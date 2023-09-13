Карпин о том, что против Катара сыграли все, кто был в заявке: «Получили премию за работу. Дал всем почувствовать игру за сборную»

Валерий Карпин высказался о том, что против Катара сыграли все полевые игроки.

«В этот раз все футболисты вышли на поле, потому что катарцы разрешили сделать 12 замен.

Да, дал почувствовать всем игру за сборную, получили все премию, так скажем, за работу, которую провели за время сборов», – сказал главный тренер сборной России.

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

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