«Динамо» предложило 10 млн евро за хавбека «Гремио» Битело (Globo)

Теги Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Битело Футбол

«Динамо» сделало предложение о трансфере бразильского полузащитника.

Московский клуб предложил «Гремио» 10 миллионов евро за переход хавбека Битело, сообщает Globo. Руководство бразильской команды примет решение в ближайшие дни. 

«Динамо» хочет выплатить указанную сумму несколькими траншами. «Гремио» владеет 70% прав на игрока. Трансферное окно в России открыто до 14 сентября.

В текущем сезоне Битело провел за бразильский клуб 43 матча, в которых отличился 9 голами и 5 результативными передачами. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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15 комментариев

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Алексей Захаров
хорошая замена Арсену
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verhowen
Я всё понимаю, только вот где Ц.З для Динамо? Так и будем дальше играть, с этими Маричалями. Так и будут насмехатся над Динамо, все комментаторы России, что в Динамо в защите проходной двор?
+5
0
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Viktor Martunov
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Быстро переведите мне эту сумму в Суторминах.
Давай счëт выкладывай куда помошь переводить.
+2
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justbored
Из Пулково уже вылетели с 15-ю))
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Ivan Задороженко
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Бан
Хуян
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Pertinax Gandi
Ответ verhowen
Я всё понимаю, только вот где Ц.З для Динамо? Так и будем дальше играть, с этими Маричалями. Так и будут насмехатся над Динамо, все комментаторы России, что в Динамо в защите проходной двор?
Маричаль только с "Рубином" провалился, до этого играл несколько матчей вполне прилично.
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Viktor Martunov
Ответ verhowen
Я всё понимаю, только вот где Ц.З для Динамо? Так и будем дальше играть, с этими Маричалями. Так и будут насмехатся над Динамо, все комментаторы России, что в Динамо в защите проходной двор?
Да ладно вам, если все вперëд,там и Маричаль сгодится, Антон,, выручит,, шутка конечно.
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verhowen
Ответ Pertinax Gandi
Маричаль только с "Рубином" провалился, до этого играл несколько матчей вполне прилично.
А сколько он до Рубина провалился? Старина Паршивлюк, и то лучше его отыграл.
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verhowen
Ответ Андрей Букин
а что смешного с Маричалем? Период адаптации у всех проходит ведущий цз с бальбой
Так у Маричаля эта адаптация, уже второй год продолжается.
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Злодей Спб
Зенит: "Подержите моё пиво. Иду на перехват!"
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Ivan Задороженко
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Быстро переведите мне эту сумму в Суторминах.
Ты кон чен ын
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Андрей Букин
Ответ verhowen
Я всё понимаю, только вот где Ц.З для Динамо? Так и будем дальше играть, с этими Маричалями. Так и будут насмехатся над Динамо, все комментаторы России, что в Динамо в защите проходной двор?
а что смешного с Маричалем?
Период адаптации у всех проходит
ведущий цз с бальбой
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skorpy55
Ответ verhowen
Я всё понимаю, только вот где Ц.З для Динамо? Так и будем дальше играть, с этими Маричалями. Так и будут насмехатся над Динамо, все комментаторы России, что в Динамо в защите проходной двор?
Бувач как раз на флажке ТО возьмёт ЦЗ. Это будет его подарком нам....
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