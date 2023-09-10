Тимощук не видит ничего плохого в забеге Марио в игре с ЦСКА: «Могу сказать, что он профессионал. Претензий к нему нет»

Теги ЦСКА Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Анатолий Тимощук высказался о Марио Фернандесе.

– Наверное, самый запоминающийся момент матча ЦСКА – «Зенит» – забег Марио.

– Это для вас он самый запоминающийся. Для меня и Марио самым запоминающимся был гол, поэтому он праздновал его с командой. Я не вижу ничего плохого. Почему-то когда мы играли дома с «Динамо», выбежали двадцать человек. Вы об этом не говорите?

– Вы понимаете, почему многих болельщиков сейчас так бесит Марио?

– Наверное, понимаю. Про Марио могу только сказать, что это профессионал, который раньше всех приходит и позже всех уходит. Тренируется, старается, готовит себя в тренажерном зале. Если вы приедете на базу, увидите, что он там один из первых.

Он профессионал и человек, который помогает команде. Никаких претензий к нему нет.

– Вы сказали, что, наверное, понимаете, почему поведение Фернандеса многих раздражает.

– Наверное, потому что он был в ЦСКА и оказался в «Зените. Такие переходы всегда будут носить какой-то неоднозначный характер.

Лучше спросить самого Марио, как он принимал решение и что об этом думал. Думаю, все ответы мы получим, и это не будет так остро обсуждаться, – сказал тренер «Зенита».

Марио разогнался до 33,84 км/ч во время забега после гола «Зенита» ЦСКА

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8 комментариев

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Deca
Когда игры нет или редактор гно, мы продолжаем вторую неделю мусолить эпизоды с высасанным из пальца "молодым и дерзким" или "не влезающим ни в какие рамки" забегом Марио
- это здец товарищи!
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Стальной Цуккини 5х5
Как вы уже заедали с этим Марио. Умер Максим, да и буй с ним...
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alexsem69
Хорошо, быстро бегает. Лишнего веса нет.
Давайте порадуемся😆
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Олег Сагайдачный
Автору статьи премию за добросовестное отношение к работе. Кого ещё про Марио спросите. Можно думских привлечь.
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TravenS
Какое же это болото, если подобную чушь так подробно и долго мусолят...
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Назар Игорь
Ответ Roman Araslanov
Не удивлён что это говорит человек, который страну целую предал
Какую страну? Он уже 17 лет живëт в России, очухайся.
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