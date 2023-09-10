«Гремио» согласен продать Битело «Динамо» за 10 млн евро. Хавбек тоже склоняется к переходу

Теги Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва деньги Битело Футбол

«Динамо» приблизилось к приобретению полузащитника «Гремио» Битело.

Как передает журналист Фабио Алейшо, бразильский клуб принял предложение в размере 10 млн евро. Теперь все зависит от того, захочет ли переезжать в Россию сам полузащитник. Он склоняется к тому, чтобы согласиться на переход.

Утверждается, что «Гремио» сделает все возможное, чтобы заключить сделку, поскольку нуждается в деньгах.

В 2023 году Битело забил 4 гола за 19 игр в высшей лиге Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Vedved
Ответ <CRISTIANO>
Зачем такие суммы в условиях, когда у нас просто чемпионат и никаких Еврокубков???? Развивайте пацанов, давайте им шанс, когда если не сейчас?
Ну у Динамо и со своими пацанами - все весьма неплохо)
+10
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concon
Ответ <CRISTIANO>
Зачем такие суммы в условиях, когда у нас просто чемпионат и никаких Еврокубков???? Развивайте пацанов, давайте им шанс, когда если не сейчас?
Это ни к нам, к Зениту.
+4
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+4
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St.7
Интересный трансфер🤔
+2
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a2wai
Ответ Vedved
Серьезно? Это было бы супер🥳
Летом взяли ж какого-то парня из БАТЭ, только оставили в Беларуси до конца их сезона.

Может еще кого зимой возьмут, но сейчас это явно не первостепенная цель, хотя очевидно, что надо перетряхивать вратарскую бригаду целиком.
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a2wai
Для Динамо трансфер перспективный, если Битело приедет, будет больше опций в атаке.
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verhowen
Трансфер Битело, только усилит конкуренцию в Динамо. Что естественно, отразится и на прогрессе других игроков в команде.
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a2wai
Ответ Amalfitano
Это уже интересненько. У Лички появятся варианты когда он может НЕ выпускать Смолова на поле. Вот бы и вратаря бы нашел.
Вратарь доезжает зимой.
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Vedved
Ответ a2wai
Вратарь доезжает зимой.
Серьезно?
Это было бы супер🥳
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Vedved
Ответ a2wai
Летом взяли ж какого-то парня из БАТЭ, только оставили в Беларуси до конца их сезона. Может еще кого зимой возьмут, но сейчас это явно не первостепенная цель, хотя очевидно, что надо перетряхивать вратарскую бригаду целиком.
Что-то я пропустил эту новость😱
Хорошо, если так) глядишь, в ближайшие сезоны станем чемпионами)
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Amalfitano
Это уже интересненько. У Лички появятся варианты когда он может НЕ выпускать Смолова на поле. Вот бы и вратаря бы нашел.
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Dinamik1
Шо опять полузащитник?
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verhowen
Битело центральной полузащитник, но может играть и правого вингера. Конкуренция в атакующий линии Динамо, будет просто сумасшедшей.
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Матвей Суицидин
Судя по информации о нем, вполне путевый игрок, что-то вроде Вендела.
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a2wai
Ответ Vedved
Что-то я пропустил эту новость😱 Хорошо, если так) глядишь, в ближайшие сезоны станем чемпионами)
Все может быть, у Динамо достаточно ресурсов, чтобы взять чемпионат, но все зависит по большей части от работы руководства, тренеров и команды в одной связке, если где-то будет дыра, то велик риск остаться без титула.
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Vedved
Ответ a2wai
Все может быть, у Динамо достаточно ресурсов, чтобы взять чемпионат, но все зависит по большей части от работы руководства, тренеров и команды в одной связке, если где-то будет дыра, то велик риск остаться без титула.
Полностью с вами согласен)
Но пока, начало сезона - радует)
Было бы еще прекраснее, если бы не решил сходить на футбол, впервые за последние лет 5, на кубковый матч со Спартаком🤦🏻‍♂️
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