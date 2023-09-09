Анатолий Тимощук: «Кокорин – игрок высокого качества, который должен был спокойно заиграть в «Фиорентине», в любом ведущем чемпионате»

Теги Зенит Анатолий Тимощук Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Матч ТВ Футбол

Анатолий Тимощук считает, что Александр Кокорин должен был заиграть в «Фиорентине».

В летнее трансферное окно итальянский клуб снова отдал нападающего в аренду кипрскому «Арису». 

– Со стороны кажется, что чемпионат Кипра – отголосок нереализованного потенциала Кокорина, согласны?

– В футбольном мире часто приходится говорить о том, что футболист не полностью себя реализовал, о недостигнутом уровне. Мы видели высказывание Саши, он доволен своей карьерой и ее развитием. Это самое главное.

Саша – игрок высокого качества, который должен был спокойно заиграть в «Фиорентине», как и в любом другом ведущем чемпионате. Но на все есть свои причины, которые не дали возможность ему этого сделать.

– Какие это могут быть причины?

– Есть понятие «не твоя команда», «не твой чемпионат». Прежде всего надо было оценивать сам переход, готовность Кокорина выступать в Италии. Но по силе, качествам он может выступать везде. Что произошло на самом деле, почему он мало играл, мы не знаем. Наверняка, есть свои подводные камни, взаимоотношения, – сказал тренер «Зенита». 

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9 комментариев

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леннорыч-абрамович
Причина проста на самом деле. В Реале был Роналду, в Барселоне - Месси. А брать туда ещё одного высокооплачиваемого топа было бы нецелесообразно.
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madaev
Чего уж тут, и зм заслуживал
+3
-2
+1
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St.7
Зачем эти рассуждения «если бы,да ка бы».
Это не имеет никакого смысла!
+1
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blаncо
Ответ madaev
Чего уж тут, и зм заслуживал
Оставил ЗМ для Месси и Роналду, чтобы те не были в его тени.
+1
0
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Антон Фалафель
Непонятен этот онанизм на талант Кокошы, который он так нигде и не проявил.
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Melnikov1968
Кокорин так и остался футболистом подающим надежды. И не надо здесь песен про его какой-то выдающийся талант. Если бы мог заиграть в топ клубе заиграл бы, значит не мог.
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Денис Ширинов
Кокорин один из лучших в истории, в 5-ку точно входит
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Фут.Боль
Ответ madaev
Чего уж тут, и зм заслуживал
У Сани есть почти 2 месяца в Арисе, чтобы заставить пересмотреть список кандидатов на ЗМ.
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