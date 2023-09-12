Министр труда Испании об отставке Рубиалеса: «Феминистская страна движется вперед, перемены неизбежны. Мы с тобой, Дженни»
Министр труда Испании поддержала отставку Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. Вскоре он подал в отставку, несмотря на то, что изначально не хотел покидать свой пост.
«Феминистская страна движется вперед все быстрее и быстрее. Перемены и улучшения в нашей жизни неизбежны.
Мы с тобой, Дженни, и со всеми женщинами», – написала Йоланда Диас в твиттере.
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Ладно в их настроениях феминизм, но чтоб прям про всю страну так? Не справедливая, не гостеприимная, не туристическая, не любимая на крайняк, а феминистская страна. Господи, какая чушь.
https://www.sports.ru/amp/news/1097033171-leon-goretczka-v-intervyu-playboy-prizval-futbolistov-geev-ne-skryvat-/
https://www.sports.ru/amp/news/1113956677-nojer-i-goretczka-edinstvennye-igroki-sbornoj-germanii-vystupavshie-za/
То фемки, то п######ы, то БЛМщики. В Европе нормальные страны остались?
Феминизм, феминизм - родимый дом
Первым делом,первым делом гомодрилы
Ну а девушки,а девушки потом
(кричалка)
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Живёт больное всё быстрей,
Всё злей и бесполезней
И наслаждается своей
Историей болезни (С)