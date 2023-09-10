Садьо Мане: «Роналду – легенда и славный парень за пределами поля. Рад, что играю с ним»

Садьо Мане поделился мнением о Криштиану Роналду.

«Он легенда и славный парень за пределами поля. Честно, я очень рад, что играю вместе с ним.

Дела идут хорошо. Трансфер был немного внезапным, но таков футбол. И мы выжимаем из этого максимум. Думаю, это заметно. Я играю, я счастлив, расцветаю с каждым днем. Это самое важное.

Я рад тому, что нахожусь здесь. Лига Саудовской Аравии – хороший турнир, тут много других звезд. Лига уверенно развивается», – сказал вингер « ».

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