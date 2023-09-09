Анатолий Тимощук: «Кокорин – игрок высокого качества, который должен был спокойно заиграть в «Фиорентине», в любом ведущем чемпионате»
Анатолий Тимощук считает, что Александр Кокорин должен был заиграть в «Фиорентине».
В летнее трансферное окно итальянский клуб снова отдал нападающего в аренду кипрскому «Арису».
– Со стороны кажется, что чемпионат Кипра – отголосок нереализованного потенциала Кокорина, согласны?
– В футбольном мире часто приходится говорить о том, что футболист не полностью себя реализовал, о недостигнутом уровне. Мы видели высказывание Саши, он доволен своей карьерой и ее развитием. Это самое главное.
Саша – игрок высокого качества, который должен был спокойно заиграть в «Фиорентине», как и в любом другом ведущем чемпионате. Но на все есть свои причины, которые не дали возможность ему этого сделать.
– Какие это могут быть причины?
– Есть понятие «не твоя команда», «не твой чемпионат». Прежде всего надо было оценивать сам переход, готовность Кокорина выступать в Италии. Но по силе, качествам он может выступать везде. Что произошло на самом деле, почему он мало играл, мы не знаем. Наверняка, есть свои подводные камни, взаимоотношения, – сказал тренер «Зенита».
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Это не имеет никакого смысла!