Лукаку сделал дубль в игре с Эстонией за 2 минуты. У него 77 голов за Бельгию, больше в сборных Европы лишь у Роналду, Левандовского и Пушкаша

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Ромелу Лукаку вошел в топ-4 лучших бомбардиров европейских сборных.

30-летний нападающий «Ромы», права на которого принадлежат «Челси», сделал дубль за сборную Бельгии в матче квалификации Евро-2024 против Эстонии (4:0, второй тайм).

Ромелу забил на 56-й и 58-й минутах, а в первом тайме ассистировал Леандро Троссарду.

Лукаку забил 76-й и 77-й голы за сборную Бельгии в 110-м матче. Он лучший бомбардир в истории национальной команды.

За европейские сборные больше него забили лишь три футболиста – Роберт Левандовски (Польша, 81 гол в 144 матчах), Ференц Пушкаш (Венгрия и Испания, 84 гола в 89 матчах) и Криштиану Роналду (Португалия, 123 гола в 201 матче).

Подробная статистика выступлений бельгийца доступна здесь.

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21 комментарий

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Папичслав
Евро квалы это шутка.. Лукаку бомбардир)) с большим кол-во голов чем у зубастика))
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Ярик01
У Месси 0 голов в отборах к Евро, шах и мат
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Muhammad Juraev
Ответ Artem Piatkov
У Месси 0 голов в ворота Бразилии, Англии, Италии, Испании, Германии в официальных (турнирных) матчах Шах и мат, классика
Официальные это как вчера против Люксембурга?)
Спасибо, не надо)
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Абдул Абакаев
вот так статки и набиваются в Европе
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atomio
оно и не удивительно. отборы Европы к Евро/ЧМ - это прямо отдельный междусобойчик для фарма статы на всяких печниках-садовниках. Босяк с Мадейры тут лучше всех преуспел, ибо 20 лет не покладая ног отрабатывает мячи на разных Сан-Марино и прочих Андорр
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Muhammad Juraev
Кринж всю жизнь набиыает статистику на этих Эстониях)
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Muhammad Juraev
Лукаку против Люксембургов и Эстоний забил как великий Пеле)
Не представляю сколько забил бы Месси)
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Человек1991
У Холланда, Кейна , Мбаппе , Лукаку , Левандовски, показатель гола в среднем за матч лучше чем у Роналду. Если бы например Месси , Неймар , Суарес , играли бы 15 лет с европейскими карликовыми непрофессиональными сборными по футболу, то у них было бы 200 ,130 ,130 голов соответственно . Хотя у них даже в отборе Южной Америки лучше показатель голов в среднем за матч чем у Роналду.
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Muhammad Juraev
Факт!
Роналду никогда не встречался с топ сборными Европы в отборе!
Месси 25 раз сыграл в отборах против Бразилии, Уругвая, Чили и Колумбии!
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Leon Betov
Ответ atomio
оно и не удивительно. отборы Европы к Евро/ЧМ - это прямо отдельный междусобойчик для фарма статы на всяких печниках-садовниках. Босяк с Мадейры тут лучше всех преуспел, ибо 20 лет не покладая ног отрабатывает мячи на разных Сан-Марино и прочих Андорр
Самый дорогой игрок сборной Боливии - Роберто Фернандес из Балтики, цена 1 млн.
Таким топам Лукаку точно не забьет
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Muhammad Juraev
Ответ Папичслав
Евро квалы это шутка.. Лукаку бомбардир)) с большим кол-во голов чем у зубастика))
Так "лучший" бомбардир сборных в этих отборах ни разу не встречался с топ сборными Европы!
Месси же 25 раз играл в отборах против Бразилии, Уругвая, Чили и Колумбии)
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Родя Раскольников
Ответ Artem Piatkov
У Месси 0 голов в ворота Бразилии, Англии, Италии, Испании, Германии в официальных (турнирных) матчах Шах и мат, классика
Позор Месси, что он не участвует в таком "ОФИЦИАЛЬНОМ" турнире как Лига Наций, ЕУ отбор к Евро (и сам Евро) и ЧМ ежегодно, так что приходится набивать статистику на одном недотурнире, который проходит раз в 4 года.

Ну, зато у кого-то в "ОФИЦИАЛЬНЫХ" матчах стата набита.
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Muhammad Juraev
Ответ JohnnyMulka
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Как же вам обидно, когда вашего Киркорова обсуждают)
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JohnnyMulka
Ответ rigobersong
Жаль тебя:)
Сэнькью вери мач, тешекур эдерим, мучас грасиас, грация милле, мерси Вася
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rigobersong
Ответ JohnnyMulka
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Жаль тебя:)
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JohnnyMulka
Ответ rigobersong
Как уныло, мог бы что-то поинтереснее выдать:))
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rigobersong
Ответ JohnnyMulka
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Как уныло, мог бы что-то поинтереснее выдать:))
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JohnnyMulka
Ответ rigobersong
Я прекрасно помню как во многих матчах со слабыми сборными выпускали то Бентеке, то Батшуаи и они там забивали 2-3 гола, или меняли после 1го тайма, хотел бы Лукаку давно бы за 100 забил, но походу там только один готов шакалить на любых сборных:))
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Камбоджа Иванов
Дивеев понимает, что Эстония - это и есть его уровень. А в ЛЧ и на ЧМ мы все уже увидели.
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Arnold Reality
3хногий в деле😏🤙
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rigobersong
Я прекрасно помню как во многих матчах со слабыми сборными выпускали то Бентеке, то Батшуаи и они там забивали 2-3 гола, или меняли после 1го тайма, хотел бы Лукаку давно бы за 100 забил, но походу там только один готов шакалить на любых сборных:))
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