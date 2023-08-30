«Гайч — аргентинская версия Заболотного. Зачем ЦСКА сразу два таких игрока?» Пономарев о форвардах

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Антон Заболотный Адольфо Гайч Футбол

Владимир Пономарев считает, что ЦСКА должен расстаться с Адольфо Гайчем.

«Я так и не понял, как Гайч играет в футбол. Вроде бы и данные отличные для центрального форварда, но техника слабоватая, головой играет плохо. Это словно аргентинская версия Заболотного. А зачем ЦСКА держать сразу двоих таких игроков?

Впрочем, возможно, что его просто не могут продать и к Гайчу нет интереса. Мне кажется, что оптимально было бы отдать его на полгода в аренду «Оренбургу», где играют аргентинцы, да и ранее ведь сообщали об интересе этого клуба к Адольфо. Может, еще получится осуществить эту сделку», — сказал бывший футболист ЦСКА.

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12 комментариев

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Oleg Olegov
Каждому свое. Гайча к аргентинцам в Оренбург, Заболотного к легендам в Аль Хилаль.
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Дмитрий Воронцов
Ответ bestvideox
Ну правильно, Заболотный хоть русский понимает в полной мере и ему легче донести мысли тренера.
Русский понимает да, но легче ли ему донести мысли тренера?? Спорное утверждение)
+7
-1
+6
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Einfach Safari
что за бред? никто не сможет заменить великого Зе!
+5
-1
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seversever
Самое грустное, что единственный слух про потенциально нового форварда и там третий Заболотный..
+1
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Андрей Бирюков
Супер!!! Конечно же отдать ... Хоть в Оренбург... Но возьмут ли???
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Артем Гладских
согласен с ним.
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bestvideox
Ну правильно, Заболотный хоть русский понимает в полной мере и ему легче донести мысли тренера.
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Артем Русанов
Заболотный вроде хорошо головой играет
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артмаст
заболотный и забивает больше
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.ru
пусть Гайч сначала сальто как Антон сделает...
вот тогда и посмотрим... можно ли их сравнивать
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seversever
Ответ Артем Русанов
Заболотный вроде хорошо головой играет
Заболотный отвратительно головой играет, для своих габаритов, вообще не умеет позицию выбирать, очень часто из-за этого верх проигрывает.
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7gbvr8rj2c
Ответ Einfach Safari
что за бред? никто не сможет заменить великого Зе!
Согласен)
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