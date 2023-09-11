«Спартаку» предлагали арендовать форварда «Бешикташа» Мюлеку с выкупом за 4-5 млн евро. Красно-белые посчитали, что он не усилит клуб

«Спартак» отказался от трансфер конголезского форварда.

Московский клуб отказался от услуг 23-летнего футболиста « » , сообщает Meataratings.ru.

Красно-белым предлагали взять игрока в аренду за 500 тысяч евро с опцией последующего выкупа за 4-5 млн. Зарплата форварда в « » могла составить 1,2 млн евро, но в спортивном блоке клуба посчитали, что игрок не усилит команду.

Мюлека выступает за «Бешикташ» с 2022 года. На его счету 41 матч и 9 голов в составе турецкой команды. В составе сборной ДР Конго он провел 15 матчей и забил 3 гола.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS