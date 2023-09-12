Лукаку сделал дубль в игре с Эстонией за 2 минуты. У него 77 голов за Бельгию, больше в сборных Европы лишь у Роналду, Левандовского и Пушкаша

Ромелу Лукаку вошел в топ-4 лучших бомбардиров европейских сборных.

30-летний нападающий «Ромы», права на которого принадлежат « », сделал дубль за сборную Бельгии в матче квалификации Евро-2024 против Эстонии (4:0, второй тайм).

забил на 56-й и 58-й минутах, а в первом тайме ассистировал Леандро Троссарду.

Лукаку забил 76-й и 77-й голы за сборную в 110-м матче. Он лучший бомбардир в истории национальной команды.

За европейские сборные больше него забили лишь три футболиста – (Польша, 81 гол в 144 матчах), (Венгрия и Испания, 84 гола в 89 матчах) и (Португалия, 123 гола в 201 матче).

Подробная статистика выступлений бельгийца доступна здесь.

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