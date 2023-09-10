Садьо Мане: «Роналду – легенда и славный парень за пределами поля. Рад, что играю с ним»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Футбол

Садьо Мане поделился мнением о Криштиану Роналду.

«Он легенда и славный парень за пределами поля. Честно, я очень рад, что играю вместе с ним.

Дела идут хорошо. Трансфер был немного внезапным, но таков футбол. И мы выжимаем из этого максимум. Думаю, это заметно. Я играю, я счастлив, расцветаю с каждым днем. Это самое важное.

Я рад тому, что нахожусь здесь. Лига Саудовской Аравии – хороший турнир, тут много других звезд. Лига уверенно развивается», – сказал вингер «Аль-Насра».

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26 комментариев

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леннорыч-абрамович
Это интервью Мане успел дать, когда пешком входил в штрафную площадь соперника, чтобы забить гол с передачи Роналдо, который в этот момент снимался в одном из рекламных роликов.
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Zed_patriot
в конце сезона подерутся, скриньте
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GuruFutbola
Насильник криштиану славный парень только когда спит)
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GuruFutbola
Ответ Zed_patriot
зубами к стенке, а сзади Бадр
Все верно)
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Zed_patriot
два дрочуна в одной команде, не к добру
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Zed_patriot
чем закончились отношения Салаха и Мане мы помним, а Кринж токсичнее египтянина в десятки раз
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Dexter Morgan
Ответ Zed_patriot
в конце сезона подерутся, скриньте
Тяжёлая у вас жизнь, если с каждым приходится драться.
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VERBLYUD
Ответ DanMus
Не спеши Садьо, щас расскажут тут, как Роналду тебе мешает полностью раскрыться и что ты контракт отрабатываешь))
Могли бы рассказать, если бы смотрели чемп Саудовской Аравии, а так все пофиг на 68-ю лигу)
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Zed_patriot
Ответ Dexter Morgan
Каким образом?
проспект УЕФА
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Dexter Morgan
Ответ Zed_patriot
проспект УЕФА
Ты видел хоть раз такие контракты? Роналду не начальник для Мане. Подобные контракты прописываются только в отношении клуба, компании, спонсора. Мане вообще одноклубник Роналду. И всё. Ты как себе это представляешь? Вот просто куча здоровых мужиков в команде. И тут всем контракты новые дают, заставляют подписывать, чтобы хвалить Роналду? Сразу видно, что ты ни разу не был в коллективе.
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Zed_patriot
Ответ GuruFutbola
Насильник криштиану славный парень только когда спит)
зубами к стенке, а сзади Бадр
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Станислав Л
Ответ St.7
Кринж?🥹 Лучший бомбардир в истории футбола Лучший бомбардир в ЛЧ Лучший ассистент в ЛЧ Лучший бомбардир в истории национальных сборных Лучший ассистент в истории сборной Португалии Лучший бомбардир в истории «Реала»,забивая больше гола за игру и сделав 130+ ассистов Лучший бомбардир в полуфиналах ЛЧ Лучший бомбардир в четвертьфиналах ЛЧ Забивал 4 года подряд 60+ голов Более 10 раз подряд попадал в команду года 7 сезонов подряд был лучшим бомбардиром ЛЧ Рекорд по голам в ЛЧ за сезон(17) Забил больше всех со штрафных в ЛЧ Первый в истории,забивавший подряд в 2 финалах клубного ЧМ Единственный в истории,становившись лучшим бомбардиром в трех чемпионатах(АПЛ,Ла Лига,Серия А) Лидер по хет-трикам в Ла Лиге(25) Первый игрок,отличавшийся в 6 классиков подряд Самая длинная голевая серия в Серии А(11 матчей)
ты забыл написать самое главное - 0+0 за пять чемпионатов мира в плейофф!!!
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Не смотрел, но осуждаю
Ответ St.7
Кринж?🥹 Лучший бомбардир в истории футбола Лучший бомбардир в ЛЧ Лучший ассистент в ЛЧ Лучший бомбардир в истории национальных сборных Лучший ассистент в истории сборной Португалии Лучший бомбардир в истории «Реала»,забивая больше гола за игру и сделав 130+ ассистов Лучший бомбардир в полуфиналах ЛЧ Лучший бомбардир в четвертьфиналах ЛЧ Забивал 4 года подряд 60+ голов Более 10 раз подряд попадал в команду года 7 сезонов подряд был лучшим бомбардиром ЛЧ Рекорд по голам в ЛЧ за сезон(17) Забил больше всех со штрафных в ЛЧ Первый в истории,забивавший подряд в 2 финалах клубного ЧМ Единственный в истории,становившись лучшим бомбардиром в трех чемпионатах(АПЛ,Ла Лига,Серия А) Лидер по хет-трикам в Ла Лиге(25) Первый игрок,отличавшийся в 6 классиков подряд Самая длинная голевая серия в Серии А(11 матчей)
Кринж, да. Это не значит что у него плохая статистика, одно другому не мешает
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