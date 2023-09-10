Грэм Сунесс: «МЮ» не будет выступать лучше, чем в прошлом сезоне. Он потратил 72 млн фунтов на молодого форварда с не самой впечатляющей статистикой – это чертовски рискованно»

Грэм Сунесс раскритиковал атакующую линию «Манчестер Юнайтед».

«Я не думаю, что «МЮ» будет выступать лучше, чем в прошлом сезоне. Он потратил 72 млн фунтов на молодого центрфорварда Расмуса Хейлунда, у которого не самая впечатляющая статистика. За 34 матча в «Аталанте» он отправил мяч в сетку 10 раз, а теперь приехал в лигу, в которой по-настоящему тяжело забивать.

Я могу ошибаться, но, по-моему, это чертовски рискованная ставка на того, кто еще не доказал своей уровень.

Пять лет назад я написал статью про то, что у Антони Марсьяля осталась последняя возможность проявить себя. Но он до сих пор попадает в старт и остается центральным звеном в атаке. Но он не игрок уровня «МЮ». Он сначала обнадеживает вас, а потом подводит.

И я не думаю, что Санчо и Антони можно считать долгосрочным решением, если вы хотите выиграть АПЛ или Лигу чемпионов. Команда по-прежнему надеется на Маркуса Рэшфорда», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля».

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