«Португалия лидирует на всех фронтах. У нас есть Роналду, лучший игрок в истории, у нас есть лучшие тренеры и лучший агент в мире». Глава профессиональной лиги Португалии о соотечественниках

Педру Проэнса заявил о превосходстве Португалии над остальными в мире футбола.

«Португалия лидирует на всех фронтах! У нас есть , лучший игрок в мире и истории футбола! У нас есть лучшие тренеры в мире. У нас есть лучший агент в мире. У нас есть лучшие менеджеры в мире.

Вдохновляясь их примером, мы стремимся создать лучшую в мире дискуссионную площадку и находимся на пути к этому благодаря Thinking Football Summit», – написал бывший судья и нынешний глава профессиональной лиги .

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