«Рубиалес не будет целовать футболистов, унижать их, им не нужно бороться за равенство. Большинство из них это не волнует». Экс-капитан женской сборной Испании о реакции мужской команды на скандал

Экс-футболистка сборной Испании осудила испанских футболистов за лицемерие.

Нападающая «Фиорентины» Вероника Бокете, бывшая капитаном женской сборной Испании, высказалась о деле .

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

В воскресенье Рубиалес объявил о решении уйти в отставку, хотя ранее он отказывался сделать это.

Капитаны мужской сборной Испании в начале сентября осудили Рубиалеса за поцелуй с футболисткой, заявив, что испанский футбол «должен быть двигателем уважения, инклюзивности и разнообразия».

«[Если бы не поцелуй], Рубиалес считался бы лучшим менеджером мира, а Хорхе Вильда – лучшим тренером, несмотря на жалобы на определенное поведение и условия тренировок.

Заявление игроков – прежде всего попытка уйти от проблемы. Игроки не хотят неловких вопросов. Но сейчас нужны неудобные вопросы и смелые ответы.

Правда в том, что большинство игроков не волнует эта тема. Рубиалес не будет целовать в губы их. Он не будет унижать их. Им не нужно каждый день бороться за равное отношение. Им трудно быть храбрыми», – заявила Бокете в интервью Der Spiegel.

«Моя семья пострадала от преследования и лжи». Рубиалес подал в отставку на фоне скандала с поцелуем

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