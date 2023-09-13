«Сочи» ведет переговоры об аренде Гайча у ЦСКА и переходе Сулейманова из «Пари НН». Трансфер эквадорца Кабесы может сорваться из-за проблем со здоровьем
Адольфо Гайч и Тимур Сулейманов могут перейти в «Сочи».
По информации «Чемпионата», «Сочи» начал переговоры с ЦСКА об аренде форварда Адольфо Гайча. Также клуб обсуждает с «Пари НН» переход нападающего Тимура Сулейманова.
Сообщается, что «Сочи» договорился о трансфере нападающего эквадорского «Эмелека» Алехандро Кабесы, однако при медосмотре у футболиста были выявлены проблемы со здоровьем, вызванные недавней травмой. В связи с этим клуб сомневается в необходимости подписания.
Напомним, трансферное окно в Мир РПЛ закроется 14 сентября.
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