«Спартаку» предлагали арендовать форварда «Бешикташа» Мюлеку с выкупом за 4-5 млн евро. Красно-белые посчитали, что он не усилит клуб

Теги Спартак премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Джексон Мюлека Футбол

«Спартак» отказался от трансфер конголезского форварда.

Московский клуб отказался от услуг 23-летнего футболиста «Бешикташа» Джексона Мюлеки, сообщает Meataratings.ru.

Красно-белым предлагали взять игрока в аренду за 500 тысяч евро с опцией последующего выкупа за 4-5 млн. Зарплата форварда в «Спартаке» могла составить 1,2 млн евро, но в спортивном блоке клуба посчитали, что игрок не усилит команду.

Мюлека выступает за «Бешикташ» с 2022 года. На его счету 41 матч и 9 голов в составе турецкой команды. В составе сборной ДР Конго он провел 15 матчей и забил 3 гола. 

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10 комментариев

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Инженер Управляющий
Ответ Spartakus1984
Шутки про Мукунку будут?
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Архитектор Мендисабаль
Помалюк и Мюлека - шоколадная команда победителей!
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RAMIK
Хватит уже друзей с Африки, в последнее время не сильно везет с ними в РПЛ. После Мусы никого не припомню даже.
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Никита Самарин
Всё правильно, просто брать для количества, не вариант.
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Магомед Саид Амирханов
С Конго нам хватит одного!
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Babayeff
Из Бешикташа только Абубакар!
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Инженер Управляющий
Ответ RAMIK
Хватит уже друзей с Африки, в последнее время не сильно везет с ними в РПЛ. После Мусы никого не припомню даже.
Бонгонда
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