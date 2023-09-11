Сборная Германии проведет переговоры с Нагельсманном и Заммером. Если не договорятся, Феллер может остаться тренером до Евро-2024 (Мэтт Лоу)

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Руди Феллер Маттиас Заммер Немецкий футбольный союз квалификация Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Юлиан Нагельсманн или Маттиас Заммер могут возглавить сборную Германии.

По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, Немецкий футбольный союз проведет переговоры с бывшим тренером «Баварии» и экс-полузащитником сборной.

Если ни Нагельсманна, ни Заммера назначить не удастся, Руди Феллер, исполняющий обязанности главного тренера, может остаться на посту до Евро-2024.

Заммер не работал главным тренером с 2005 года, после ухода из «Штутгарта». С 2018 года он выступает советником руководителей дортмундской «Боруссии» и работает на телевидении.

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14 комментариев

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Давид Agabekyan
Рассматривать тренера,, который последний раз 15 лет назад работал. Из ямы немцы выбраться не хотят
+3
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Holy Diver
Черчесова приглашайте, пока он в Спартак не ушёл. Как раз с немецким футболом знаком.
+2
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ddddan 2
рассматривать заммера,который уже 18 лет не работал главным тренером?
гении на федерации
+1
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Vegas Knight
Дайте Тётушке Кэт поработать!
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Матвей Суицидин
там Гиздоль освободился, если что
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Один живой
Да нет, ну Стас Черчесуауэр вне конкуренции, язык знает, ментально ариец.
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Leon Betov
Тирольский полководец сейчас взгрустнул
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Тюменец
Брали бы сразу Отто Рехагеля, да и старина Юпп погоды бы не испортил
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bibendum
Ответ Давид Agabekyan
Рассматривать тренера,, который последний раз 15 лет назад работал. Из ямы немцы выбраться не хотят
Видимо, хотят повторить опыт Клинсманна. Тот до сборной вообще не работал тренером
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Bartez1986
Ответ Давид Agabekyan
Рассматривать тренера,, который последний раз 15 лет назад работал. Из ямы немцы выбраться не хотят
Беккенбауэра ещё можно рассмотреть
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Диметрио21
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Сильная заявка на Евро, если они на него попадут.
Немцы на Евро 100% попадут
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Эркинбек Апаканов
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Сильная заявка на Евро, если они на него попадут.
они хозяева турнира, так что уже попали туда)
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