Погба о запрете приостанавливать матчи в Рамадан во Франции: «Ни один мусульманин не просил делать паузы. Бессмысленный спор»
Поль Погба высказался о запрете приостанавливать матчи во Франции во время Рамадана.
Федерации футбола Франции (FFF) ранее запретила прерывать матчи во время Рамадана.
«Никто, ни один мусульманин, не просил об этом (делать паузы в матчах – Sports.ru). В последние годы все мусульмане, которые хотели поститься, постились, не требуя пауз.
Поэтому я не знаю, почему в этом году получился [скандал]. Мы не слышали людей, которые просили о паузах, мусульмане делали их сами. Будь то в Премьер-лиге, в Италии. Или где угодно.
Это спор [о паузах] не имеет никакой цели, потому что никто ничего не просил, никто не плакал. Это спорт, мы играем в футбол. Люди, которые могут, которые хотят быстро [перекусить], могут это сделать. Они не жалуются.
Когда жарко, все садятся и пьют воду. Все точно так же и здесь. Поэтому я не знаю, почему возникают споры на эту тему. Я не думаю, что здесь вообще были какие-то разногласия», – сказал хавбек «Ювентуса» Views.
Только кто будет копать?