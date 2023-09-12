Лукаку сделал дубль в игре с Эстонией за 2 минуты. У него 77 голов за Бельгию, больше в сборных Европы лишь у Роналду, Левандовского и Пушкаша
Ромелу Лукаку вошел в топ-4 лучших бомбардиров европейских сборных.
30-летний нападающий «Ромы», права на которого принадлежат «Челси», сделал дубль за сборную Бельгии в матче квалификации Евро-2024 против Эстонии (4:0, второй тайм).
Ромелу забил на 56-й и 58-й минутах, а в первом тайме ассистировал Леандро Троссарду.
Лукаку забил 76-й и 77-й голы за сборную Бельгии в 110-м матче. Он лучший бомбардир в истории национальной команды.
За европейские сборные больше него забили лишь три футболиста – Роберт Левандовски (Польша, 81 гол в 144 матчах), Ференц Пушкаш (Венгрия и Испания, 84 гола в 89 матчах) и Криштиану Роналду (Португалия, 123 гола в 201 матче).
Подробная статистика выступлений бельгийца доступна здесь.
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Спасибо, не надо)
Не представляю сколько забил бы Месси)
Роналду никогда не встречался с топ сборными Европы в отборе!
Месси 25 раз сыграл в отборах против Бразилии, Уругвая, Чили и Колумбии!
Таким топам Лукаку точно не забьет
Месси же 25 раз играл в отборах против Бразилии, Уругвая, Чили и Колумбии)
Ну, зато у кого-то в "ОФИЦИАЛЬНЫХ" матчах стата набита.