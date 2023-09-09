Даме Н’Дойе: «Все знакомые спрашивали: «А ты друг Путина? Какой он в жизни?» Мне нужна встреча с ним. У меня интересные вопросы, задал бы минимум 10»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владимир Путин Даме Н’Дойе Политика Футбол

Даме Н’Дойе обратился к Владимиру Путину с просьбой о беседе.

– Думаю, многие ваши знакомые, когда спрашивали вас о России, всегда задавали вопрос про Владимира Путина.

– Да! У меня все спрашивали: «А ты друг Путина? Ты видел его? Какой он в жизни?»

Я бы хотел увидеть вашего президента, лично поговорить.

– Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?

– Мне было бы интересно задать ему много вопросов. Я очень хочу с ними встретиться, мне нужна эта встреча. Было бы очень интересно для меня.

– Назовите хотя бы один.

– Я бы ему задал не один вопрос, а минимум десять. Например, про футбол. Я не буду сейчас рассказывать все, только ему при личной встрече. Если увижу его вживую, все задам, как вы мне сейчас задаете вопросы, а потом оповещу вас, как у нас прошла встреча. У меня очень интересные вопросы к нему.

– Можете обратиться к нему прямо сейчас.

– Здравствуйте, мистер президент, мне очень нужна встреча c вами, хочу поговорить, обсудить некоторые темы. Мне нужно обязательно с вами поговорить, – сказал бывший форвард «Локомотива».

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24 комментария

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Тиджани Бабангида
Серьезный интервьюер. Именно его вопросов все и ждут
+31
0
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damondiamond
интересно, а он знает, что нужно отсидеть 2-недельный карантин и сдать анализы перед встречей?
+26
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Я всех их сделал
Ответ damondiamond
интересно, а он знает, что нужно отсидеть 2-недельный карантин и сдать анализы перед встречей?
Для таких встреч есть двойник, который уверенно идёт в народ лобызаться с толпой, как это было в Дагестане
+17
-7
+10
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Eddenonkas
Мне интересно. А на этом разделе, где написано Футбол, про футбол то будут что-то писать? Медиалига, Зарема, интервью про политиков. Космополитен плачет по вам.
+12
-6
+6
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fussballer
- А Вас как зовут, извините?
- Даме, футболист.
+5
-2
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Не уверен!!
Ответ Eddenonkas
Мне интересно. А на этом разделе, где написано Футбол, про футбол то будут что-то писать? Медиалига, Зарема, интервью про политиков. Космополитен плачет по вам.
А ты в жизни когда разговоры слышишь про футбол - то ты что слышишь? Разве что-то другое?))
+5
-2
+3
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Maturmalai
Ответ Uriy walmart
Узнал бы какой там план в сво
Это и так известно. Как получается, так и было запланировано. Все идет по плану.
+2
0
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Uriy walmart
Узнал бы какой там план в сво
+1
0
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Плевал я
Его знакомые дебилы?
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Михаил1970
Ветер в харю, а я шпарю,
Что мне грусть, моя печаль.
Видел мельком Горбачёва -
Пугачёву не встречал.
0
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Евгений Дмитриченко
Ты дзюбишь?
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natetinain
про пригожина хочет спросить - верняк. и ведь вопрос действительно интересный.
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stern
Да у всех вопросики имеются, и большинство не про футбол
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TaR
Ответ Тиджани Бабангида
Серьезный интервьюер. Именно его вопросов все и ждут
Согласитесь, заинтриговал 😂
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Евгений Дмитриченко
Сколько ты зарабатываешь?
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Иван Кужилин
Ответ Eddenonkas
Мне интересно. А на этом разделе, где написано Футбол, про футбол то будут что-то писать? Медиалига, Зарема, интервью про политиков. Космополитен плачет по вам.
Какой свежий и актуальный комментарий! Спасибо вам огромное за неожиданный(совсем не старческий взгляд) на политику спортса
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Алешка Терминатор
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Sinister Kid
Н’Дойе: Звёзда родилась.
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Uriy walmart
Ответ Maturmalai
Это и так известно. Как получается, так и было запланировано. Все идет по плану.
Ну это какой то очень извращённый план
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