70-летний Магат хочет возглавить сборную Германии: «Сейчас срочно нужен кто-то, кто сможет собрать неуверенную в себе команду, и я умею это»

Феликс Магат считает себя подходящей кандидатурой на пост тренера Германии.

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«Я не знаю, какие требования у Немецкого футбольного союза (DFB) для кандидата на эту позицию. Но, на мой взгляд, очевидно, что нам сейчас срочно нужен кто-то, кто сможет снова собрать эту совершенно неуверенную в себе команду, которая уже не в состоянии соответствовать своему уровню.

И я думаю, что я умею поднимать неуверенные команды и вселять в них уверенность, чтобы они снова играли хорошо. Я поднимал некоторые команды из нижней части таблицы Бундеслиги в середину или даже в верхнюю часть – и я думаю, что это то, что сейчас нужно DFB», – заявил 70-летний специалист.

Магат трижды выигрывал Бундеслигу: два раза с «Баварией», один раз с «Вольфсбургом». За последние шесть лет он занимал пост тренера только однажды – в «Герте» в 2022 году, которую он смог удержать от вылета из Бундеслиги.

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