У Леау самая высокая зарплата в «Милане» – 5 млн евро в год. Пулишич, Лофтус-Чик и Тео получают по 4

Самым высокооплачиваемым футболистом «Милана» является Рафаэл Леау.

Calcio e Finanza сообщает, что вингер получает 5 млн евро в год. Еще пять футболистов зарабатывают по 4 млн.

В совокупности «россонери» тратят на зарплаты 89,9 млн евро (59,7 после уплаты налогов).

В топ-11 среди футболистов « » попали:

1. – 5 млн евро (6,55 до уплаты налогов);

2-6. – 4 млн евро (5,24);

2-6. Исмаэль Беннасер – 4 млн евро (7,4);

2-6. -Чик – 4 млн евро (5,24);

2-6. – 4 млн евро (6,32);

2-6. Сэмюэл Чуквуэзе – 4 млн евро (6,32);

7-8. Фикайо Томори – 3,5 млн евро (4,59);

7-8. Оливье Жиру – 3,5 млн евро (4,59);

9. Алессандро Флоренци – 3 млн евро (5,55);

10. Майк Меньян – 2,8 млн евро (3,67);

11. Лука Йович – 2,5 млн евро (3,28).

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