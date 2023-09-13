Рубиалес заявил, что поцеловал бы футболиста так же, как Эрмосо: «Без сомнений. То, что из этого устроили – безумие»

Луис Рубиалес считает нормальным свое поведение в отношении Дженнифер Эрмосо.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку, хотя изначально не планировал покидать свой пост.

«То, что произошло, плохо для всех. Дженни приподняла меня, у нас был мимолетный поцелуй, пара десятых секунды, но то, что из этого устроили – просто безумие. Так что все, что мне остается – это защищать свое достоинство.

Это спонтанный, обоюдный поступок, на который согласились оба, который был вызван моментом эмоций и счастья. И я уверен, что это правда.

Все празднования медалей, с парнями и с девушками, взаимны, это нормально. За пару минут до этого меня подняли на руках. Была удивительная гармония, все счастливы.

Думаю, у людей испанского происхождения подобные контакты между мужчиной и женщиной вполне нормальны – это вопрос культуры», – сказал в интервью .

Кроме того, бывший глава RFEF ответил на вопрос, поцеловал бы он так же игрока мужской сборной Испании.

«Без сомнений, 100 процентов. Когда я был игроком, было много моментов, когда мы избегали вылета или добивались повышения в классе, и делали то, что называют поцелуем в губы», – отметил Рубиалес.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS