«Динамо» может заплатить 13,5 млн евро за Битело с учетом агентских и подъемных. Бразильцу предлагают 1,6 млн евро в год – в 8 раз больше, чем в «Гремио»
«Динамо» готово заплатить 13,5 млн евро ради перехода Битело из «Гремио».
Помимо 10 млн евро выплат бразильскому клубу, о которых сообщалось ранее, москвичи могут заплатить 2,5 млн агентских выплат и 1 млн подъемных самому полузащитнику, сообщает «Спорт-Экспресс».
23-летнему игроку предлагается трехлетний контракт с зарплатой около 1,6 млн евро за сезон, сообщает журналист Фабио Алейшо. В «Гремио» он получает в 8 раз меньше – 200 тысяч евро в год.
В 2023 году Битело забил 4 гола за 19 игр в высшей лиге Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Инфа сотка.