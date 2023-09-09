Даме Н’Дойе: «Все знакомые спрашивали: «А ты друг Путина? Какой он в жизни?» Мне нужна встреча с ним. У меня интересные вопросы, задал бы минимум 10»
Даме Н’Дойе обратился к Владимиру Путину с просьбой о беседе.
– Думаю, многие ваши знакомые, когда спрашивали вас о России, всегда задавали вопрос про Владимира Путина.
– Да! У меня все спрашивали: «А ты друг Путина? Ты видел его? Какой он в жизни?»
Я бы хотел увидеть вашего президента, лично поговорить.
– Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
– Мне было бы интересно задать ему много вопросов. Я очень хочу с ними встретиться, мне нужна эта встреча. Было бы очень интересно для меня.
– Назовите хотя бы один.
– Я бы ему задал не один вопрос, а минимум десять. Например, про футбол. Я не буду сейчас рассказывать все, только ему при личной встрече. Если увижу его вживую, все задам, как вы мне сейчас задаете вопросы, а потом оповещу вас, как у нас прошла встреча. У меня очень интересные вопросы к нему.
– Можете обратиться к нему прямо сейчас.
– Здравствуйте, мистер президент, мне очень нужна встреча c вами, хочу поговорить, обсудить некоторые темы. Мне нужно обязательно с вами поговорить, – сказал бывший форвард «Локомотива».
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