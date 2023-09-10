Агент Лукаку: «Челси» хотел продать его, аренда была невозможна, пока на рынок не вышли саудовцы. Европейским клубам сложно повторять их предложения, а Ромелу хотел остаться в Европе»
Агент Ромелу Лукаку рассказал, как саудовцы помогли «Роме» арендовать форварда.
«Обсуждать аренду в начале летнего трансферного окна было сложно, если не невозможно. В первую очередь владельцы «Челси» искали окончательное решение, хотели продать игрока. И настоящие перемены произошли после того, как на международный рынок вышли клубы из Саудовской Аравии.
Они установили настолько высокую планку с точки зрения сумм, которые предлагались европейским клубам и «Челси» в частности, что другим командам из Европы стало крайне затруднительно их повторять.
Так что с одной стороны была готовность клуба продать игрока, а с другой – желание получить максимальную сумму, и на ее выплату были способны, очевидно, только саудовцы. А у игрока было очень четкое намерение остаться в Европе и принять участие в европейских соревнованиях», – заявил Себастьен Ледур.
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