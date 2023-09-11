Защитник «Милана» Калулу может пропустить дерби с «Интером» из-за мышечной травмы
Участие Пьера Калулу в матче с «Интером» находится под вопросом.
У защитника «Милана» диагностирована мышечная травма.
Ранее стало известно, что игру 4-го тура Серии А из-за дисквалификации пропустит защитник «россонери» Фикайо Томори.
Если Калулу не успеет восстановиться, то в центре обороны «Милана» против «Интера» сыграют Симон Кьер и Малик Тиав.
Также в расположение «Милана» досрочно вернулся форвард Оливье Жиру, получивший растяжение левого голеностопа в сборной Франции.
Миланское дерби пройдет 16 сентября.
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С - Стабильность
Милан сомнут с ним или без него.