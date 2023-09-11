Погба о протестах после гибели юноши от выстрела полицейского: «Не хочу видеть, как люди разбивают машины и магазины – это не поможет. Но правосудие бы помогло»

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия происшествия Поль Погба Футбол

Поль Погба выступил против насильственных форм протеста во Франции.

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции ответил на вопрос о насилии со стороны полиции и инциденте, который произошел в июне этого года. Тогда 17-летний юноша по имени Наэль, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. 

«Я не хочу, чтобы Франция взорвалась. Я не хочу видеть, как все эти люди разбивают машины соседей, магазины и тому подобное, потому что это не поможет. Но что помогло бы, так это правосудие.

Я не думаю, что можно стрелять в безоружного человека, стрелять ему в сердце, потому что у него нет водительских прав и потому что он пытался уехать… И полицейский просто перестал работать в своем полицейском участке, и на этом все? Это неправильно.

Ответственные люди также должны помочь бедной матери, которая сейчас одна», – сказал Погба. 

Погба о гибели юноши от выстрела полицейского во Франции: «Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие»

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15 комментариев

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Aleksey Yashin
"Но что помогло бы, так это правосудие"

Еще помогло бы элементарное соблюдение законов
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svft
"Но что помогло бы, так это правосудие"
верная мысль. начать стрелять по тем, кто "разбивает машины соседей, магазины и тому подобное".
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Momos
Не правильно ту то, что полицейского, выполнявшего свой долг, уволили под нажимом беснующейся толпы.
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rigobersong
Ответ Итачи Учиха
Он хотел сказать "Африка взорвалась"? От Франции там только майонез и трюфели остались. А так, Марсель - это вторая столица Алжира, а Париж - Сенегала
Вспомнился мем:)

https://postimg.cc/4n3vM9SW
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Bullet91
Ответ Aleksey Yashin
"Но что помогло бы, так это правосудие" Еще помогло бы элементарное соблюдение законов
получается любое нарушение закона даёт право полицейским стрелять на поражение? пацан нарушил закон, но это не отменяет того факта что полицейские превысили полномочия
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Назар Игорь
Ответ Bullet91
получается любое нарушение закона даёт право полицейским стрелять на поражение? пацан нарушил закон, но это не отменяет того факта что полицейские превысили полномочия
А если представить что мог бы натворить человек без водительских прав за рулëм мощной автомашины уезжая от полиции на оживлëнных городских улицах? Сколько безвинных людей он мог бы отправить на тот свет?
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андрей кольцов
Ответ Назар Игорь
А если представить что мог бы натворить человек без водительских прав за рулëм мощной автомашины уезжая от полиции на оживлëнных городских улицах? Сколько безвинных людей он мог бы отправить на тот свет?
Я могу сказать, потому что в моем городе молодой парень, которого разыскивали, правда приставы, врезался в остановку и сбил на смерть людей. Потом приставов лишили премии на год вроде бы, потому что его не нашли раньше. А как мы его найдем, если по адресу, где он проживает, его родители говорят, что дома отсутствует
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ARIGAMI ARIGAMI
Честно говоря, здесь ни этот подростков неправ, и полицейский тоже неправ
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Мукунку хороший
Всплыл..
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Атакующий Юран
Помогло бы , если бы он остановился по требованию сотрудника полиции 🤷🏻‍♂️ а так извините 🤷🏻‍♂️
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Konservator
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Честно говоря, здесь ни этот подростков неправ, и полицейский тоже неправ
И толпа, устроившая погромы тоже. Обычная массовая, но мирная демонстрация дала бы гораздо больший эффект.
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Aleksey Yashin
Ответ Bullet91
получается любое нарушение закона даёт право полицейским стрелять на поражение? пацан нарушил закон, но это не отменяет того факта что полицейские превысили полномочия
Да с чего вы такой вывод делаете? Разве я написал что любое нарушение закона - пуля в голову?

"...потому что он пытался уехать"
Пацан пытался скрыться после требования полиции остановиться. Это довольно серьезное правонарушение, после которого в голове у полицейского может появиться мысль что за рулем опасный преступник.
"Я не думаю, что можно стрелять в безоружного человека"
Полицейский знал на 100% что пацан безоружен?

Да, полиция превысила полномочия и должна была задержать его другими способами. Но переворачивать ситуацию чуть ли не с ног на голову только потому что подросток был темнокожий, и выставлять его чуть ли не ангелом - весьма опасный прецедент, который и выливается в массовые беспорядки.
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