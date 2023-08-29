Агент Гайча: «Адольфо остается в ЦСКА. Он хочет добиться успеха в этом клубе»

Адольфо Гайч не покинет ЦСКА в это трансферное окно.

«Адольфо останется в ЦСКА. Он хочет добиться успеха в этом клубе», – заявил агент аргентинца Пабло Каро.

В августе сообщалось, что 24-летний форвард может продолжить карьеру в Италии. Также Гайча хотел арендовать «Оренбург».

Летом футболист вернулся в ЦСКА после аренды в «Вероне».

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