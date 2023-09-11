«Динамо» может заплатить 13,5 млн евро за Битело с учетом агентских и подъемных. Бразильцу предлагают 1,6 млн евро в год – в 8 раз больше, чем в «Гремио»

«Динамо» готово заплатить 13,5 млн евро ради перехода Битело из «Гремио».

Помимо 10 млн евро выплат бразильскому клубу, о которых сообщалось ранее, москвичи могут заплатить 2,5 млн агентских выплат и 1 млн подъемных самому полузащитнику, сообщает « ».

23-летнему игроку предлагается трехлетний контракт с зарплатой около 1,6 млн евро за сезон, сообщает журналист Фабио Алейшо. В « » он получает в 8 раз меньше – 200 тысяч евро в год.

В 2023 году забил 4 гола за 19 игр в высшей лиге Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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