Агент Гайча: «Адольфо остается в ЦСКА. Он хочет добиться успеха в этом клубе»
Адольфо Гайч не покинет ЦСКА в это трансферное окно.
«Адольфо останется в ЦСКА. Он хочет добиться успеха в этом клубе», – заявил агент аргентинца Пабло Каро.
В августе сообщалось, что 24-летний форвард может продолжить карьеру в Италии. Также Гайча хотел арендовать «Оренбург».
Летом футболист вернулся в ЦСКА после аренды в «Вероне».
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