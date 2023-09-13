Экс-форвард «Спартака» Эменике о том, что Карпин называл его «шоколадкой»: «Веселый, нетипичный подкол. Это показывало его теплое отношение»
Эммануэль Эменике не считает расистскими шутки Валерия Карпина в «Спартаке».
– Самый жесткий подкол от Карпина?
– Когда я не забивал, он постоянно шутил надо мной. А на ближайшей тренировке подбадривал: «Продолжай, Эма. Ты самый крутой!»
– Думал, ты вспомнишь, как тренер называл тебя шоколадкой?
– Да, это был Карпин, ха-ха! Так он называл меня и Ари.
– Это удачная шутка?
– Точно не что-то плохое. Наоборот, показывало теплое отношение Карпина ко мне. Веселый, нетипичный подкол. Я воспринимал с юмором, – сказал бывший форвард «Спартака».
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