Тьерри Анри: «Венгер открыл мне разум, Гвардиола – глаза. Я думал, что разбираюсь в футболе, но в «Барселоне» поразился: «О чем Пеп вообще говорит?»

Тьерри Анри рассказал, как на него повлияли Арсен Венгер и Пеп Гвардиола.

«Быть тренером – значит задаваться вопросом: можешь ли ты сделать своих игроков умнее, научить их лучше понимать футбол? Возьмем для примера Гвардиолу. Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но, приехав в «Барселону», поразился: «Ого, о чем он вообще говорит?»

Когда я перешел в « », открыл мне разум, дополнив то, что я узнал в Клерфонтене (футбольной академии во Франции – Sports.ru). А Гвардиола открыл мне глаза. Он дал мне понять, что прессинг – это хорошо.

Вообще говоря, нападающему обычно не хочется таким заниматься, но затем я развил в себе желание высоко прессинговать и оценил еще один аспект игры», – сказал главный тренер сборной Франции U21 в эфире Telefoot.

Анри и молодежка Франции – идеальный союз. Тренерской карьере Тьерри (пока очень слабой) нужен перезапуск

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