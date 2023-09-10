Нагельсманн – фаворит на пост тренера сборной Германии вместо Флика
Ханс-Дитер Флик может покинуть пост главного тренера сборной Германии.
По данным Bild, Немецкий футбольный союз планирует сегодня уволить 58-летнего специалиста. Решение почти принято.
Исполнять обязанности тренера в ходе товарищеского матча с Францией будет Руди Феллер, спортивный директор.
Фаворитом на должность главного тренера является Юлиан Нагельсманн, весной покинувший «Баварию».
У Германии 4 поражения и 1 ничья в 5 последних матчах, общий счет – 6:13. Флик проиграл первую из 2 игр, данных на демонстрацию конкурентоспособности сборной
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Флик ➡️ Нагельсманн ➡️ Тухель
Флик с Баварией: 86 матчей 7 поражений
Флик со сборной Германии: 25 матчей 6 поражений
Флик не оправдал ожиданий
❌Вылетел из группы На ЧМ
❌Лишь 5 побед в 18 матчах с Января 2022
Для такой команды как Германии,это провал