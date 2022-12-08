Гаджиев о лучших российских игроках: «Аршавин и Акинфеев. Павлюченко – нет»
Гаджи Гаджиев назвал лучших российских футболистов.
«Кто лучший российский футболист в современной истории? Это те, кто выигрывал бронзу на чемпионате Европы и брал Кубок УЕФА. Наверное, Аршавин и Акинфеев.
Были еще Березуцкие, но Акинфеев выше уровнем. «Спящий гигант» [Роман Павлюченко] – нет. Получается, Аршавин и Акинфеев», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Акинфеев выигрывал Кубок УЕФА с ЦСКА в 2005 году. Аршавин стал обладателем этого трофея в составе «Зенита» в 2008 году. Оба футболиста были в составе сборной России, выигравшей бронзовые медали Евро-2008.
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