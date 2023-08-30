«Гайч — аргентинская версия Заболотного. Зачем ЦСКА сразу два таких игрока?» Пономарев о форвардах
Владимир Пономарев считает, что ЦСКА должен расстаться с Адольфо Гайчем.
«Я так и не понял, как Гайч играет в футбол. Вроде бы и данные отличные для центрального форварда, но техника слабоватая, головой играет плохо. Это словно аргентинская версия Заболотного. А зачем ЦСКА держать сразу двоих таких игроков?
Впрочем, возможно, что его просто не могут продать и к Гайчу нет интереса. Мне кажется, что оптимально было бы отдать его на полгода в аренду «Оренбургу», где играют аргентинцы, да и ранее ведь сообщали об интересе этого клуба к Адольфо. Может, еще получится осуществить эту сделку», — сказал бывший футболист ЦСКА.
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вот тогда и посмотрим... можно ли их сравнивать