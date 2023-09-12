«Путин – сильный лидер, он справится с этим. Проблему можно решить по щелчку пальца». Экс-форвард «Спартака» Эменике о бане России

Теги Спартак премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Владимир Путин Эммануэль Эменике Политика Футбол

Экс-форвард «Спартака» Эммануэль Эменике назвал Владимира Путина сильным лидером.

РПЛ деградирует в изоляции?

– Нет, продолжает развиваться, а футболисты – получать удовольствие от игры в России.

Однажды российские клубы все-таки вернутся в еврокубки. Это может произойти и в следующем году.

– Что для этого нужно?

– Честно: эту проблему можно решить по щелчку пальца. Если политики сядут поговорить, то все случится в один день. Все будет хорошо, миру надо жить в мире, а прямо сейчас – найти выход из ситуации.

Путин – сильный лидер, уверен, он справится с этим, – заявил нигериец.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные исключены из соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

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30 комментариев

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Moffo
Ага, за 3 дня можно решить проблему
+65
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Уолтер Собчак
Сильный лидер, который пересажал или убил всех своих оппонентов. Сильный лидер, который боится показаться на дебатах. Сильный лидер, который после новости о мятеже и десятках тысяч вооружённых солдат, идущих на Москву, несколько дней не говорил ни слова своему народу.

Сильный лидер, ага. Сильнейший просто.
+56
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+52
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Стюардесс по имени Жанн
пока что пальцы атрофировались у Путина
+42
-8
+34
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majestic1980
Очередное "важное, экспертное" мнение без намека на какую-либо аргументацию
+16
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Юрий Кузнецов
Ответ Moffo
Ага, за 3 дня можно решить проблему
Вроде как, все идет по плану. 3 дня - понятие относительное. На Венере, например, сутки - 243 наших суток.
+15
-1
+14
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atomio
Если политики сядут поговорить, то все случится в один день (с)

в один день?))) да тут делов наворотили лет на 20-30 вперёд аукаться будет
+10
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Этот Райола хочет денег
Да это же готовый глава РФС!
+6
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Н.Ф.
Ответ Камбоджа Иванов
Кажется, только что был найден глава мятежа в Нигерии
В Нигерии тоже мятеж был?
Батюшки, что творится...
+6
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Pb-SE
Ответ Стюардесс по имени Жанн
пока что пальцы атрофировались у Путина
Перебор ботокса
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Гамарджоба Генацвале
Да все эти бывшие футболисты РПЛ говорят абсолютную чушь. Не стоит вообще даже внимания обращать на их слова. Н’дойе вон сказал, что клуб РПЛ скоро ЛЧ европейскую возьмет.
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Lanc
Царь не решает проблемы.
Он их создаёт.
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Леван Мкртчян
Ну, объективности ради, прямо на следующее утро ,после начала бунта ( когда все еще было в процессе и горячо),он выступил со спичем для народа по ТВ. По всем каналам в РФ показывали
справедливости ради ни одно слово из своего выступления он не выполнил впрочем все как всегда
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Розе Ротенбергино
А если в России нет проблем, то он их придумает!
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Бедякович
Ответ Стюардесс по имени Жанн
пока что пальцы атрофировались у Путина
Похоже ему как наследнику Ельцина поотрубали уже все.
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Камбоджа Иванов
Кажется, только что был найден глава мятежа в Нигерии
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Юрий Кузнецов
Ответ Pb-SE
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Так точно. Если не получится, уверен, во вселенной найдутся планеты с более длительными сутками. Так что все норм.
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Dizzod
он прав, надо жить в мире. можно щелкнуть пальцами и сказать одному буряту: выводи всех. И тогда решиться как сказал Эминике.
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Аль Шинник
Ответ Pb-SE
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Венерические дни - как звучит то
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savik-A.M.
Ответ Камбоджа Иванов
Кажется, только что был найден глава мятежа в Нигерии
Нигерия и Нигер разные страны ,
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alik055
Как в новых часах эпл
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Биркарт фон Грелленорт
Вопрос всего лишь в том, чьего именно пальца.
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Mercedes
он ещё не все камни бесконечности собрал, чтобы щелкать
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Tintobrass
"продолжает развиваться "? 🤷🏻‍♂️
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Джиза
Спасибо за последний абзац, спортс. А то мы все читаем высказывание Эменике и вообще не понимаем - о чем он.
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luwill
Ответ Уолтер Собчак
Сильный лидер, который пересажал или убил всех своих оппонентов. Сильный лидер, который боится показаться на дебатах. Сильный лидер, который после новости о мятеже и десятках тысяч вооружённых солдат, идущих на Москву, несколько дней не говорил ни слова своему народу. Сильный лидер, ага. Сильнейший просто.
Доказательства то есть?
Это равносильно тому,что кто-нибудь назовёт вас трансгендером,ведь так это будет казаться им со стороны.
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