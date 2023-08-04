«Динамо» предложило 5,5 млн евро за хавбека Битело. «Гремио» хочет 12 млн (Metaratings)

Теги Гремио высшая лига Бразилия возможные трансферы Динамо Москва деньги Битело Футбол

«Динамо» предложило 5,5 млн евро за полузащитника «Гремио» Битело.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Бразильский клуб сообщил, что готов рассмотреть предложение о продаже футболиста за 12 млн евро. 

«Я не могу называть команды, но интерес европейских клубов, в том числе из России, действительно есть.

На текущий момент Бителло – игрок «Гремио», и он счастлив в клубе. Говорить о возможном уходе сейчас неуместно», – заявил агент бразильского футболиста Марсело Каран.

23-летний игрок – воспитанник «Гремио». За основную команду Битело провел 87 матчей, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

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8 комментариев

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Ответ jsj8ynvphy
Московским милиционерам уже нечего ловить в этом году, нужно просто смириться и хотя бы не получить как всегда 7 от моего Зени
Ты думаешь Зенит наклепает Дине?
Даже с учетом ошибок в обороне как то мало верится
Зениту нужны игроки в атаку что бы 7 наклепать но когда играют всякие Бакайчики и Мостовички ничего хорошего не жди
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Можно Лесового с Макаровым в сделку включить, покажут класс в Бразилии ;)
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На года два резалта сможет нагнать. Надо брать.
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Евро уже 106, а они игроков в Бразилии ищут… Бесы!
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Часа три назад было 13 миллионов. Думаю, к утру сторгуются.
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Первый трансфер и тот фейк😂опять не договорятся и все мимо кассы будет
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