Биксант Лизаразю: «Футбол в Германии – это религия, но с 2014-го сборная в упадке. Нужно сделать выводы, переработать модель»

Биксант Лизаразю поделился мнением о кризисе сборной Германии.

– Как вы оцениваете спортивный спад немецкой команды после поражения от Японии со счетом 1:4?

– Каждая нация в какой-то момент переживала подобный кризис. В футболе всегда есть своего рода цикл. Но я предполагаю, что кризис в Германии в какой-то момент закончится.

Футбол в Германии – это религия, у Германии фантастическое прошлое, но для того, чтобы найти правильный выход из кризиса, необходимо сделать правильные выводы. После чемпионата мира 2014 года, то есть уже почти десять лет, сборная Германии находится в упадке. Теперь вся их модель должна быть переработана, должны быть изменения в структурах, нужны изменения в работе с молодежью.

– Что сборная Германии сейчас делает не так?

– Когда я увидел немецкую команду в Катаре, я заметил, что она действовала слишком наивно, особенно в плане тактики. Она играла слишком высоко и оставляла соперникам слишком много пространства, если теряла мяч.

Она относительно легко входила в штрафную соперника, но как только она теряла мяч, при контратаке возникала паника. Если играть так на самом высоком уровне, то будешь немедленно наказан, – сказал бывший защитник «Баварии» и сборной Франции.

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