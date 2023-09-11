Погба о протестах после гибели юноши от выстрела полицейского: «Не хочу видеть, как люди разбивают машины и магазины – это не поможет. Но правосудие бы помогло»

Поль Погба выступил против насильственных форм протеста во Франции.

Полузащитник « » и сборной Франции ответил на вопрос о насилии со стороны полиции и инциденте, который произошел в июне этого года. Тогда 17-летний юноша по имени Наэль, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался.

«Я не хочу, чтобы взорвалась. Я не хочу видеть, как все эти люди разбивают машины соседей, магазины и тому подобное, потому что это не поможет. Но что помогло бы, так это правосудие.

Я не думаю, что можно стрелять в безоружного человека, стрелять ему в сердце, потому что у него нет водительских прав и потому что он пытался уехать… И полицейский просто перестал работать в своем полицейском участке, и на этом все? Это неправильно.

Ответственные люди также должны помочь бедной матери, которая сейчас одна», – сказал Погба.

Погба о гибели юноши от выстрела полицейского во Франции: «Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие»

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