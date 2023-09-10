«Гремио» согласен продать Битело «Динамо» за 10 млн евро. Хавбек тоже склоняется к переходу

«Динамо» приблизилось к приобретению полузащитника «Гремио» Битело.

Как передает журналист Фабио Алейшо, бразильский клуб принял предложение в размере 10 млн евро. Теперь все зависит от того, захочет ли переезжать в Россию сам полузащитник. Он склоняется к тому, чтобы согласиться на переход.

Утверждается, что « » сделает все возможное, чтобы заключить сделку, поскольку нуждается в деньгах.

В 2023 году забил 4 гола за 19 игр в высшей лиге Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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