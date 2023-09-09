Эрлинг Холанд: «Гвардиола очень требовательный, прямой и честный. Я сильно прогрессирую под его руководством»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд высказался о работе под руководством Пепа Гвардиолы.

– Чего вы больше хотите от тренера? Тактических советов или человеческих отношений?

– И того, и другого. Тактические советы очень важны. Но, думаю, механизм работает лучше, если есть хорошие человеческие отношения.

– А с Гвардиолой у вас и то, и другое?

– С Пепом у нас очень хорошие отношения. Конечно, он очень требователен в работе, прямой и честный в словах. Но это его стиль управления. В любом случае, чтобы развиваться и прогрессировать, лучше знать всю правду прямо (улыбается).

В первом туре с «Бернли» (3:0, 11 августа – Sports.ru) это было видно (тренер сделал Холанду замечание перед камерами, заходя в раздевалку в перерыве – Sports.ru).

Но я ценю такие моменты. Они показывают, что Гвардиола предан делу. Это не всегда приятно, но в то же время ты смотришь правде в глаза. И я знаю, что его цель – сделать тебя лучшим игроком. Это касается рабочих моментов. За пределами поля мы много шутим и смеемся.

– Гвардиола сделал вас лучше как игрока или вы сделали «Ман Сити» лучше как команду?

– Нет, я бы сказал, что под руководством Пепа я серьезно прогрессирую. Вижу это каждый день. И результаты, думаю, подтверждают.

Что касается меня, думаю, я привнес в команду возможность более прямолинейной игры, что позволяет избегать прессинга, когда это нужно, – сказал форвард «Ман Сити».

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10 комментариев

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Lindeman
Гвардиола одержим футболом.Таких тренеров мало
+18
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Тот самый случае, когда Ферарри используют как Феррари, а не как Фиат
+15
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ real-man
Холанд если тебя заставляют моргни два раза
Моргнуть надо было продажнлму Зидану, когда его заставляли говорить что роналду лучший, хотя за неделю до этого Зизу говорил, что Рибери лучший
+11
-1
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Tristan...
Как же адекватно он всё разложил. Молодец!
Представляете, в какого топа Пеп превратил бы Златана, если бы носатый умерил своё эго...
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Jlaw
Эрлинг, научиться тебе не быть таким деревянным, цены бы не было
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Bunyod Turgunov
Ответ real-man
Чувак ты вообще не в теме
Если у него другое мнение в отличие от тебя то он получается не в теме?))
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real-man
Ответ Bunyod Turgunov
Если у него другое мнение в отличие от тебя то он получается не в теме?))
Объясняю для особо одарённых как ты, есть давный прикол на счет "моргни два раза если тебя заставляют", в данном случае не важно было кто о ком говорит Холанд о Гвардиоле или Бунед о Тошмате, плевать. А он начал про высказывание Зидан хер пойми когда на кого, поэтому я сказал что он не в теме. Понятно? Нихера не знаете не понимаете но высказываетесь. Печально
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Artuom Batishev
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Тот самый случае, когда Ферарри используют как Феррари, а не как Фиат
И правильно. В том числе и потому, что как Фиат (рабочая лошадка) Холанд явно не может)
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