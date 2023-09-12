70-летний Магат хочет возглавить сборную Германии: «Сейчас срочно нужен кто-то, кто сможет собрать неуверенную в себе команду, и я умею это»

Теги Феликс Магат бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Футбол

Феликс Магат считает себя подходящей кандидатурой на пост тренера Германии.

Ранее из сборной после 4 поражений в пяти играх уволили Ханси Флика.

«Я не знаю, какие требования у Немецкого футбольного союза (DFB) для кандидата на эту позицию. Но, на мой взгляд, очевидно, что нам сейчас срочно нужен кто-то, кто сможет снова собрать эту совершенно неуверенную в себе команду, которая уже не в состоянии соответствовать своему уровню.

И я думаю, что я умею поднимать неуверенные команды и вселять в них уверенность, чтобы они снова играли хорошо. Я поднимал некоторые команды из нижней части таблицы Бундеслиги в середину или даже в верхнюю часть – и я думаю, что это то, что сейчас нужно DFB», – заявил 70-летний специалист.

Магат трижды выигрывал Бундеслигу: два раза с «Баварией», один раз с «Вольфсбургом». За последние шесть лет он занимал пост тренера только однажды – в «Герте» в 2022 году, которую он смог удержать от вылета из Бундеслиги.

Хаманн о сборной Германии: «Расставание с Фликом было запоздалым. Нужен кто-то с опытом и твердым характером, как Магат или Заммер»

Флика уволили из сборной Германии. Не простили 1:4 от Японии и провала в товарняках

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Мочи этих радужных голубков, Феликс!
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
А может 85-летний Рехагель?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
я бы на это с удовольствием посмотрел!) игру может бы и не поставил, но характер бы точно закалил!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dazdingo
нужен тренер такой как Юпп Хайнкес!!!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Да какой Магат, сегодня Григоряна из Кубани уволили. DFB, не проворонь свой шанс, а то уведут и будете потом локти кусать!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Вносите Флюгегехаймен
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dvin
Сане первый на выход при нём) с недовольным лицом перед экраном будет ЕВРО смотреть)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Да какой Магат, сегодня Григоряна из Кубани уволили. DFB, не проворонь свой шанс, а то уведут и будете потом локти кусать!
Это не вандерфульно, это уже вундербарно🤓
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chuck_norris
Ответ Dvin
Сане первый на выход при нём) с недовольным лицом перед экраном будет ЕВРО смотреть)
скорее Хавертц, Лерой Зане сейчас в отличной форме
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Ответ Чёрный тюльпан
Мочи этих радужных голубков, Феликс!
так они взвоют от тренировок Железного Феликса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Моутиньо оформляет 40
Магата в тренеры, кандидат от народа
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lokoball
Собрать неуверенную команду - звучит двояко)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Игроки молятся, чтобы этого не произошло))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Смилуйся, Феликс, они ведь привыкли рот на акциях закрывать, а после пары твоих тренировок можно и захлебнуться таким макаром🤓
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Всё же интересно, деградация Германии это исключение, которое затянулось или тенденция? 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Как бы Магат окончательно не добил их. В клубе игроки хотя бы связаны контрактом и вынуждены подчиняться тренеру, а в сборной, если что пойдет не так,они просто не будут приезжать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Самойлов
Ответ majestic1980
так они взвоют от тренировок Железного Феликса
да Лан , потерпят. пару недель всего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly001
Ответ Трент Резнор
Вносите Флюгегехаймен
😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Ответ Ебздрогыч
Да какой Магат, сегодня Григоряна из Кубани уволили. DFB, не проворонь свой шанс, а то уведут и будете потом локти кусать!
Григорян к ним не поедет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Пашинин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
бежать будут сильно со всем остальным могут возникнуть проблемы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий