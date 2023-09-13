«Сочи» ведет переговоры об аренде Гайча у ЦСКА и переходе Сулейманова из «Пари НН». Трансфер эквадорца Кабесы может сорваться из-за проблем со здоровьем

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Эмелек высшая лига Эквадор Пари НН Алехандро Кабеса Чемпионат.com Тимур Сулейманов Сочи Адольфо Гайч Футбол

Адольфо Гайч и Тимур Сулейманов могут перейти в «Сочи».

По информации «Чемпионата», «Сочи» начал переговоры с ЦСКА об аренде форварда Адольфо Гайча. Также клуб обсуждает с «Пари НН» переход нападающего Тимура Сулейманова.

Сообщается, что «Сочи» договорился о трансфере нападающего эквадорского «Эмелека» Алехандро Кабесы, однако при медосмотре у футболиста были выявлены проблемы со здоровьем, вызванные недавней травмой. В связи с этим клуб сомневается в необходимости подписания.

Напомним, трансферное окно в Мир РПЛ закроется 14 сентября.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RSI
Надеюсь, Адольфо попадет к Хохлову и получит хоть какую-то игровую практику...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
Надо Макарчука в ЦСКА, Гайча и Кучаева в Сочи в аренду.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Эсперов
Зачем брать молодого игрока из академии , когда можно набрать всякий шлак . Так и развивается футбол в России .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Islam Gasanov
Гаича отдать в аренду чтобы играл,а вместо него взять Сулейманова думаю будет хороший ход
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Islam Gasanov
Взять у Сочи Дркушича и Макарчука и будет норм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Дворников
Я думал, что Сочи из принципа с ЦСКА больше не работает
Вот тебе и принципы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий