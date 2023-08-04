«Динамо» предложило 5,5 млн евро за хавбека Битело. «Гремио» хочет 12 млн (Metaratings)

«Динамо» предложило 5,5 млн евро за полузащитника «Гремио» Битело.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Бразильский клуб сообщил, что готов рассмотреть предложение о продаже футболиста за 12 млн евро.

«Я не могу называть команды, но интерес европейских клубов, в том числе из России, действительно есть.

На текущий момент Бителло – игрок «Гремио», и он счастлив в клубе. Говорить о возможном уходе сейчас неуместно», – заявил агент бразильского футболиста Марсело Каран.

23-летний игрок – воспитанник «Гремио». За основную команду Битело провел 87 матчей, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

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