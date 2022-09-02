Вратарь «Локо» Худяков – 3-й в рейтинге самых перспективных игроков 2004 года рождения от CIES. Он уступил Гави и Слонине

Даниил Худяков занял 3-е место в списке самых перспективных игроков мира 2004 года рождения.
Опередили 18-летнего вратаря «Локомотива» только хавбек «Барселоны» Гави (1-е место) и голкипер «Челси» Габриэль Слонина, выступающий за «Чикаго Файр» в аренде (2-е место).
В рейтинге, составленном Международным центром спортивных исследований (CIES Football Observatory) на основе данных InStat, оценивались показатели игроков, родившихся после 2000 года и выступающих в 59 лигах мира.
Рейтинг составлялся на основе среднего уровня игры футболистов. Также учитывалось количество времени, проведенного игроком на поле за последние 365 дней, и их вклад в игру по сравнению с партнерами по команде и соперниками.
Топ-10 рейтинга лучших игроков 2004 года рождения выглядит так:
1. Гави («Барселона»);
2. Габриэль Слонина («Челси»);
3. Даниил Худяков («Локомотив»);
4. Виктор Уго («Фламенго»);
5. Анжело Боржес («Сантос»);
6. Савио Морейра (ПСВ);
7. Мохамед-Али Чо («Реал Сосьедад»);
8. Эмре Бильгин («Бешикташ»);
9. Джовани Аморим («Палмейрас»);
10. Биляль Эль-Ханнус («Генк»).
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич занял 50-е место в рейтинге игроков 2001 года рождения.