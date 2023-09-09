4-звездочный отель Роналду в Марракеше разместил пострадавших от землетрясения. Об этом сообщила испанская туристка

Отель Криштиану Роналду принял пострадавших от землетрясения в Марокко.

Напомним, сегодня на юге Марокко произошло землетрясение, в результате которого погибло более 1000 человек.

Находившаяся в Марокко испанская туристка Ирен Сейшас рассказала, что четырехзвездочный отель Pestana CR7 Marrakech, принадлежащий Криштиану Роналду, согласился разместить пострадавших от землетрясения.

Испанка заявила, что после происшествия стала искать авиабилеты, чтобы покинуть Марокко, но почти все они были распроданы, а оставшиеся стоили тысячу евро. С отелями ситуация была примерно такой же.

«Нам пришлось приехать в новый район Марракеша, где, так сказать, больше роскошных отелей. Теперь нам удалось уговорить отель , который находится на окраине, предоставить нам номер», – сказала Сейшас в интервью RTVE.

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