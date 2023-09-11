«Рубиалес не будет целовать футболистов, унижать их, им не нужно бороться за равенство. Большинство из них это не волнует». Экс-капитан женской сборной Испании о реакции мужской команды на скандал
Экс-футболистка сборной Испании осудила испанских футболистов за лицемерие.
Нападающая «Фиорентины» Вероника Бокете, бывшая капитаном женской сборной Испании, высказалась о деле Луиса Рубиалеса.
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.
В воскресенье Рубиалес объявил о решении уйти в отставку, хотя ранее он отказывался сделать это.
Капитаны мужской сборной Испании в начале сентября осудили Рубиалеса за поцелуй с футболисткой, заявив, что испанский футбол «должен быть двигателем уважения, инклюзивности и разнообразия».
«[Если бы не поцелуй], Рубиалес считался бы лучшим менеджером мира, а Хорхе Вильда – лучшим тренером, несмотря на жалобы на определенное поведение и условия тренировок.
Заявление игроков – прежде всего попытка уйти от проблемы. Игроки не хотят неловких вопросов. Но сейчас нужны неудобные вопросы и смелые ответы.
Правда в том, что большинство игроков не волнует эта тема. Рубиалес не будет целовать в губы их. Он не будет унижать их. Им не нужно каждый день бороться за равное отношение. Им трудно быть храбрыми», – заявила Бокете в интервью Der Spiegel.
«Моя семья пострадала от преследования и лжи». Рубиалес подал в отставку на фоне скандала с поцелуем
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не будет унижать - а Эрмосо прям унижена была? в автобусе с девчонками униженные потом веселились и прикалывались?
Они теперь не остановятся, пока матриархат не насадят. Это же любимое женское занятие - искать виноватых, и обвинять их во всех грехах. При этом они сами просто ангелочки с крылышками, их надо холить, лелеять, заботиться о них и осыпать подарками. Но все равно ты будешь равнодушным cкoтoм, лицемером, и при первой же возможности опять виноватым.