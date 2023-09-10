Агент Лукаку: «Челси» хотел продать его, аренда была невозможна, пока на рынок не вышли саудовцы. Европейским клубам сложно повторять их предложения, а Ромелу хотел остаться в Европе»

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Ромелу Лукаку агенты Футбол

Агент Ромелу Лукаку рассказал, как саудовцы помогли «Роме» арендовать форварда.

«Обсуждать аренду в начале летнего трансферного окна было сложно, если не невозможно. В первую очередь владельцы «Челси» искали окончательное решение, хотели продать игрока. И настоящие перемены произошли после того, как на международный рынок вышли клубы из Саудовской Аравии.

Они установили настолько высокую планку с точки зрения сумм, которые предлагались европейским клубам и «Челси» в частности, что другим командам из Европы стало крайне затруднительно их повторять.

Так что с одной стороны была готовность клуба продать игрока, а с другой – желание получить максимальную сумму, и на ее выплату были способны, очевидно, только саудовцы. А у игрока было очень четкое намерение остаться в Европе и принять участие в европейских соревнованиях», – заявил Себастьен Ледур.

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4 комментария

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Sardor Abdujalilov
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Алексей Ненахов
Интересно заиграет ли в Роме ? Года два назад был Топ , а скатился до уровня Ромы
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Избранные Фанаты
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Тухель
Не понимаю в чем обвиняют Лукаку? Челси хотел отдавать Лукаку в аренду в начале лета? Нет. Интер хотел платить деньги за Лукаку? Нет. Между СА и Юве Лукаку выбрал Юве, что вполне нормально. А дальше Юве не смогло с Челси договориться о сумме доплаты в сделке по обмене Влаховича и Лукаку, а потом когда Челси не смог бельгийца пристроить, то пришлось соглашаться на аренду в Рому.
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