«Переход 21-летнего Вейги задел меня сильнее трансфера Роналду. Годы проходят для всех, в том числе и для Криштиану». Член совета ФИФА Кристиллин о Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду УЕФА ФИФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Габриэль Вейга Футбол

Член совета ФИФА прокомментировала трансферный бум в Саудовской Аравии.

«Супертрансферы Саудовской Аравии заинтриговали меня, но это не удивительно и, главное, не вызывает беспокойства. 

Прежде всего, я не думаю, что они остановятся, учитывая, что они перешли в другие виды спорта, начиная с гольфа. Они могут рассчитывать на фонд PIF, практически неограниченные средства.

Покупка Роналду произвела на меня не такой сильный эффект, потому что годы проходят для всех, в том числе и для него. Скорее, переход 21-летнего Габриэля Вейги задел меня», – сказала Эвелина Кристиллин, представительница УЕФА в совете ФИФА, в интервью La Gazzetta dello Sport. 

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18 комментариев

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#SharkTeam
Разве ФИФА не за то, чтобы футбол развивался везде?
Эта дама явно не то ляпнула
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Lindeman
Ответ #SharkTeam
Разве ФИФА не за то, чтобы футбол развивался везде? Эта дама явно не то ляпнула
Ну так она же из УЕФА
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Роман
В Европу переходить, значит, можно. А в другие лиги нельзя.
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Amalfitano
Такие слова от чиновника ФИФА еще раз доказывает, что в этом мире белый человек чувствует себя высшим божеством. Дискриминация по национальному признаку у европейцев на подкорке сидит. это противно. Ибо именно они учат весь мир инклюзивности и якобы ведут борьбу со всякого рода дискриминациями.
+5
-1
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Schiaff1no
Это не особо то и отличается от закупок талантов большими клубами, Вейга хоть поиграет в основе, денег заработает
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AmanEsen
Ответ #SharkTeam
Разве ФИФА не за то, чтобы футбол развивался везде? Эта дама явно не то ляпнула
Ну так она же говорит, что не против трансферов подобия Роналду. Да и про какое развитие идет речь, когда у них один клуб исключил Жоту из заявки, потому что не вписался в лимит легионеров.
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Андрей маяк
Фифа давил Супер лигу, теперь давит Лигу Саудовской Аравии. Скоро они скинуться и сделают футбол по своим правилам.
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fussballer
Эвелина Кристилина.
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Balt
Саудовцам как всегда пофиг на мнение там кого-то из каких-то западных функционеров.
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mitos
Прям истерику наблюдаем. Конкуренты!
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MU4evainmyheart!!!
Да отстаньте уже от парня. У каждого человека свои приоритеты: у кого-то амбиции, у кого-то деньги. Парень ещё молод. Может подзаработает деньжат и вернётся в большой футбол. Это его жизнь и его выбор.
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Гусеконь
что за расизм?
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Фанат спорта01
Ответ AmanEsen
Ну так она же говорит, что не против трансферов подобия Роналду. Да и про какое развитие идет речь, когда у них один клуб исключил Жоту из заявки, потому что не вписался в лимит легионеров.
он оказался голубым из-за этого придумали отмазку и купили другого игрока.
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Amalfitano
Такие слова от чиновника ФИФА еще раз доказывает, что в этом мире белый человек чувствует себя высшим божеством. Дискриминация по национальному признаку у европейцев на подкорке сидит. это противно. Ибо именно они учат весь мир инклюзивности и якобы ведут борьбу со всякого рода дискриминациями.
Лицемеры одним словом.
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