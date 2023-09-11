Защитник «Милана» Калулу может пропустить дерби с «Интером» из-за мышечной травмы

Теги Интер Милан серия А Италия травмы Симон Кьер Оливье Жиру Фикайо Томори Малик Тиав Пьер Калулу Футбол

Участие Пьера Калулу в матче с «Интером» находится под вопросом.

У защитника «Милана» диагностирована мышечная травма.

Ранее стало известно, что игру 4-го тура Серии А из-за дисквалификации пропустит защитник «россонери» Фикайо Томори.

Если Калулу не успеет восстановиться, то в центре обороны «Милана» против «Интера» сыграют Симон Кьер и Малик Тиав.

Также в расположение «Милана» досрочно вернулся форвард Оливье Жиру, получивший растяжение левого голеностопа в сборной Франции.

Миланское дерби пройдет 16 сентября.

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6 комментариев

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Рашпель793
Чëт жесть какая-то с травмами.
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Winter Soldier
Сезон не успел начаться, а уже травмы поперли))

С - Стабильность
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markus_9986@mail.ru
Походу у Милана вратарь водила будет . Иначе 11 игроков не наберут )))))
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Winter Soldier
Однозначно с лысого надо спросить, как он их там гоняет и нагружает, что стабильно на старте сезона сыпятся друг за другом игроки. К середине сезона уже половина команды переломана стабильно
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Е.Р.
Кулялю ничего не значит.
Милан сомнут с ним или без него.
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Гамаль Хайдаров
у Интера асе хорошо, есть ли смысл выходить на поле Милану?
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