Агент Гайча: «Адольфо остается в ЦСКА. Он хочет добиться успеха в этом клубе»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Адольфо Гайч Футбол

Адольфо Гайч не покинет ЦСКА в это трансферное окно.

«Адольфо останется в ЦСКА. Он хочет добиться успеха в этом клубе», – заявил агент аргентинца Пабло Каро.

В августе сообщалось, что 24-летний форвард может продолжить карьеру в Италии. Также Гайча хотел арендовать «Оренбург».

Летом футболист вернулся в ЦСКА после аренды в «Вероне».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FilinMD
Видимо даже в Серии B интереса особо нет
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lev0573
Ему шанса то толком не дали,даже когда Заболотный проводил ужасные игры.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Сергеевич
Верю в Фюрера! Давно пора ему в основу. Если не выпускать, то как он себя можеи показать??? Техника и удар у него на уровне!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а ты смешной
Да просто никому не нужен с такой зарплатой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Емельченков
Уже даже в аренду никому не нужен((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий