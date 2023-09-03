В «Роме» впечатлены формой Лукаку, который более 2 месяцев работал индивидуально. Клуб ожидал, что на ее набор уйдет несколько недель

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Ромелу Лукаку Футбол

В «Роме» впечатлены тем, как Ромелу Лукаку готов к сезону.

Как пишет Il Messaggero, римляне беспокоились, что форварду потребуется несколько недель на то, чтобы набрать форму, так как он более двух месяцев тренировался индивидуально.

Однако ситуация оказалась противоположной: Лукаку уже сейчас находится в хорошем физическом состоянии, оно превзошло ожидания Жозе Моуринью и его штаба.

Ожидается, что Ромелу выйдет в стартовом составе сборной Бельгии в ближайших матчах.

Позавчера форвард дебютировал в составе «Ромы», выйдя на замену на 70-й минуте матча 3-го тура Серии А против «Милана» (1:2).

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10 комментариев

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Leloush
Просто на фоне остальной команды он сейчас выглядит добротнее , в этом лишь разница
+29
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+29
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Артём Клагиш
ну давай Лукаку, верю что под руководством Жозе опять будешь одним из лучших форвардов Серии А
+14
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+13
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Andrey Ashhabadskiy
Лукаку ещё покажет себя, это даже не обсуждается.
+17
-4
+13
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deadjoker
Так он форму по полтора года набирает. Вот как раз набрал.
+7
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bangura00
Жозе+Лукаку - отличный тандем
+3
-1
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Артем Русанов
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Лукаку ещё покажет себя, это даже не обсуждается.
Почему не обсуждается?) в Интере он прошлый год плохо провел
+4
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+1
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ddddan 2
Ответ Артем Русанов
Почему не обсуждается?) в Интере он прошлый год плохо провел
16 по ГП это норм
+2
-1
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Overkiller
Во все три ноги бегает.
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Splin
Напомнило МО 1980 года со Шварцем. Я был в плохой форме, но остальные были еще хуже🤣🤣🤣
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