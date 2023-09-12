Министр труда Испании об отставке Рубиалеса: «Феминистская страна движется вперед, перемены неизбежны. Мы с тобой, Дженни»

Министр труда Испании поддержала отставку Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. Вскоре он подал в отставку, несмотря на то, что изначально не хотел покидать свой пост.

«Феминистская страна движется вперед все быстрее и быстрее. Перемены и улучшения в нашей жизни неизбежны.

Мы с тобой, Дженни, и со всеми женщинами», – написала Йоланда Диас в твиттере.

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