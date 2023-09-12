«Телефон Эрмосо взломали. Рубиалес стал искать другие подходы, когда ему запретили общаться с ней». Экс-капитан женской сборной Испании о видео из автобуса после поцелуя

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Экс-футболистка сборной Испании считает, что телефон Дженнифер Эрмосо взломали.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней. В воскресенье Рубиалес объявил о решении уйти в отставку, хотя ранее он отказывался сделать это.

В конце августа журналист Альвисе Перес выложил видео из автобуса женской сборной Испании, на котором футболистки с улыбкой смотрят на фото поцелуя и в какой-то момент начинают кричать «поцелуй». Позже Рубиалес отправил запись в ФИФА в качестве доказательства своей невиновности.

«Такова природа войны. Мы знаем, что здесь нет никаких правил. Телефон Дженни был взломан, у них был доступ к фото и видео. Затем произошла утечка информации, которая могла быть использована для обвинения жертвы.

В автобусе были и другие моменты – когда игроки говорят, что это нечто очень серьезное, с чем нельзя мириться. Поскольку ФИФА запретила Рубиалесу общаться с Дженни, он стал искать другие подходы», – сказала бывший капитан сборной Испании Вероника Бокете в интервью Der Spiegel.

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12 комментариев

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Streetbor
само видео сняли в Голливуде, Эрмосо играл сам Рубиалес. А так Дженни против бгг
+16
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+16
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Born is the King
Наглая подтасовка видео, смеха и звука. Это была Дженнифер,но Лопес. Рубиалес агент России
+16
0
+16
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Ага, наглая подтасовка звука.
+14
-1
+13
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trav
Господи какой же кринж. Повестка сама себя не продавит
+7
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Хан Сахан
Мем «да что вы все, черт побери, такое несёте»
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Леван Мкртчян
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Ага, наглая подтасовка звука.
Ага. Петров сыграл Автобус, Бортич сыграла Эрмосо, а закадровый смех озвучил Гоблин.
Вся подтасовка снята на Мосфильме Бондарчуком
+4
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Леван Мкртчян
Ответ Streetbor
само видео сняли в Голливуде, Эрмосо играл сам Рубиалес. А так Дженни против бгг
Тогда это современная адаптация "Форест Гамп". Там тоже все проблемы главного героя из-за девушки Дженни
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Геннадий Тимченко
Руби Аллес прям Остин Пауэрс👏👏👏
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Alexey1406
Прекратите уже это, Рубиалес сказал что сажалеет, ушёл в отставку че вам еще надо.Сжечь его что-ли теперь за это, как будто убийство серийное совершил.
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Ответ Леван Мкртчян
Ага. Петров сыграл Автобус, Бортич сыграла Эрмосо, а закадровый смех озвучил Гоблин. Вся подтасовка снята на Мосфильме Бондарчуком
"Петров сыграл Автобус"
Спасибо, дружище, сделал мой вечер )))
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Алексей Ненахов
Ну что за бред вообще…
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Ответ Streetbor
само видео сняли в Голливуде, Эрмосо играл сам Рубиалес. А так Дженни против бгг
Продюсер Вайнштейн
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