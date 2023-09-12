«Гремио» принял предложение «Динамо» о трансфере Битело за 10 млн евро. Хавбек еще не согласился на переход

Теги Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Битело Футбол

«Динамо» продолжает работу над трансфером Битело.

По информации Globo, «Гремио» принял предложение московского клуба о трансфере полузащитника за 10 миллионов евро. Теперь сделка зависит от решения игрока. 

«Динамо» еще не согласовало условия сотрудничества с Битело, футболист пока что не согласился на переход в Россию. Он обсудит этот вопрос со своим окружением, когда вернется из расположения молодежной сборной Бразилии.

Кроме того, на переговоры влияет ситуация с агентами хавбека. У старого агента, Марсело Карана, все еще действует контракт с Битело, и именно с ним связалось «Динамо». Однако в последние месяцы интересы игрока представляет новый агент, Мишель Портал. Вероятно, сторонам будет нужно отдельно согласовать комиссионные выплаты. 

В 2023 году Битело забил 4 гола за 19 игр в высшей лиге Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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denimo21
Ему предлагают зп в 8 раз больше. Думаю, долго думать не будет.
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Пашка Донофф
Понятно. Вместо одной пиявки присосутcя две. А че третьего агента не нанял?
+5
-1
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verhowen
У Гремио нет денег. Думаю что руководство Гремио, уговорит Битело на переход в Динамо. В данное время, у них расходы больше чем доходы.
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Dan Kennedy
Как-то многовато(с учетом агентских), как бы он не стал динамовским Педро Рошей.
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Alexander Lyakhov
А что, он не мог обсудить с окружением, пока находился в сборной? Для этого надо обязательно вместе за столом собираться?
Через два дня окно закроется, а ему еще лететь через полмира, медосмотр проходить...
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gukmamop
как обычно мутят
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Dinamik1
Токого надо брать дай бог что бы срослось.
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Дмитрий9779
Агент уже опроверг,что он не согласился.
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Андрей Кобранов
Агентов развелось , как собак блохастых …
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