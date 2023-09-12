Рубиалес о скандале из-за поцелуя с футболисткой: «Верю, что правда всплывет наружу и все будет хорошо. Я хороший человек»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Пирс Морган Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес высказался о скандале вокруг поцелуя с футболисткой.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку.

Во время интервью Пирс Морган зачитал заявление женской сборной Англии, которая осудила «неприемлемые действия, допущенные представителем сексистской и патриархальной организации».

– [В этом поцелуе] не было никакой агрессии и сексуального смысла. Я хочу сказать еще раз, Пирс: я допустил ошибку, я приношу извинения, но давайте внесем ясность, это ни в коем случае не является сексуальной агрессией. 

– Никакого насилия?

– Конечно нет. Это был бурный, счастливый момент. Я твердо верю, что правда всплывет наружу и все будет хорошо. Посмотрите мне в глаза, я хороший человек, – сказал Рубиалес. 

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Смысл был таким же, как и в поцелуе с дочерью – никакого сексуального подтекста, никакой агрессии. Мне следовало действовать более сдержанно»

Суд принял к рассмотрению жалобу в отношении Рубиалеса. Ему может грозить от 1 до 4 лет тюрьмы

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17 комментариев

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Ночной кошмар Логинова
Нет, ты не хороший человек. Хотя в этом случае тебя подвергли травле незаслуженно, но были другие эпизоды, за которые тебя стоило снять. Погорел на другом.
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King_X
Изначально писал, что целовать девушку-коллегу/подчинённую даже на радостях - не норм совсем (по крайней мере, если не в близких отношениях), и то, что тему подняли - абсолютно справедливо. Как и поддерживал то, что Рубиалес должен уйти даже без этого случая, чел самодур и ЭГО у него дикое (с первого месяца в должности показывает это)
Но 1) в какой абсурд это перешло 2) видос, где сама Эрмосо и остальные угорают после момента многое поменяли
Чела жёстко гасят, просто показательную порку проводят(
+10
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S. A.
Поцеловал девушку, и понеслась: он агрессор, насильник, все футболистки должны бороться за равенство. Дурдом
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majestic1980
"допущенные представителем сексистской и патриархальной организации" Т.е. они мало того что клеймо на человека поставили, так теперь ещё и свой любимый принцип "коллективной ответственности" распространили на всю организацию ) O tempora! O mores!
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Arthas M
Хороший человек,но подделал заявление Эрмосо,хороший человек но на средства федерации оплачивал девушек для вечеринок,хороший человек,но уволил Лопетеги,нынешний скандал,поцелуй когда ты руками держишь девушку за затылок,вот кто так выражает свои эмоции?
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Тюменец
Надеюсь перед ним извинятся.
/Рамзан/
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ArnoNeputevy
Я хороший - и самокритичный!
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Pueblo
Сказал бы, что сделал бы это еще раз несмотря ни на что, был бы ваще красавчик. А так: ошибка, был не прав... Все равно же выгнали и травить будут.
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Roman Roman
стоп, там что-то ещё всплывёт?
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44ndfwwgbr
Рубиалес, давай в Россию, поднимай наш футбол. Хотя бы женский. ))
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S. A.
Ответ Раиль Гайнетдинов
Мужик поцеловал женщину и такой скандал
Европка...
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real19024ver
Ответ King_X
Изначально писал, что целовать девушку-коллегу/подчинённую даже на радостях - не норм совсем (по крайней мере, если не в близких отношениях), и то, что тему подняли - абсолютно справедливо. Как и поддерживал то, что Рубиалес должен уйти даже без этого случая, чел самодур и ЭГО у него дикое (с первого месяца в должности показывает это) Но 1) в какой абсурд это перешло 2) видос, где сама Эрмосо и остальные угорают после момента многое поменяли Чела жёстко гасят, просто показательную порку проводят(
Показательной порка была бы, если бы продолжили расследовать на фоне этого скандала коррупционные дела Рубиалеса и федерации, которые всплыли ещё несколько лет назад. Тут легко погладили его, по сути
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