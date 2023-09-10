Нагельсманн – фаворит на пост тренера сборной Германии вместо Флика

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Руди Феллер Ханс-Дитер Флик Немецкий футбольный союз Юлиан Нагельсманн Футбол

Ханс-Дитер Флик может покинуть пост главного тренера сборной Германии.

По данным Bild, Немецкий футбольный союз планирует сегодня уволить 58-летнего специалиста. Решение почти принято.

Исполнять обязанности тренера в ходе товарищеского матча с Францией будет Руди Феллер, спортивный директор.

Фаворитом на должность главного тренера является Юлиан Нагельсманн, весной покинувший «Баварию».

У Германии 4 поражения и 1 ничья в 5 последних матчах, общий счет – 6:13. Флик проиграл первую из 2 игр, данных на демонстрацию конкурентоспособности сборной

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59 комментариев

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Little-lawyer
Ответ Любитель побеждать
Немцы не шарят. Вот Саламыч все товы отливал, но это была только маскировка.
я тебя, во-первых приветствую. во-вторых не товарищеских, а контрольных.
+139
-2
+137
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luu
Тухель попросил после Нагельсманна не занимать
+124
-1
+123
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Отец Абду
Где то я это видел... А точно, в Баварии:)
Флик ➡️ Нагельсманн ➡️ Тухель

Флик с Баварией: 86 матчей 7 поражений
Флик со сборной Германии: 25 матчей 6 поражений
+57
-4
+53
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St.7
Справедливо
Флик не оправдал ожиданий
❌Вылетел из группы На ЧМ
❌Лишь 5 побед в 18 матчах с Января 2022
Для такой команды как Германии,это провал
+40
-3
+37
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Любитель побеждать
Немцы не шарят. Вот Саламыч все товы отливал, но это была только маскировка.
+28
-5
+23
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sbtqg59825
Ответ человек-муравей человек-физрук
чего хотеть от этой сборной. защитников топовых вообще нет. из полузащиты только Кимих и Гюндогай. в нападении Гнабри и 70-летний Мюллер
Как минимум Японии не сливать 1:4)))
+19
-2
+17
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sema mixajlov
У Нагельсманна лучше ждать получается чем у Зидана
+17
-4
+13
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stason79
черчесофф свободен
+11
-2
+9
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человек-муравей человек-физрук
Ответ sbtqg59825
Как минимум Японии не сливать 1:4)))
никому не нужный товарняк. игрокам посреди сезона он нафиг не уперся
+9
-1
+8
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Josep
Горди Херберта назначьте. Вон, сборную пижонов в полуфинале вынес, а сейчас к чемпионству против сербов ведёт.
+8
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человек-муравей человек-физрук
чего хотеть от этой сборной. защитников топовых вообще нет. из полузащиты только Кимих и Гюндогай. в нападении Гнабри и 70-летний Мюллер
+12
-4
+8
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Bunyod Turgunov
Ответ <CRISTIANO>
А у немцев всегда так. Переманили из Баварии и вышвырнут, как тряпку не дав ничего стоящего построить.
У рулья команды был почти 2 года. Думаю это достаточное время чтобы построить команду.
+7
0
+7
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<~Inter~>
На кой черт Нагельсманну это? Понятно желание федерации, но он то молодой тренер и зачем убивать свою репутацию турниром сборной через 9 месяцев
+6
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<CRISTIANO>
У Нагельсманна с половиной состава Баварии конфликты, как он будет их в сборную вызывать?
+6
-3
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The Best
А после Нагельсмана будет Тухель)))
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<~Inter~>
Ответ заратустра-будрайтис
как раз сейчас и только сейчас Нагеля можно вытянуть. Уверен, что он обо всем уже договорился с Реалом и просто ждет, когда Анчи доработает свой последний сезон и уйдет в закат. Ну а пока может в лайт режиме взять сборную и подвести ее к домашнему ( что важно) Евро и после турнира уйти в Реал. По таймингу все бьётся
Велик шансов провалится на домашнем Евро и остаться с плохой прессой, а Реал возьмёт Алонсо
+3
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Иван Иванов
Ответ <CRISTIANO>
У Нагельсманна с половиной состава Баварии конфликты, как он будет их в сборную вызывать?
Всё, что произошло в Баварии остаётся в Баварии. (Нагельсман) 😉
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заратустра-будрайтис
Ответ <~Inter~>
На кой черт Нагельсманну это? Понятно желание федерации, но он то молодой тренер и зачем убивать свою репутацию турниром сборной через 9 месяцев
как раз сейчас и только сейчас Нагеля можно вытянуть. Уверен, что он обо всем уже договорился с Реалом и просто ждет, когда Анчи доработает свой последний сезон и уйдет в закат. Ну а пока может в лайт режиме взять сборную и подвести ее к домашнему ( что важно) Евро и после турнира уйти в Реал. По таймингу все бьётся
+2
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Rus Donskoy
ничего не изменится, подбор игроков сборной Германии уже лет 8 абсолютно не тот. Поколение среднее, это факт
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9wkbc9rjcb
У немчуры как у нас в прикольной лиги, круговорот физруков, у нас один фрукт побил рекорд мира, умудрился за сезон опустить в 1 лигу сразу 2 команды, и все равно популярен.
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Иван Иванов
Ответ Rus Donskoy
ничего не изменится, подбор игроков сборной Германии уже лет 8 абсолютно не тот. Поколение среднее, это факт
А что случилось с поколением Германии? Вроде совсем же недавно на спортсе была статья о том, что в 90-х в Германии сделали суперсистему по подготовке юных футболистов, поэтому появились такие таланты, как Мюллер, Кроос и иже с ними. Что сейчас -то случилось? Или во всём виноваты видеоигры??? 😳
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Кавабунга Шреддоголовый
Тухель после назначения Нагельсманна: я следующий, займи место
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kotopandych
Ответ NartApsua
Тренерской руки. У той же Аргентины состав был куда слабее. Итог мы все знаем.
Знаем, судейки дотащили
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a2wai
Круговорот тренеров в Германии продолжается, сегодня что-то всех минусят о том, что Флик в Баварию вернется, а ведь так скоро и случится, когда боссы Баварии устанут от нытья Тухеля.
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Spaten
Два тренера на всю Германию осталось)
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