Гаджиев о лучших российских игроках: «Аршавин и Акинфеев. Павлюченко – нет»

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Гаджи Гаджиев назвал лучших российских футболистов.

«Кто лучший российский футболист в современной истории? Это те, кто выигрывал бронзу на чемпионате Европы и брал Кубок УЕФА. Наверное, Аршавин и Акинфеев.

Были еще Березуцкие, но Акинфеев выше уровнем. «Спящий гигант» [Роман Павлюченко] – нет. Получается, Аршавин и Акинфеев», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Акинфеев выигрывал Кубок УЕФА с ЦСКА в 2005 году. Аршавин стал обладателем этого трофея в составе «Зенита» в 2008 году. Оба футболиста были в составе сборной России, выигравшей бронзовые медали Евро-2008

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