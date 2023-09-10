Грэм Сунесс: «МЮ» не будет выступать лучше, чем в прошлом сезоне. Он потратил 72 млн фунтов на молодого форварда с не самой впечатляющей статистикой – это чертовски рискованно»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Грэм Сунесс Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо Антони Расмус Хейлунд Футбол

Грэм Сунесс раскритиковал атакующую линию «Манчестер Юнайтед».

«Я не думаю, что «МЮ» будет выступать лучше, чем в прошлом сезоне. Он потратил 72 млн фунтов на молодого центрфорварда Расмуса Хейлунда, у которого не самая впечатляющая статистика. За 34 матча в «Аталанте» он отправил мяч в сетку 10 раз, а теперь приехал в лигу, в которой по-настоящему тяжело забивать.

Я могу ошибаться, но, по-моему, это чертовски рискованная ставка на того, кто еще не доказал своей уровень.

Пять лет назад я написал статью про то, что у Антони Марсьяля осталась последняя возможность проявить себя. Но он до сих пор попадает в старт и остается центральным звеном в атаке. Но он не игрок уровня «МЮ». Он сначала обнадеживает вас, а потом подводит.

И я не думаю, что Санчо и Антони можно считать долгосрочным решением, если вы хотите выиграть АПЛ или Лигу чемпионов. Команда по-прежнему надеется на Маркуса Рэшфорда», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
№7
Ответ SWAGG
видимо у 7хага связи уже в аталанте налажены и он получил откат за трансфер хойлунда)
Диалло тоже из Аталанты за дорого купили , тот воообще не играл за основу)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
пока складывается впечатление что 3 место и один трофей прошлого сезона было бы большой удаче со всеми теми проблемами что на клуб упали.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
Если бы судьи в 1 и 3 туре не вытащили, маню сейчас бы шел 20-м месте с 0 очков в запасе. Но 7хаг конечно топарь.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Samsung Galaxy
Поживём , увидем......
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
Ответ SWAGG
видимо у 7хага связи уже в аталанте налажены и он получил откат за трансфер хойлунда)
не повторяй глупостей
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
Ответ №7
Диалло тоже из Аталанты за дорого купили , тот воообще не играл за основу)
Сульшер откатил по их мнению 🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Мелкумян
Ответ SWAGG
видимо у 7хага связи уже в аталанте налажены и он получил откат за трансфер хойлунда)
Мне нравится как болельщики всех клубов тычут в Тен Хага этим поражением, как будто твой Челси 6-0 не проигрывал, как будто Реал не проигрывал 5-0 и 0-4 (и не один раз с такой разгромной разницей), как будто не было 2-8 у Барселоны, как будто не Ливерпуль сливал СТОК СИТИ 6-1 и т.д. Арсенал по 1-5 несколько раз влетал Баварии и 10-2 по сумме двух встреч в плей-офф ЛЧ. Ман Сити проигрывал Мидлсбро 8-1. Да все топ клубы в этом веке успели страшно разгромить и не по одному разу. Тренеров тем более, Гвардиола по 4-0 и 0-4 проигрывал, Моуриньо по 5-0 и 6-1, Почеттино по 2-7 и 5-0, Тухель по 5-1, Анчелотти по 0-4 и 4-0, Клопп по 5-0, список можно бесконечно продолжать.

Но самый лопух из них конечно же Тен Хаг, хаахахах 7хаг гхыхых, проиграл)0)) Только из-за таких клованов и хочется чтобы у него получилось, чтоб вы желчью своей захлебнулись.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redhead One
Ответ <CRISTIANO>
А могли взять Кейна и быть в шоколаде.
Никто бы не продал Кейна в АПЛ и за 200кк, хватит рассказывать басни
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
№7
Ответ <CRISTIANO>
А могли взять Кейна и быть в шоколаде.
Не могли, пока Глейзеры у руля никаких кейнов не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
Ответ Samsung Galaxy
Поживём , увидем......
Увидим, увидим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий