Экс-форвард «Спартака» Эменике о том, что Карпин называл его «шоколадкой»: «Веселый, нетипичный подкол. Это показывало его теплое отношение»

Эммануэль Эменике не считает расистскими шутки Валерия Карпина в «Спартаке».

– Самый жесткий подкол от ?

– Когда я не забивал, он постоянно шутил надо мной. А на ближайшей тренировке подбадривал: «Продолжай, Эма. Ты самый крутой!»

– Думал, ты вспомнишь, как тренер называл тебя шоколадкой?

– Да, это был Карпин, ха-ха! Так он называл меня и Ари.

– Это удачная шутка?

– Точно не что-то плохое. Наоборот, показывало теплое отношение Карпина ко мне. Веселый, нетипичный подкол. Я воспринимал с юмором, – сказал бывший форвард « ».

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