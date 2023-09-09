«Динамо» предложило 10 млн евро за хавбека «Гремио» Битело (Globo)

«Динамо» сделало предложение о трансфере бразильского полузащитника.

Московский клуб предложил «Гремио» 10 миллионов евро за переход хавбека Битело, сообщает Globo. Руководство бразильской команды примет решение в ближайшие дни.

« » хочет выплатить указанную сумму несколькими траншами. « » владеет 70% прав на игрока. Трансферное окно в России открыто до 14 сентября.

В текущем сезоне провел за бразильский клуб 43 матча, в которых отличился 9 голами и 5 результативными передачами. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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