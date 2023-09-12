«Путин – сильный лидер, он справится с этим. Проблему можно решить по щелчку пальца». Экс-форвард «Спартака» Эменике о бане России
Экс-форвард «Спартака» Эммануэль Эменике назвал Владимира Путина сильным лидером.
– РПЛ деградирует в изоляции?
– Нет, продолжает развиваться, а футболисты – получать удовольствие от игры в России.
Однажды российские клубы все-таки вернутся в еврокубки. Это может произойти и в следующем году.
– Что для этого нужно?
– Честно: эту проблему можно решить по щелчку пальца. Если политики сядут поговорить, то все случится в один день. Все будет хорошо, миру надо жить в мире, а прямо сейчас – найти выход из ситуации.
Путин – сильный лидер, уверен, он справится с этим, – заявил нигериец.
С февраля 2022 года российские клубы и сборные исключены из соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
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Сильный лидер, ага. Сильнейший просто.
в один день?))) да тут делов наворотили лет на 20-30 вперёд аукаться будет
Батюшки, что творится...
Он их создаёт.
Это равносильно тому,что кто-нибудь назовёт вас трансгендером,ведь так это будет казаться им со стороны.