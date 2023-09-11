Помощник Путина Левитин об РФС и Азии: «Должны продолжать работу в этом направлении, развивать сотрудничество с азиатскими федерациями»

Теги премьер-лига Россия РФС Владимир Путин Игорь Левитин Азиатская футбольная конфедерация Азиатские игры Политика Матч ТВ Олимпийский совет Азии Футбол

Помощник Владимира Путина Игорь Левитин поддержал укрепление связей РФС с Азией.

– Как относитесь к переходу спортивных федераций в Азию, в частности РФС?

– Вы же видите, как только мы начали рассматривать переход в азиатскую конфедерацию, у них тут же начались проблемы по линии Олимпийского совета Азии. Конечно, мы должны продолжать работу в этом направлении. Но надо понимать, что у коллег могут возникнуть проблемы из‑за выступления наших спортсменов на их соревнованиях.

Давайте подождем, будем ли мы выступать на Азиатских играх в Китае, где нам обещали квоту. На данный момент там все приостановилось. Тем не менее, считаю, что нам не надо останавливаться, нужно продолжать развивать сотрудничество с азиатскими федерациями, – сказал Левитин в кулуарах Восточного экономического форума.

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20 комментариев

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Tiestorzn17
Ну будем там числиться и не играть, разница то в чем?!
Когда ж дойдет что не надо на страны соседние нападать, а не бегать по федерациям в надежде на амнистию…
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Aleksey Yashin
"...нам обещали квоту. На данный момент там все приостановилось."

Российский чиновник жалуется на невыполнение обещаний
+26
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ARIGAMI ARIGAMI
Япония, Южная Корея и Австралия 100-процентно заблокируют переход.
+11
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Peter Popov
Левитин, будь мужиком, используй табакерку
+7
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+7
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maks44
А если потом где-нибудь в Казахстане случится "своихнебросаем", куда подадимся?
+5
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Uriy walmart
Ответ Peter Popov
Левитин, будь мужиком, используй табакерку
У него столько грехов что он живёт до тех пор пока его хозяин жив
+5
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весёлый роджер
Как за 2 абзаца сказать, что сказать-то и нечего.
+5
-1
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SMART789
Заканчивали бы вы уже это все, выплатили репарации соседям, принесли извинения и тихо досиживали свой остаток жизни, геостратеги херовы
+4
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Надоело париться в бане
Ответ Artem Piatkov
В ЛЧ и в Кубке Азии бы играли На ЧМ свет клином не сошёлся, а вот азиатский турниры не помешали бы А так максимум - это матчи с олимпийской сборной Египта
Большой вопрос, стали бы с нами играть клубы из Кореи, Японии, Сингапура. И ладно Сингапур, а вот представители первых двух стран весьма серьезная сила в азиатском футболе. Ну и вопрос в разнице по времени и в перелётах никто не отменял, это тебе не два часа до условного Берлина лететь.
+2
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a2wai
Ответ maks44
А если потом где-нибудь в Казахстане случится "своихнебросаем", куда подадимся?
Вы видимо забыли, что Казахстан играет в УЕФА)
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Антимосковский
Ответ maks44
Но находится в Азии. И азиатским странам будет не все равно.
азиатским странам по типу японии и южной кореи уже не все равно, а вовлечение туркменов или узбеков ни на что не повлияет.
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гога11
Конечно, надо продолжать эту работу хоть она и без малейшего шанса на успех и об этом все прекрасно знают, сизифов труд.
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Никита Самарин
Сотрудничество и так развиваем (товарищеские матчи только с ними и играем).
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Alexandr Sokolov
Движение есть, прогресса нет (с) ДМБ
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Tiestorzn17
Ну будем там числиться и не играть, разница то в чем?! Когда ж дойдет что не надо на страны соседние нападать, а не бегать по федерациям в надежде на амнистию…
Не нападать на соседние страны? Иш чего захотел. Может ещё и честные выборы провести? :)
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maks44
Ответ a2wai
Вы видимо забыли, что Казахстан играет в УЕФА)
Но находится в Азии. И азиатским странам будет не все равно.
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