Рубиалес даст показания по делу о поцелуе с Эрмосо в пятницу

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес даст показания перед судом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. Вскоре он подал в отставку.

Вчера стало известно, что суд принял к рассмотрению жалобу, поданную прокуратурой. Ему может грозить тюремное заключение на срок от одного до четырех лет по обвинению в сексуальном насилии.

Как сообщает Mundo Deportivo, судья издал приказ, обязывающий Рубиалеса явиться для дачи показаний в пятницу.

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15 комментариев

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Старый Знакомый
Ответ Назар Игорь
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llolishe
Покажет видео поцелуя Дороха 🤣
+4
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Вадим flanec
Поцеловал женщину , уже насильник? Франко наверно в гробу уже несколько раз перевернулся.
+4
-1
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Назар Игорь
Матч ТВ проведëт прямую трансляцию, комментаторы Черданцев и Губерниев.
+5
-2
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Было-бы что дать
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Johnie
Скрещиваем пальцы за тебя, мужик🤞
+2
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Катя_СПб
Следственный эксперимент надо провести на месте преступления. С полным стадионом понятых.
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ЛыСъ
Понятное дело, а вдруг поцелуй преднамеренный, шутка ли. Надо бы еще показания свидетелей собрать обязательно. Сколько их там тысяч было на стадио, их на опознание, очную ставку с потерпевшей, в прямом эфире и стримом конечно.
Это ж сколько людей заняты всем этим и получают зарплаты, вместо того, что бы заниматься действительно преступностью и освещением реальных проблем. Чума какая-то.
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Старый Знакомый
ФБР долго выясняло обстоятельства
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TiNO
А спортс будет каждую цитату оттуда ещё лет 10 публиковать
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Drob003
Ну поему слишком затянули гайки по этому товарищу. Ну освободили от должности, ну пожурили при всех, ну зачем дальше то. При показательной порке такое бывает
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Док163
ну вот все понимаю! но такое линчевание! опозорили уволили и тд. Но - даст показания по поводу поцелуя......ну чрезмерно это! очень чрезмерно!
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Guillermo
Да уволился он уже, можно закрывать все дела
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a.akhtimenko97@icloud.com
Уроды. Еслиб он поцеловал мужика в губы, к нему бы притензий не было…..идиоты..
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Johnie
Ответ Вадим flanec
Поцеловал женщину , уже насильник? Франко наверно в гробу уже несколько раз перевернулся.
Скорее Брежнев переворачивается)
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