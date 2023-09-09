Эрлинг Холанд: «Гвардиола очень требовательный, прямой и честный. Я сильно прогрессирую под его руководством»

Эрлинг Холанд высказался о работе под руководством Пепа Гвардиолы.

– Чего вы больше хотите от тренера? Тактических советов или человеческих отношений?

– И того, и другого. Тактические советы очень важны. Но, думаю, механизм работает лучше, если есть хорошие человеческие отношения.

– А с у вас и то, и другое?

– С Пепом у нас очень хорошие отношения. Конечно, он очень требователен в работе, прямой и честный в словах. Но это его стиль управления. В любом случае, чтобы развиваться и прогрессировать, лучше знать всю правду прямо (улыбается).

В первом туре с «Бернли» (3:0, 11 августа – Sports.ru) это было видно (тренер сделал замечание перед камерами, заходя в раздевалку в перерыве – Sports.ru).

Но я ценю такие моменты. Они показывают, что Гвардиола предан делу. Это не всегда приятно, но в то же время ты смотришь правде в глаза. И я знаю, что его цель – сделать тебя лучшим игроком. Это касается рабочих моментов. За пределами поля мы много шутим и смеемся.

– Гвардиола сделал вас лучше как игрока или вы сделали «Ман Сити» лучше как команду?

– Нет, я бы сказал, что под руководством Пепа я серьезно прогрессирую. Вижу это каждый день. И результаты, думаю, подтверждают.

Что касается меня, думаю, я привнес в команду возможность более прямолинейной игры, что позволяет избегать прессинга, когда это нужно, – сказал форвард « ».

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