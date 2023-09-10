Ханс-Дитер Флик может покинуть пост главного тренера сборной Германии.

По данным Bild, футбольный союз планирует сегодня уволить 58-летнего специалиста. Решение почти принято.

Исполнять обязанности тренера в ходе товарищеского матча с Францией будет , спортивный директор.

Фаворитом на должность главного тренера является , весной покинувший «Баварию».

У Германии 4 поражения и 1 ничья в 5 последних матчах, общий счет – 6:13. Флик проиграл первую из 2 игр, данных на демонстрацию конкурентоспособности сборной

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