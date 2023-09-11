Погба о протестах после гибели юноши от выстрела полицейского: «Не хочу видеть, как люди разбивают машины и магазины – это не поможет. Но правосудие бы помогло»
Поль Погба выступил против насильственных форм протеста во Франции.
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции ответил на вопрос о насилии со стороны полиции и инциденте, который произошел в июне этого года. Тогда 17-летний юноша по имени Наэль, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался.
«Я не хочу, чтобы Франция взорвалась. Я не хочу видеть, как все эти люди разбивают машины соседей, магазины и тому подобное, потому что это не поможет. Но что помогло бы, так это правосудие.
Я не думаю, что можно стрелять в безоружного человека, стрелять ему в сердце, потому что у него нет водительских прав и потому что он пытался уехать… И полицейский просто перестал работать в своем полицейском участке, и на этом все? Это неправильно.
Ответственные люди также должны помочь бедной матери, которая сейчас одна», – сказал Погба.
Погба о гибели юноши от выстрела полицейского во Франции: «Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие»
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Еще помогло бы элементарное соблюдение законов
верная мысль. начать стрелять по тем, кто "разбивает машины соседей, магазины и тому подобное".
https://postimg.cc/4n3vM9SW
"...потому что он пытался уехать"
Пацан пытался скрыться после требования полиции остановиться. Это довольно серьезное правонарушение, после которого в голове у полицейского может появиться мысль что за рулем опасный преступник.
"Я не думаю, что можно стрелять в безоружного человека"
Полицейский знал на 100% что пацан безоружен?
Да, полиция превысила полномочия и должна была задержать его другими способами. Но переворачивать ситуацию чуть ли не с ног на голову только потому что подросток был темнокожий, и выставлять его чуть ли не ангелом - весьма опасный прецедент, который и выливается в массовые беспорядки.