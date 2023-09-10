«Португалия лидирует на всех фронтах. У нас есть Роналду, лучший игрок в истории, у нас есть лучшие тренеры и лучший агент в мире». Глава профессиональной лиги Португалии о соотечественниках

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Педру Проэнса агенты Футбол

Педру Проэнса заявил о превосходстве Португалии над остальными в мире футбола.

«Португалия лидирует на всех фронтах! У нас есть Криштиану Роналду, лучший игрок в мире и истории футбола! У нас есть лучшие тренеры в мире. У нас есть лучший агент в мире. У нас есть лучшие менеджеры в мире.

Вдохновляясь их примером, мы стремимся создать лучшую в мире дискуссионную площадку и находимся на пути к этому благодаря Thinking Football Summit», – написал бывший судья и нынешний глава профессиональной лиги Португалии.

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18 комментариев

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JENNINGS
Лучший тренер мира только сейчас готовится получить лицензию, уважаемый Педру! В настоящий момент он занят изучением слепых зон и квадратов
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Men77
Ну вот, а говорите что Рона хвалят только партнеры и португальцы. Шах и мат, хейтеры!
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Александр Зубков
Ответ JENNINGS
Лучший тренер мира только сейчас готовится получить лицензию, уважаемый Педру! В настоящий момент он занят изучением слепых зон и квадратов
Мяч круглый. Поле зелёное. Ничего нового .
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леннорыч-абрамович
Скоро-скоро все это будет исполнять Роналду.
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Metalloid
Можно мне ту же траву, что у него?
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Tristan...
В Португалии адекватные люди вообще есть?...
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Lindeman
Во мужик загоняет)
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S. A.
Ответ Геннадий Тимченко
ну если бы не вратарь аргов Эмильен, то Аргентина вылетела от голладцев... и почему Эмильену за две вытянутые серии пенальти на ЧМ не хотят дать ЗМ❓🤔
Комментарий удален пользователем
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S. A.
Ответ Геннадий Тимченко
читай внимательно что написано, потом уже пиши коммент, если неймётся🤣
Ты его исправил, жулик
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Real_v_dushe
Ответ S. A.
Лучшим игроком в прошлом веке был Пеле
Это сказка для дурачков, когда Пеле стукнуло 30 он не особо что-то выдающееся показывал, а на клубном уровне его достижения не особо кого-то впечатлят. И без него Бразилия бы выигрывала фифашные псевдотурнирчики, один она с ним выиграла, когда он пролежал весь турнир в лазарете, ещё на одном он вообще ни хрена не поаказал по гол+пас. А Ди Стефано в 38 лет выводил ещё Реал в финал КЕЧ.
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