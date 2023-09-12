Тимощук о Марио в «Зените»: «Понимаю раздражение от его перехода, но он огромный профессионал. Не понимаю, почему так обсуждают забег, в других матчах вся скамейка празднует гол»

Теги ЦСКА Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Марио Фернандес Футбол

Анатолий Тимощук не понимает резонанса вокруг празднования Марио Фернандеса.

Защитник «Зенита», ранее выступавший за ЦСКА, в конце матча между командами от своей скамейки побежал к угловому флажку праздновать гол в ворота армейцев.

– Одним из самых обсуждаемых переходов лета стал трансфер Марио Фернандеса. Множество болельщиков ЦСКА называют его предателем, много критикуют.

– Я понимаю, почему многих так раздражает его переход. Но я оцениваю его лишь как огромного профессионала своего дела. Он очень много работает, приходит одним из первых, уходит одним из последних.

– В матче с ЦСКА он побежал со скамейки праздновать гол в ворота бывшей команды. В футболе это моветон, как можете оценить этот поступок?

– Не понимаю, почему все так это обсуждают. В других матчах, бывает, вся скамейка выбегает праздновать гол. Никакой реакции на это нет, все понимают, что это эмоции, так люди радуются, – сказал член тренерского штаба «Зенита».

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2 комментария

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Голубой лев
Ну коней можно понять. Неприятно. А нам то чего?!
+3
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+3
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