«Гремио» согласен продать Битело «Динамо» за 10 млн евро. Хавбек тоже склоняется к переходу
«Динамо» приблизилось к приобретению полузащитника «Гремио» Битело.
Как передает журналист Фабио Алейшо, бразильский клуб принял предложение в размере 10 млн евро. Теперь все зависит от того, захочет ли переезжать в Россию сам полузащитник. Он склоняется к тому, чтобы согласиться на переход.
Утверждается, что «Гремио» сделает все возможное, чтобы заключить сделку, поскольку нуждается в деньгах.
В 2023 году Битело забил 4 гола за 19 игр в высшей лиге Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Может еще кого зимой возьмут, но сейчас это явно не первостепенная цель, хотя очевидно, что надо перетряхивать вратарскую бригаду целиком.
Это было бы супер🥳
Хорошо, если так) глядишь, в ближайшие сезоны станем чемпионами)
Но пока, начало сезона - радует)
Было бы еще прекраснее, если бы не решил сходить на футбол, впервые за последние лет 5, на кубковый матч со Спартаком🤦🏻♂️