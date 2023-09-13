ЦСКА отдаст Гайча в аренду «Ризеспору». Турецкий клуб полностью покроет зарплату форварда

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ризеспор высшая лига Турция возможные трансферы Адольфо Гайч Футбол

ЦСКА отдаст Адольфо Гайча в аренду турецкому «Ризеспору».

По данным «Чемпионата», турецкий клуб полностью покроет зарплату аргентинца.

Ранее журналист Фабио Алейшо в телеграм-канале также сообщал, что ЦСКА отдаст Гайча в аренду «Ризеспору».

Напомним, летом Гайч вернулся в ЦСКА после аренды в «Вероне».

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51 комментарий

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Алексей Смирнов
Правильно. Всех на выход, Федотова на поле!
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Трусики надежды
Ответ Алексей Смирнов
Правильно. Всех на выход, Федотова на поле!
Конечно, нам очень нужен нап, который за сезон забивает по 1 голу. Заба уже есть.
+22
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S. A.
Ответ Трусики надежды
Конечно, нам очень нужен нап, который за сезон забивает по 1 голу. Заба уже есть.
Заба забил 4 гола в 7-ми турах. Такими темпами шутки про величие вскоре перестанут быть шутками
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stpn1503
Федотов поставил игру на поле, а руководство - вот так. Правильно, в жопу центрального напалающего, пусть Зе играет полтора часа без замен, похлопаем гениальности этого решения.
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S. A.
Объясните мне кто-нибудь смысл его бесконечных поездок по арендам. Он там норм игры не показывает, а в ЦСКА ему ни одного толкового шанса не дали, он ни разу не провёл в ЦСКА полноценного сезона. Наверное, не так надо обращаться с форвардом, купленным за 8 с половиной мультов
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ЖУЛИК
Лучшая трансферная кампания
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Wizard Harry
Тут два остроумника с серьезными лицами желали оспорить мою фразу насчет необъяснимости и трансферного хаоса, который происходит в ЦСКА.
Я жду вас.
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Британский шпион
Ответ S. A.
Да Зе вообще приятно удивляет пока. На данный момент он лучше Чалова, не то что Гайча
Он не лучше Чалова даже сейчас. И это временный всплеск, какой у него был, когда он только перешел. А больше Чалова забивает он, потому что его как раз ставят на единственную приемлемую позицию для Федора, которого задвигают на фланг полузащиты. Играло бы бревно справа в полузащите, тоже ни одного бы с игры не забило, а Чалов как минимум использовал бы те моменты, которые пачками запорол заболотный.
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denimo21
Ответ S. A.
Заба забил 4 гола в 7-ми турах. Такими темпами шутки про величие вскоре перестанут быть шутками
Если серьезно , то в моменте с голом Зениту, я на миллиард процентов уверен, что Адольфо не добежал бы до Кержакова и не было и близко никакого гола.
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Алексей Солдатов
Кто в нападении будет играть?
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Клирик
Бедалага. Реально жалко парня так мотаться по арендам.
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Olympo
Будь у Гайча столько игрового времени, сколько у Зе, все было неочевидно, должны ли Ча и Зе попадать в основу.
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zer
Ответ stpn1503
Федотов поставил игру на поле, а руководство - вот так. Правильно, в жопу центрального напалающего, пусть Зе играет полтора часа без замен, похлопаем гениальности этого решения.
справедливости ради Гайч это не центральный нападающий, это бездарное полено

тут уже лучше любого своего воспитанника наигрывать до 18 лет, чем с этим бревном возиться. такого бестолкового лега, как Гайч, даже сходу не вспомнишь в ЦСКА
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Evgeni Evgeni
Ответ Алексей Смирнов
Правильно. Всех на выход, Федотова на поле!
Вы не шарите, Гайч есть будущее ЦСКА. Зе закончит скоро, Гайч вернётся и затащит как надо.
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Iz-41
Ответ Трусики надежды
Конечно, нам очень нужен нап, который за сезон забивает по 1 голу. Заба уже есть.
А он играл вообще-то о?
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Юрий Хромов
Согласен , пусть всех продают , оставят Чкалова , Акинфеева , Заболотного и Набабкина , и Федотова с Баьаевым и пусть играют , в мини футбол , а здесь теперь ловить не чего. Сезон летних распродаж у ЦСКА в этом году грандиозный , как никогда , отдать почти 10 человек и купить 3 , это лучшее что мог сделать Бабаев для ЦСКА , МОЛОДЕЦ !!! И ТЕПЕРЬ НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО БУДЕТЕ БОРОТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ , ВАМ ТЕПЕРЬ НУЖНО БОРОТЬСЯ ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ В ПРЕМЬЕР ЛИГЕ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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S. A.
Ответ Роман Буянов
Думаешь кто-то хочет его купить? Поэтому и гоняет по арендам.
А дать возможность провести в команде полноценный сезон, не? Почему Забу никто ни в одну аренду не отдавал, хотя первую часть прошлого сезона он играл хуже Гайча?
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Islam Gasanov
Если руководство никого не возьмёт на место центр нападающего до конца окна, то это провальная селекция просто одна из худших в истории
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Алексей Солдатов
Кто в нападении будет играть?
"Бабаев, где напы?"
Читать голосом Евгения Викторовича.
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RSI
Ответ Алексей Смирнов
Правильно. Всех на выход, Федотова на поле!
Нападающего как не было, так и нет. ТО завтра закроется. А мы продолжаем раздавать. Грустно.
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Роман Буянов
Ответ Ибн Хоттабыч
Просто писец!!! Играть то кто будет???
А он играл?
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RSI
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Федотов сам может.
Он защитник.
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RSI
Ответ Jamil Javadov
Ты его назвал форвардом?))) Ты большой оптимист Уэска.... Верона ... ЦСКА...везде один итог полено поленом
Перечисли нам форвардом Уески и Верноы, которых ты знаешь, и которые феерили в серии А. Думаешь, Мессия в Уеске голов 5 наколотио бы?
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Зелёный гопник
Ответ Алексей Солдатов
Кто в нападении будет играть?
Акинфеев
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Жаль конечно Адольфа. Видео он хотел играть но у Федотова другие планы. Надеюсь проявит себя на максимум и вернётся чтобы показать Федотову.
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