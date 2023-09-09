4-звездочный отель Роналду в Марракеше разместил пострадавших от землетрясения. Об этом сообщила испанская туристка

Теги Криштиану Роналду происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд высшая лига Марокко Благотворительность Футбол

Отель Криштиану Роналду принял пострадавших от землетрясения в Марокко.

Напомним, сегодня на юге Марокко произошло землетрясение, в  результате которого погибло более 1000 человек. 

Находившаяся в Марокко испанская туристка Ирен Сейшас рассказала, что четырехзвездочный отель Pestana CR7 Marrakech, принадлежащий Криштиану Роналду, согласился разместить пострадавших от землетрясения.

Испанка заявила, что после происшествия стала искать авиабилеты, чтобы покинуть Марокко, но почти все они были распроданы, а оставшиеся стоили тысячу евро. С отелями ситуация была примерно такой же. 

«Нам пришлось приехать в новый район Марракеша, где, так сказать, больше роскошных отелей. Теперь нам удалось уговорить отель Криштиану Роналду, который находится на окраине, предоставить нам номер», – сказала Сейшас в интервью RTVE. 

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12 комментариев

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Роман
Роналду в этом плане большой молодец. Месси как обычно подпишет футболку и отправит пострадавшим.
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JENNINGS
Достойный поступок! Когда такая беда - всё остальное не имеет никакого значения!
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St.7
Респект Криштиану.Он всегда славился большим сердцем:)Помогает бедным,больным и жертвует в благотворительность
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Holy Diver
Роналду и Палестину поддерживал. А меся - очевидный проект Израиля.
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Гаврила Ардалионович
Респект и уважуха, коль так.
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arriva
Я не думаю, что Роналду лично решал этот вопрос. С его активами по всему миру я даже не уверен, что он знает о существовании данного отеля в своем портфолио.
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Гусеконь
насколько незаметно для СМИ землетрясение в Марокко по сравнению со страной НАТО Турцией
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Экспертное мнение
омг, Ромашка и тут свои комплексы сдержать не смог. Кришти красава, молодец, ктож спорит? По футболке Месси там была схема продажи на аукционе и выручить деньги, тоже нормальная тема.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ VERBLYUD
Как это связано с тем, что Месси играет в футбол лучше Криштика?
Как это связано с достойным человеческим поступком и игрой в футбол?
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Семён Жуйло
Ответ Гаврила Ардалионович
Респект и уважуха, коль так.
Кому конкретно?
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