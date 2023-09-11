Хаманн о сборной Германии: «Расставание с Фликом было запоздалым. Нужен кто-то с опытом и твердым характером, как Магат или Заммер»
Дитмар Хаманн рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером сборной Германии.
Ханс-Дитер Флик был уволен из сборной Германии после разгромного поражения от Японии (1:4). Команда проиграла 4 из 5 последних матчей под его руководством.
«Расставание с Фликом было запоздалым. Продолжать это сотрудничество было бы безответственно со стороны руководства Немецкого футбольного союза.
Сейчас нам нужен кто-то с авторитетом, опытом и твердым характером. Поэтому я бы сделал все, что в моих силах, чтобы сборную возглавил Феликс Магат или Маттиас Заммер», – сказал бывший игрок сборной Германии.
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