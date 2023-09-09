«Переход 21-летнего Вейги задел меня сильнее трансфера Роналду. Годы проходят для всех, в том числе и для Криштиану». Член совета ФИФА Кристиллин о Саудовской Аравии

Член совета ФИФА прокомментировала трансферный бум в Саудовской Аравии.

«Супертрансферы Саудовской Аравии заинтриговали меня, но это не удивительно и, главное, не вызывает беспокойства.

Прежде всего, я не думаю, что они остановятся, учитывая, что они перешли в другие виды спорта, начиная с гольфа. Они могут рассчитывать на фонд PIF, практически неограниченные средства.

Покупка Роналду произвела на меня не такой сильный эффект, потому что годы проходят для всех, в том числе и для него. Скорее, переход 21-летнего задел меня», – сказала Эвелина Кристиллин, представительница в совете , в интервью La Gazzetta dello Sport.

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