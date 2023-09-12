Министр труда Испании об отставке Рубиалеса: «Феминистская страна движется вперед, перемены неизбежны. Мы с тобой, Дженни»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол сборная Испании жен Политика соцсети Дженнифер Эрмосо Футбол

Министр труда Испании поддержала отставку Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. Вскоре он подал в отставку, несмотря на то, что изначально не хотел покидать свой пост.

«Феминистская страна движется вперед все быстрее и быстрее. Перемены и улучшения в нашей жизни неизбежны.

Мы с тобой, Дженни, и со всеми женщинами», – написала Йоланда Диас в твиттере.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А я ясные дни оставляю себе
Вы движетесь в сторону того, что в каждой мужской команде обяжут соблюдать определённую квоту трансов и женщин. Счастливого пути.
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
скоро на википедии - Феминистское государство Испания
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Феминистская страна. Самой не смешно?
Ладно в их настроениях феминизм, но чтоб прям про всю страну так? Не справедливая, не гостеприимная, не туристическая, не любимая на крайняк, а феминистская страна. Господи, какая чушь.
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мыкола
Россия очень сильно переживает, что её отменили вот такие страны-дегенераты))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Каталонии давно пора от этого шапито отделится:))
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Deni Magician
все таки у нас не все так плохо
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Ответ SexyCow
уже.. барселона
И это говорит болела Баварии, чьи игроки активней все пропагандируют ЛГБТ, феминизм и смену полов?)) Зайди почитай, Горецка даже просил делать каминг-ауты, чтобы под шумок и самому признаться, челу 29, а он еще не женат и борется за права геев))

https://www.sports.ru/amp/news/1097033171-leon-goretczka-v-intervyu-playboy-prizval-futbolistov-geev-ne-skryvat-/

https://www.sports.ru/amp/news/1113956677-nojer-i-goretczka-edinstvennye-igroki-sbornoj-germanii-vystupavshie-za/
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enamorado de Argentina.
вот если бы он поцеловал мужика ему бы Нобелевскую премия дали
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SexyCow
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Вы движетесь в сторону того, что в каждой мужской команде обяжут соблюдать определённую квоту трансов и женщин. Счастливого пути.
уже.. барселона
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Как эта болезнь называется?

То фемки, то п######ы, то БЛМщики. В Европе нормальные страны остались?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ибилы. Можно было понять, если бы сама футболистка, которая была на сцене, пожаловалась. А так все сделали за нее и ещё впихают свой бред феминистский.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шагри
Ответ Очки Дани Алвеса
Феминистская страна. Самой не смешно? Ладно в их настроениях феминизм, но чтоб прям про всю страну так? Не справедливая, не гостеприимная, не туристическая, не любимая на крайняк, а феминистская страна. Господи, какая чушь.
Мужики там каблуки получается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Ответ Экспертное мнение
скоро на википедии - Феминистское государство Испания
Прошло 48 лет и Испания опять на букву Ф стала называться. Была Франкистская Испания, стала Феминистская Испания.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
el ruso guapo
Потому,потому,что мы дебилы
Феминизм, феминизм - родимый дом
Первым делом,первым делом гомодрилы
Ну а девушки,а девушки потом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SexyCow
страна феминист, страна трансвестит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Испания все ближе к сериалу "Два холма".
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Негры-геи-трансвеститы! Хэй! Хэй!
(кричалка)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
«Феминистская страна движется вперед все быстрее и быстрее. Перемены и улучшения в нашей жизни неизбежны.
---------------
Живёт больное всё быстрей,
Всё злей и бесполезней
И наслаждается своей
Историей болезни (С)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f42h45d84q
Чекнутые фемки, кошмар просто! Ощущение что он там всю команду зверски изнасиловал! Скоро белому мужику натуралу без охраны педика, лезби и транса на улицу не выйти!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FrEeMaN88
Ответ Гамарджоба Генацвале
Испания все ближе к сериалу "Два холма".
А потом к фильмам У холмов есть глаза)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Topordo
Жесть🤦🏻‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий