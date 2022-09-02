Вратарь «Локо» Худяков – 3-й в рейтинге самых перспективных игроков 2004 года рождения от CIES. Он уступил Гави и Слонине

занял 3-е место в списке самых перспективных игроков мира 2004 года рождения.

Опередили 18-летнего вратаря только хавбек «Барселоны» Гави (1-е место) и голкипер Габриэль Слонина, выступающий за в аренде (2-е место).

В рейтинге, составленном Международным центром спортивных исследований (CIES Football Observatory) на основе данных InStat, оценивались показатели игроков, родившихся после 2000 года и выступающих в 59 лигах мира.

Рейтинг составлялся на основе среднего уровня игры футболистов. Также учитывалось количество времени, проведенного игроком на поле за последние 365 дней, и их вклад в игру по сравнению с партнерами по команде и соперниками.

Топ-10 рейтинга лучших игроков 2004 года рождения выглядит так:

1. ( );

2. («Челси»);

3. Даниил Худяков («Локомотив»);

4. Виктор Уго ( );

5. ( );

6. ( );

7. Мохамед-Али Чо ( );

8. Эмре Бильгин ( );

9. Джовани Аморим ( );

10. Биляль Эль-Ханнус ( ).

Полузащитник занял 50-е место в рейтинге игроков 2001 года рождения.