за Барсу в Ла Лиге. Я тогда смотрел с английскими комментаторами: Even Pique is scoring on Bernabeu
А Месси в том матче упустил кучу шансов, мог бы забивать больше тех двух, что закатил
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JENNINGS
Ответ yulay
Пике в том матче забил первый гол за Барсу в Ла Лиге. Я тогда смотрел с английскими комментаторами: Even Pique is scoring on Bernabeu А Месси в том матче упустил кучу шансов, мог бы забивать больше тех двух, что закатил
Да, видел заголовки «Бернабеу забил на «Бернабеу». Отсылка к фамилии Пике - полное имя Жерар Пике Бернабеу
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Фредерик Вассёр
За последние 13 лет наверное 13-ая одна и та же новость про Анри, Венгера, Гвардиолу.
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majestic1980
Сейчас бы ещё кто-нибудь самокритику для Анри- тренера открыл
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Ansu Fati
Ответ Александр Зубков
Это он еще с Мостовым не работал. Саня бы открыл все остальное.
Все чакры))
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ASH11
Ответ Александр Зубков
Это он еще с Мостовым не работал. Саня бы открыл все остальное.
Мостовой бы сказал, что там нового открывать, все и всем давно известно, кто играл и на высоком уровне.
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