Биксант Лизаразю: «Футбол в Германии – это религия, но с 2014-го сборная в упадке. Нужно сделать выводы, переработать модель»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Биксант Лизаразю Футбол

Биксант Лизаразю поделился мнением о кризисе сборной Германии.

– Как вы оцениваете спортивный спад немецкой команды после поражения от Японии со счетом 1:4?

– Каждая нация в какой-то момент переживала подобный кризис. В футболе всегда есть своего рода цикл. Но я предполагаю, что кризис в Германии в какой-то момент закончится.

Футбол в Германии – это религия, у Германии фантастическое прошлое, но для того, чтобы найти правильный выход из кризиса, необходимо сделать правильные выводы. После чемпионата мира 2014 года, то есть уже почти десять лет, сборная Германии находится в упадке. Теперь вся их модель должна быть переработана, должны быть изменения в структурах, нужны изменения в работе с молодежью.

– Что сборная Германии сейчас делает не так?

– Когда я увидел немецкую команду в Катаре, я заметил, что она действовала слишком наивно, особенно в плане тактики. Она играла слишком высоко и оставляла соперникам слишком много пространства, если теряла мяч.

Она относительно легко входила в штрафную соперника, но как только она теряла мяч, при контратаке возникала паника. Если играть так на самом высоком уровне, то будешь немедленно наказан, – сказал бывший защитник «Баварии» и сборной Франции.

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10 комментариев

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Temo Sokhadze
Ответ заблокированному пользователю
Нужно в Германию завести как можно турков, негров и арабов, а тренером сборной должен быть открытый гей или транс. Тогда попрёт
ну, теже негры сделали Францию чемпионом мира
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Harryck
Ответ Сергей Максимюк
полуфинал евро 2016 на инерции был? леву просто не дали перестроить команду и провести смену поколений нормально, вот и все
Ну у Лёва справедливости ради время было, ему позволили привезти молодой состав на кубок конфедераций 2017, который он выиграл. Тогда казалось, что как раз необходимая свежая кровь пришла и будет отличный баланс на "ЧМ" 2018, но он как то упустил этот момент, сделал ставку только на наевшихся ветеранов и провалился. У него было время исправить ситуацию к Евро 2021 (целых 3 года с момента провала), но весь этот период команда показывала убогий футбол, что в отборах, что в товарках, что в Лиге Наций. На Евро это все достигло апогея. Так что не знаю, сколько ему времени нужно было давать на смену поколений - 10 лет что ли? Он просто сам свой цикл в сборной уже тоже прошел. Флик из ямы вытянуть не смог, посмотрим что дальше будет, но пока это кажется сюрреализмом, что у такой сборной перед домашним ЧЕ такие проблемы.
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Сергей Максимюк
полуфинал евро 2016 на инерции был? леву просто не дали перестроить команду и провести смену поколений нормально, вот и все
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Сергей Максимюк
Ответ заблокированному пользователю
Нужно в Германию завести как можно турков, негров и арабов, а тренером сборной должен быть открытый гей или транс. Тогда попрёт
лоббируешь интересы своих?)
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Блуждающий странник
Нужно просто сходить к перуанским шаманам и нагнать проклятие на японцев
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St.7
Хавертц,Вернер и т.д. это реально не уровень Германии…
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Bunyod Turgunov
В своё время сама Франция находилась в жопе. Не выход из группы и скандал в ЧМ. Со временем у них вырос топовые игроки. Германия тоже со временем вернёт своё былое уровень
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Peter Parker
Ответ Сергей Максимюк
полуфинал евро 2016 на инерции был? леву просто не дали перестроить команду и провести смену поколений нормально, вот и все
Ну тот евро и выиграть можно было. По игре спокойно тянули, но травмы Гомеса и Хедиры обескровили команду. Если Хедире худо-бедно можно было придумать альтернативу, то Гомесу нет и до сих пор.
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