Анатолий Тимощук: «Кокорин – игрок высокого качества, который должен был спокойно заиграть в «Фиорентине», в любом ведущем чемпионате»

Анатолий Тимощук считает, что Александр Кокорин должен был заиграть в «Фиорентине».

В летнее трансферное окно итальянский клуб снова отдал нападающего в аренду кипрскому « ».

– Со стороны кажется, что чемпионат Кипра – отголосок нереализованного потенциала , согласны?

– В футбольном мире часто приходится говорить о том, что футболист не полностью себя реализовал, о недостигнутом уровне. Мы видели высказывание Саши, он доволен своей карьерой и ее развитием. Это самое главное.

Саша – игрок высокого качества, который должен был спокойно заиграть в «Фиорентине», как и в любом другом ведущем чемпионате. Но на все есть свои причины, которые не дали возможность ему этого сделать.

– Какие это могут быть причины?

– Есть понятие «не твоя команда», «не твой чемпионат». Прежде всего надо было оценивать сам переход, готовность Кокорина выступать в Италии. Но по силе, качествам он может выступать везде. Что произошло на самом деле, почему он мало играл, мы не знаем. Наверняка, есть свои подводные камни, взаимоотношения, – сказал тренер « ».

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