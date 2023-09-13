Рубиалес заявил, что поцеловал бы футболиста так же, как Эрмосо: «Без сомнений. То, что из этого устроили – безумие»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Пирс Морган Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес считает нормальным свое поведение в отношении Дженнифер Эрмосо.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку, хотя изначально не планировал покидать свой пост.

«То, что произошло, плохо для всех. Дженни приподняла меня, у нас был мимолетный поцелуй, пара десятых секунды, но то, что из этого устроили – просто безумие. Так что все, что мне остается – это защищать свое достоинство.

Это спонтанный, обоюдный поступок, на который согласились оба, который был вызван моментом эмоций и счастья. И я уверен, что это правда.

Все празднования медалей, с парнями и с девушками, взаимны, это нормально. За пару минут до этого меня подняли на руках. Была удивительная гармония, все счастливы.

Думаю, у людей испанского происхождения подобные контакты между мужчиной и женщиной вполне нормальны – это вопрос культуры», – сказал Рубиалес в интервью Пирсу Моргану.

Кроме того, бывший глава RFEF ответил на вопрос, поцеловал бы он так же игрока мужской сборной Испании.

«Без сомнений, 100 процентов. Когда я был игроком, было много моментов, когда мы избегали вылета или добивались повышения в классе, и делали то, что называют поцелуем в губы», – отметил Рубиалес.

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35 комментариев

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Egor Misnikov
Как и предсказывали многие комментаторы спортса, каминг аут - последний козырь Рубиалеса.
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Человек1991
Рубик так если бы ты поцеловал мужика футболиста , то скандала бы не было . ))
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headmaster
Ответ Человек1991
Рубик так если бы ты поцеловал мужика футболиста , то скандала бы не было . ))
Более того, с учетом сегодняшней повестки, еще бы и похвалить могли)
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Кашшай Чакырович
Заход с козырного туза)))
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Glukinho
Ответ Egor Misnikov
Как и предсказывали многие комментаторы спортса, каминг аут - последний козырь Рубиалеса.
поздновато
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a2wai
Полностью оправдан!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Андрей маяк
Наверно, Рубиалес читает о себе коменты на sports.
Адекватные испанцы поддерживают его, в инсте можно почитать.
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Андрей маяк
Наверно, Рубиалес читает о себе коменты на sports.
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Поникший Руй
Ну с этого и надо было начинать
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Виктор Чернышев
У "лысого из Браззерс" серьезный конкурент. Испанец согласен на всё! :)
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Groznyi2024
Реально, что было бы?) Там бы ЕЖГ еще веселее стало бы)
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Under
Ответ OhneNamee
Ему надо было сразу, как пошла волна, начать прилюдно всех подряд целовать в губы. Идет пресс-конференция, он заходит - и всех по очереди пытается засосать вне зависимости от пола, возраста и т.д. Типа это не харассмент, а просто его фишка, здоровается он так. В ситкомах такое прокатывает
в жизни только усугубил бы
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Михо
Итак первый шаг к камингауту и полному оправданию сделан
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Геннадий Тимченко
Ответ Человек1991
Рубик так если бы ты поцеловал мужика футболиста , то скандала бы не было . ))
да, надо было Серхио Рамоса целовать или Диего Косту... Тогда бы просто уехал на больничку, но должность сохранил🤣🤣🤣 или после вылета на ЧМ в России Пике или Йерро😡
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m1t9
то он дочь свою засосать готов, теперь мужиков, в общем неплохая новость в полночь, на ночь глядя
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Anton Kortenko
надо было добавить: "мужика я бы трахнул не смочив. взял его всем своим нутром. я бы кричал Испания, Испания и плакал, кончая"
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Артем Галкин
Ну,удивил. В Европе поцеловать мужчину это рутина,ты вот женщину поцелуй и не попади под уголовку,осуждение и отмену. Вот да,это достижение или с повязкой радужной в Саудовской выйди на матч. Вот это да, достижение. А мужику присунуть это для толерантных дело повседневное.
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SP M
"Я этого п##### в химках видал. Деревянными членами торгует!"©
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last_guard
С козырей зашел.
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gninnur esrever*
Согласен, абсолютная дичь
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Гамарджоба Генацвале
Испания же феминистская страна, а не гейская, так что мимо.
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Кокич
Короче, преступление совершённое в состоянии аффекта.
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Ростов-на-Дону
Курятник испанский.
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Уставший Фергюсон
Я бы и собаку засосал если бы она выиграла
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2vdhrvmmzf
Пришлось прогнуться под лгбтфемсообщество
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