Погба не успеет восстановиться к матчам с Гибралтаром и Грецией. Хавбек «Юве» не играет за Францию больше года

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия травмы сборная Греции по футболу Поль Погба квалификация Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу Футбол

Поль Погба пропустит июньские матчи сборной Франции.

Полузащитник получил травму, делая навес в матче «Ювентуса» с «Кремонезе» (2:0) в 35-м туре Серии А. Он в слезах покинул поле.

Сообщалось, что 30-летний француз пропустит около 20 дней из-за травмы бедра.

Чемпион мира планировал вернуться в сборную Франции, за которую он не играл с марта 2022 года.

16 июня французы в гостях сыграют с Гибралтаром в рамках квалификации Евро-2024, а 19-го примут Грецию.

Как утверждает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe, Погба, скорее всего, пропустит эти матчи. Тренер Дидье Дешам должен объявить состав 31 мая.

Хавбек провел за «Юве» лишь 6 игр в Серии А после возвращения из «МЮ». Его подробная статистика – здесь.

У Погба опять травма. Вышел в старте «Юве» впервые за 2549 дней, отыграл 22 минуты – и новые слезы

Погба провел за «Ювентус» 161 минуту во всех соревнованиях. Сколько за каждую минуту заплатили туринцы?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СуперНегр228
А Дешам планировал его вызвать что-ли?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexRyzen
У шаманов надо отнять лицензию на лечение , не работают их методы(
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Вот реально , начинал играть во второй приход , был лучшим на поле , и сразу травмы . Жаль
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
Ну, с Гибралтаром и без Поля должны справиться, а вот Юве, конечно, не хватает Погба.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vovchichik
Ждём здоровым в августе...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заяцволк
Это уже реально никуда не годится. В нашем мерзком Ювентусе заставили Поля играть, и теперь без него у сборной мало шансов против Гибралтара и Греции. Уж если это не повод расформировать наш Ювентус, то что тогда ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
I am Timur >>M<<
Погба выздоравливай. Нам тебя будет не хватать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
А его разве еще вызывают с такой конкуренцией?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Дешам с такими не церемонится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Splin
Уыф, отдохнет, а то такая нагрузка в последнее время🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий