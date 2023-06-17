Поль Погба: «Я постарел на 10 лет за 7 месяцев. Последний сезон – самое сложное испытание в моей жизни. Завершить карьеру означало бы признать поражение»

Поль Погба считает, что последний сезон стал самым сложным периодом в его жизни.

– За последний год у вас были травмы, многое происходило и за пределами поля: смерть вашего агента [Мино Райолы], конфликт в семье.

– Все это помогло мне значительно вырасти. Эти месяцы позволили мне многое понять о жизни. За 7 месяцев я постарел на 10 лет.

И для меня это только плюс, я позитивно воспринимаю это. Я верю в то, что это определенные этапы и испытания. Они позволили мне повзрослеть, многое узнать о жизни. Я понял, что в жизни важно.

– Как вам удалось все это перенести? Это серьезная психологическая нагрузка. Вам помогла ваша вера? Получаете ли вы какую-либо психологическую поддержку?

– Вообще говоря, мне помогает религия, она меня по-настоящему успокаивает. Я знаю, что все происходящее – это испытание, и это позволяет мне расти и становиться ближе к Богу.

Поначалу тебе плохо. Тебе больно, ты не делаешь того, что тебе нравится. Ты действительно становишься ближе к Богу.

Много времени я провел в одиночестве. Также я много был с семьей. Я видел больше позитива, чем негатива. Несмотря на то, что я не мог выйти на поле, я был с семьей. У меня было время для медитации. Также у меня был психолог, который очень мне помог, когда у меня были травмы. Я закалился.

Я профессиональный футболист, и завершить карьеру из-за всего этого было бы признанием поражения. Поэтому я должен идти вперед и искать позитивные стороны.

– Со стороны показалось, что это был самый сложный сезон в вашей карьере.

– Да! Я сменил клуб, вернулся в « ». У меня были травмы, возникли проблемы за пределами поля. Это однозначно было самое серьезное испытание. Я бы даже сказал, что за всю жизнь. Когда я справлюсь с ним, это будет моя главная победа, – сказал полузащитник туринцев.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной