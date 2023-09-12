«Телефон Эрмосо взломали. Рубиалес стал искать другие подходы, когда ему запретили общаться с ней». Экс-капитан женской сборной Испании о видео из автобуса после поцелуя

Экс-футболистка сборной Испании считает, что телефон Дженнифер Эрмосо взломали.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней. В воскресенье Рубиалес объявил о решении уйти в отставку, хотя ранее он отказывался сделать это.

В конце августа журналист Альвисе Перес выложил видео из автобуса женской сборной , на котором футболистки с улыбкой смотрят на фото поцелуя и в какой-то момент начинают кричать «поцелуй». Позже Рубиалес отправил запись в ФИФА в качестве доказательства своей невиновности.

«Такова природа войны. Мы знаем, что здесь нет никаких правил. Телефон Дженни был взломан, у них был доступ к фото и видео. Затем произошла утечка информации, которая могла быть использована для обвинения жертвы.

В автобусе были и другие моменты – когда игроки говорят, что это нечто очень серьезное, с чем нельзя мириться. Поскольку ФИФА запретила Рубиалесу общаться с Дженни, он стал искать другие подходы», – сказала бывший капитан сборной Испании Вероника Бокете в интервью Der Spiegel.

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