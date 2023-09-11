Помощник Путина Левитин об РФС и Азии: «Должны продолжать работу в этом направлении, развивать сотрудничество с азиатскими федерациями»

Помощник Владимира Путина Игорь Левитин поддержал укрепление связей РФС с Азией.

– Как относитесь к переходу спортивных федераций в Азию, в частности ?

– Вы же видите, как только мы начали рассматривать переход в азиатскую конфедерацию, у них тут же начались проблемы по линии Олимпийского совета Азии. Конечно, мы должны продолжать работу в этом направлении. Но надо понимать, что у коллег могут возникнуть проблемы из‑за выступления наших спортсменов на их соревнованиях.

Давайте подождем, будем ли мы выступать на Азиатских играх в Китае, где нам обещали квоту. На данный момент там все приостановилось. Тем не менее, считаю, что нам не надо останавливаться, нужно продолжать развивать сотрудничество с азиатскими федерациями, – сказал Левитин в кулуарах Восточного экономического форума.

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