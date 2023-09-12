Рубиалес о скандале из-за поцелуя с футболисткой: «Верю, что правда всплывет наружу и все будет хорошо. Я хороший человек»
Луис Рубиалес высказался о скандале вокруг поцелуя с футболисткой.
Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку.
Во время интервью Пирс Морган зачитал заявление женской сборной Англии, которая осудила «неприемлемые действия, допущенные представителем сексистской и патриархальной организации».
– [В этом поцелуе] не было никакой агрессии и сексуального смысла. Я хочу сказать еще раз, Пирс: я допустил ошибку, я приношу извинения, но давайте внесем ясность, это ни в коем случае не является сексуальной агрессией.
– Никакого насилия?
– Конечно нет. Это был бурный, счастливый момент. Я твердо верю, что правда всплывет наружу и все будет хорошо. Посмотрите мне в глаза, я хороший человек, – сказал Рубиалес.
Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Смысл был таким же, как и в поцелуе с дочерью – никакого сексуального подтекста, никакой агрессии. Мне следовало действовать более сдержанно»
Суд принял к рассмотрению жалобу в отношении Рубиалеса. Ему может грозить от 1 до 4 лет тюрьмы
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Но 1) в какой абсурд это перешло 2) видос, где сама Эрмосо и остальные угорают после момента многое поменяли
Чела жёстко гасят, просто показательную порку проводят(
/Рамзан/