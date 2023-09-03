В «Роме» впечатлены формой Лукаку, который более 2 месяцев работал индивидуально. Клуб ожидал, что на ее набор уйдет несколько недель

В «Роме» впечатлены тем, как Ромелу Лукаку готов к сезону.

Как пишет Il Messaggero, римляне беспокоились, что форварду потребуется несколько недель на то, чтобы набрать форму, так как он более двух месяцев тренировался индивидуально.

Однако ситуация оказалась противоположной: уже сейчас находится в хорошем физическом состоянии, оно превзошло ожидания и его штаба.

Ожидается, что Ромелу выйдет в стартовом составе сборной Бельгии в ближайших матчах.

Позавчера форвард дебютировал в составе «Ромы», выйдя на замену на 70-й минуте матча 3-го тура Серии А против «Милана» (1:2).

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку