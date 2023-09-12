Рубиалес даст показания по делу о поцелуе с Эрмосо в пятницу
Луис Рубиалес даст показания перед судом.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. Вскоре он подал в отставку.
Вчера стало известно, что суд принял к рассмотрению жалобу, поданную прокуратурой. Ему может грозить тюремное заключение на срок от одного до четырех лет по обвинению в сексуальном насилии.
Как сообщает Mundo Deportivo, судья издал приказ, обязывающий Рубиалеса явиться для дачи показаний в пятницу.
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Это ж сколько людей заняты всем этим и получают зарплаты, вместо того, что бы заниматься действительно преступностью и освещением реальных проблем. Чума какая-то.