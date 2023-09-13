Карпин о том, что против Катара сыграли все, кто был в заявке: «Получили премию за работу. Дал всем почувствовать игру за сборную»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Валерий Карпин высказался о том, что против Катара сыграли все полевые игроки.

«В этот раз все футболисты вышли на поле, потому что катарцы разрешили сделать 12 замен.

Да, дал почувствовать всем игру за сборную, получили все премию, так скажем, за работу, которую провели за время сборов», – сказал главный тренер сборной России.

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

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10 комментариев

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Фарид Харисов
Карпин отлично устроился :)

700 тысяч евро в год получает за то, что раз в 3 месяца набирает рандомный состав, так ещё и всем игрокам даёт премии из кормушки РФС. Целей нет, задач нет, главная трудность — отбиваться от вопросов журналистов.

Не работа, а мечта.
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catcher69
Вот это поворот )))))))))))
там ещё и премия за полтора часа ходьбы по полю !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Kipriot
Ответ catcher69
Вот это поворот ))))))))))) там ещё и премия за полтора часа ходьбы по полю !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не полтора часа, а 47 минут. Люди не только на ставках на них тратятся, но и из налогов получают бабки за это
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Красная стрела
Бестселлер от сборной России: «Как путешествовать, жить в своё удовольствие и при этом не работать». С автографом и предисловием Карпина
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alexey alexeev
за чей счет банкет?
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Bartez1986
новогоднюю премию тоже не забудьте выдать. чтоб было на что стол накрыть
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инок
У нас тренеров за гораздо меньшие косяки чем у Карпина увольняли. Прекратите это издевательство, игроки на поле не знают что им делать.
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ahmsurim
Все возмутились насчёт премий, потому что не читают дальше заголовка.
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Mike 60
Ответ catcher69
Вот это поворот ))))))))))) там ещё и премия за полтора часа ходьбы по полю !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не, еще и за тренировки )))
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alexey alexeev
Ответ инок
У нас тренеров за гораздо меньшие косяки чем у Карпина увольняли. Прекратите это издевательство, игроки на поле не знают что им делать.
а какие у 🐩 косяки? товарняки ни на что не влияют, дайте валере поработать
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