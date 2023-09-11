Сборная Германии проведет переговоры с Нагельсманном и Заммером. Если не договорятся, Феллер может остаться тренером до Евро-2024 (Мэтт Лоу)

Юлиан Нагельсманн или Маттиас Заммер могут возглавить сборную Германии.

По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, футбольный союз проведет переговоры с бывшим тренером «Баварии» и экс-полузащитником сборной.

Если ни , ни назначить не удастся, , исполняющий обязанности главного тренера, может остаться на посту до Евро-2024.

Заммер не работал главным тренером с 2005 года, после ухода из «Штутгарта». С 2018 года он выступает советником руководителей дортмундской «Боруссии» и работает на телевидении.

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