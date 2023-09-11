«Рубиалес не будет целовать футболистов, унижать их, им не нужно бороться за равенство. Большинство из них это не волнует». Экс-капитан женской сборной Испании о реакции мужской команды на скандал

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен дискриминация Дженнифер Эрмосо Футбол

Экс-футболистка сборной Испании осудила испанских футболистов за лицемерие.

Нападающая «Фиорентины» Вероника Бокете, бывшая капитаном женской сборной Испании, высказалась о деле Луиса Рубиалеса.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

В воскресенье Рубиалес объявил о решении уйти в отставку, хотя ранее он отказывался сделать это.

Капитаны мужской сборной Испании в начале сентября осудили Рубиалеса за поцелуй с футболисткой, заявив, что испанский футбол «должен быть двигателем уважения, инклюзивности и разнообразия».

«[Если бы не поцелуй], Рубиалес считался бы лучшим менеджером мира, а Хорхе Вильда – лучшим тренером, несмотря на жалобы на определенное поведение и условия тренировок.

Заявление игроков – прежде всего попытка уйти от проблемы. Игроки не хотят неловких вопросов. Но сейчас нужны неудобные вопросы и смелые ответы.

Правда в том, что большинство игроков не волнует эта тема. Рубиалес не будет целовать в губы их. Он не будет унижать их. Им не нужно каждый день бороться за равное отношение. Им трудно быть храбрыми», – заявила Бокете в интервью Der Spiegel.

«Моя семья пострадала от преследования и лжи». Рубиалес подал в отставку на фоне скандала с поцелуем

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Лицемерие это когда ты как Хендерсон переобуваешься на ходу, в одном месте защищаешь права ЛГБТ, в другом зарабатываешь там где за это казнят людей:)) Испанские же игроки вроде никогда не высказывались в защиту неадекватных фемок, так что где тут лицемерие?:))
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стюардесс по имени Жанн
Брежнева на вас нет
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Всё же забавно, как эти чудаки игнорят видео из автобуса. Это как в их политике. Говоришь очевидные вещи, тыкаешь носом, а они просто не видят в упор и гнут, гнут своё, забив на все факты. Вобщем для запада это типично, как стало понятно. Главное всем громко визжать и твердить как мантру.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Погребняка
Экс капитанка! Исправьте и извинитесь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
Ответ rigobersong
Лицемерие это когда ты как Хендерсон переобуваешься на ходу, в одном месте защищаешь права ЛГБТ, в другом зарабатываешь там где за это казнят людей:)) Испанские же игроки вроде никогда не высказывались в защиту неадекватных фемок, так что где тут лицемерие?:))
Обычная неолевацкая схема: придумать то, чего нет.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
Не удивлюсь, если после всей этой истории Рубиалес, а также многие испанские футболисты пойдут искать утешений в крепких мужских обьятьях. Так сказать, от греха подальше!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jesse Boy
не будет целовать, бо не из этих.
не будет унижать - а Эрмосо прям унижена была? в автобусе с девчонками униженные потом веселились и прикалывались?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
АСТАНАВИТЕСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Так, я требую объяснений от модератора, который удалил этот комментарий. Я хочу знать, что в нем незаконно!

Они теперь не остановятся, пока матриархат не насадят. Это же любимое женское занятие - искать виноватых, и обвинять их во всех грехах. При этом они сами просто ангелочки с крылышками, их надо холить, лелеять, заботиться о них и осыпать подарками. Но все равно ты будешь равнодушным cкoтoм, лицемером, и при первой же возможности опять виноватым.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Беда беда , с головой ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Если бы он поцеловал футболиста, вы бы щебетали о свободе и равенстве.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заяцволк
Ответ Этот Райола хочет денег
Не удивлюсь, если после всей этой истории Рубиалес, а также многие испанские футболисты пойдут искать утешений в крепких мужских обьятьях. Так сказать, от греха подальше!)
Не только в мужских. Им же недавно с братьями меньшими разрешили, главное только разрешение у них спросить, чтобы не получилось как с этой Эрмосо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Ответ Jesse Boy
не будет целовать, бо не из этих. не будет унижать - а Эрмосо прям унижена была? в автобусе с девчонками униженные потом веселились и прикалывались?
Это стресс был.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий