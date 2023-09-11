Хаманн о сборной Германии: «Расставание с Фликом было запоздалым. Нужен кто-то с опытом и твердым характером, как Магат или Заммер»

Теги Дитмар Хаманн Феликс Магат бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Маттиас Заммер Ханс-Дитер Флик Немецкий футбольный союз Футбол

Дитмар Хаманн рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером сборной Германии.

Ханс-Дитер Флик был уволен из сборной Германии после разгромного поражения от Японии (1:4). Команда проиграла 4 из 5 последних матчей под его руководством.

«Расставание с Фликом было запоздалым. Продолжать это сотрудничество было бы безответственно со стороны руководства Немецкого футбольного союза.

Сейчас нам нужен кто-то с авторитетом, опытом и твердым характером. Поэтому я бы сделал все, что в моих силах, чтобы сборную возглавил Феликс Магат или Маттиас Заммер», – сказал бывший игрок сборной Германии.

Нагельсманн – фаворит на пост тренера сборной Германии вместо Флика

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11 комментариев

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Сергей Бычков
Если назначат Магата, то на следующий матч сборная Германии тупо не выйдет на поле, потому что в это время будет подниматься пешком на Альпы.
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Ебздрогыч
Сейчас нам нужен кто-то с авторитетом, опытом и твердым характером - берите Черчесова. Твердый, опытный, знает как работать со сборной на чемпионате мира и добивался успехов, не признает авторитетов, знает немецкий язык. И по деньгам дешевле намного, чем Нагельсман. Идеальный кандидат!
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Чёрный тюльпан
Ответ Сергей Бычков
Если назначат Магата, то на следующий матч сборная Германии тупо не выйдет на поле, потому что в это время будет подниматься пешком на Альпы.
Эти любители прикрывать рот ладонью после объявления о назначении Магата на пост главного тренера сборной резко карьеру в сборной либо приостановят, либо завершат, потому что тому же Нойеру недолго в футбол осталось играть на высоком уровне, а может и вовсе время ушло, ведь неизвестно, в какой он форме вернётся после травмы. А вообще Феликс просто душка на фоне Всеволода Боброва. Помню эфир на Спортбоксе был, так Бубнов там рассказывал, что когда Боброва назначили тренировать футбольный ЦСКА, то было у него упражнение, при котором игроки брали штанги, им навешивали по блину с обеих сторон, и после этого они в пригорку бежали, тогда как у Магата игроки с утяжелённым шаром так бегают, да и пригорок там не с каким-то диким углом откоса.
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FiliN
Ну кстати Магат кажется хорошим вариантом. Он умеет ставить быстро игру, как раз недавно смог спасти Герту от вылета
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Maricone
Ответ Ебздрогыч
Сейчас нам нужен кто-то с авторитетом, опытом и твердым характером - берите Черчесова. Твердый, опытный, знает как работать со сборной на чемпионате мира и добивался успехов, не признает авторитетов, знает немецкий язык. И по деньгам дешевле намного, чем Нагельсман. Идеальный кандидат!
как бы это ржачно не звучало, но в этом есть здравая мысль. Вот только именно Германия и не будет ставить человека с российским паспортом на такую публичную позицию
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Слончик
А щас никто из профи-тренеров и не пойдет. Только бывшие звезды или новые риббеки. С этой сборной, и без времени на перестройку, и накануне домашнего турнира...
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Семён Жуйло
Магат уже давным давно не в профессии. Он последние время работал мотиватором в командах Третьей БЛ. Его даже туда тренером не брали. А Заммер, он как и Фёллер. Недотренер. Фёллеру в своё время нашли на подмогу Скиббе, и Заммеру нужен кто-то подобный.
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Алексей Сметанин
А Давайте Магата))🤭
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хавбек+
все кто шарит понимают это, только дилетанты могут предлагать отдать сборную философам в качестве площадки для экспериментов
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ParvizLNDRreal
Ответ Сергей Бычков
Если назначат Магата, то на следующий матч сборная Германии тупо не выйдет на поле, потому что в это время будет подниматься пешком на Альпы.
Голыми ))
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