Рубиалес о скандале из-за поцелуя с футболисткой: «Верю, что правда всплывет наружу и все будет хорошо. Я хороший человек»

Луис Рубиалес высказался о скандале вокруг поцелуя с футболисткой.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку.

Во время интервью зачитал заявление женской сборной Англии, которая осудила «неприемлемые действия, допущенные представителем сексистской и патриархальной организации».

– [В этом поцелуе] не было никакой агрессии и сексуального смысла. Я хочу сказать еще раз, Пирс: я допустил ошибку, я приношу извинения, но давайте внесем ясность, это ни в коем случае не является сексуальной агрессией.

– Никакого насилия?

– Конечно нет. Это был бурный, счастливый момент. Я твердо верю, что правда всплывет наружу и все будет хорошо. Посмотрите мне в глаза, я хороший человек, – сказал Рубиалес.

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Смысл был таким же, как и в поцелуе с дочерью – никакого сексуального подтекста, никакой агрессии. Мне следовало действовать более сдержанно»

Суд принял к рассмотрению жалобу в отношении Рубиалеса. Ему может грозить от 1 до 4 лет тюрьмы

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