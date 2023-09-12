«Гремио» принял предложение «Динамо» о трансфере Битело за 10 млн евро. Хавбек еще не согласился на переход

«Динамо» продолжает работу над трансфером Битело.

По информации Globo, « » принял предложение московского клуба о трансфере полузащитника за 10 миллионов евро. Теперь сделка зависит от решения игрока.

« » еще не согласовало условия сотрудничества с , футболист пока что не согласился на переход в Россию. Он обсудит этот вопрос со своим окружением, когда вернется из расположения молодежной сборной Бразилии.

Кроме того, на переговоры влияет ситуация с агентами хавбека. У старого агента, Марсело Карана, все еще действует контракт с Битело, и именно с ним связалось «Динамо». Однако в последние месяцы интересы игрока представляет новый агент, Мишель Портал. Вероятно, сторонам будет нужно отдельно согласовать комиссионные выплаты.

В 2023 году Битело забил 4 гола за 19 игр в высшей лиге Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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