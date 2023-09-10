«Португалия лидирует на всех фронтах. У нас есть Роналду, лучший игрок в истории, у нас есть лучшие тренеры и лучший агент в мире». Глава профессиональной лиги Португалии о соотечественниках
Педру Проэнса заявил о превосходстве Португалии над остальными в мире футбола.
«Португалия лидирует на всех фронтах! У нас есть Криштиану Роналду, лучший игрок в мире и истории футбола! У нас есть лучшие тренеры в мире. У нас есть лучший агент в мире. У нас есть лучшие менеджеры в мире.
Вдохновляясь их примером, мы стремимся создать лучшую в мире дискуссионную площадку и находимся на пути к этому благодаря Thinking Football Summit», – написал бывший судья и нынешний глава профессиональной лиги Португалии.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
18 комментариев