Защитник «Милана» Калулу может пропустить дерби с «Интером» из-за мышечной травмы

Участие Пьера Калулу в матче с «Интером» находится под вопросом.

У защитника «Милана» диагностирована мышечная травма.

Ранее стало известно, что игру 4-го тура Серии А из-за дисквалификации пропустит защитник «россонери» .

Если Калулу не успеет восстановиться, то в центре обороны «Милана» против « » сыграют и Малик Тиав.

Также в расположение « » досрочно вернулся форвард , получивший растяжение левого голеностопа в сборной Франции.

Миланское дерби пройдет 16 сентября.

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