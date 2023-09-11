«Динамо» может заплатить 13,5 млн евро за Битело с учетом агентских и подъемных. Бразильцу предлагают 1,6 млн евро в год – в 8 раз больше, чем в «Гремио»

Теги Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Битело Футбол

«Динамо» готово заплатить 13,5 млн евро ради перехода Битело из «Гремио».

Помимо 10 млн евро выплат бразильскому клубу, о которых сообщалось ранее, москвичи могут заплатить 2,5 млн агентских выплат и 1 млн подъемных самому полузащитнику, сообщает «Спорт-Экспресс».

23-летнему игроку предлагается трехлетний контракт с зарплатой около 1,6 млн евро за сезон, сообщает журналист Фабио Алейшо. В «Гремио» он получает в 8 раз меньше – 200 тысяч евро в год.

В 2023 году Битело забил 4 гола за 19 игр в высшей лиге Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Дмитрий Клюквин
Ответ Тимур Таубаев
Многовато как-то , уж не думаю , что многие клубы за него борятся так , и не факт ещё , что заиграет в Динамо
ни фига себе вот это настоящая аналитика спортивная
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NEgr17
Ответ валя_стакан
Глупость. Вообще не нужен. В Динамо ни один бразилец не заиграл. А было их не мало. Тем более что позарез нужен ЦЗ, а полузащита переукомплектована.
Дерлей, Дуглас, Лима- этого мало? Все Бразилы!
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Игорь Чернецов
Ц. З. он сыграть не сможет.
Инфа сотка.
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fatov65@mail.ru
СПб подтянулись(про бразильцев ведь)
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PrinceYoYo
Ответ валя_стакан
Глупость. Вообще не нужен. В Динамо ни один бразилец не заиграл. А было их не мало. Тем более что позарез нужен ЦЗ, а полузащита переукомплектована.
ЦЗ нужен, согласен, но одно второму не мешает. Надо цз так же, думаю, работа ведется, просто не факт, что может получится. Вопрос не стоит или Битело, или цз. И того, и того готовы купить.
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Slavnov
Даже фотки нет,за 10ку и без фотки,явный переплат
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besaxara
Сообщает «Спорт-Экспресс». Авторитетный источник.
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Eleman SPb
ну а почему бы и нет
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9wkbc9rjcb
Отдайте деньги на лечение детям больным своим родным, играть в футбол все равно не умеем и не научимся никогда.
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Viktor Martunov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А не слишком ли много?
Ну когда пошла такая пьянка, доставай последний огурец. Юбель падает(рубль), да в конце-концов с фантиками чего делать?
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justbored
Ответ pavelrytov@icloud.com
Динамо отдайте деньги от продажи Захаряна детским тренерам да на развитие академии, чем пилить деньги на непонятных трансферах
Свои считайте.
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PrinceYoYo
Ответ Злодей Спб
Не за деньгами едет. Сразу видно :)
В Зенит прям за хлеб с водой идут играть оказывается
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