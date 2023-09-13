ЦСКА отдаст Гайча в аренду «Ризеспору». Турецкий клуб полностью покроет зарплату форварда
ЦСКА отдаст Адольфо Гайча в аренду турецкому «Ризеспору».
По данным «Чемпионата», турецкий клуб полностью покроет зарплату аргентинца.
Ранее журналист Фабио Алейшо в телеграм-канале также сообщал, что ЦСКА отдаст Гайча в аренду «Ризеспору».
Напомним, летом Гайч вернулся в ЦСКА после аренды в «Вероне».
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тут уже лучше любого своего воспитанника наигрывать до 18 лет, чем с этим бревном возиться. такого бестолкового лега, как Гайч, даже сходу не вспомнишь в ЦСКА
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