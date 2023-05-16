Погба не успеет восстановиться к матчам с Гибралтаром и Грецией. Хавбек «Юве» не играет за Францию больше года

Поль Погба пропустит июньские матчи сборной Франции.

Полузащитник получил травму, делая навес в матче « » с «Кремонезе» (2:0) в 35-м туре Серии А. Он в слезах покинул поле.

Сообщалось, что 30-летний француз пропустит около 20 дней из-за травмы бедра.

Чемпион мира планировал вернуться в , за которую он не играл с марта 2022 года.

16 июня французы в гостях сыграют с Гибралтаром в рамках квалификации Евро-2024, а 19-го примут Грецию.

Как утверждает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe, Погба, скорее всего, пропустит эти матчи. Тренер Дидье Дешам должен объявить состав 31 мая.

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