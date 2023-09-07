У Леау самая высокая зарплата в «Милане» – 5 млн евро в год. Пулишич, Лофтус-Чик и Тео получают по 4
Самым высокооплачиваемым футболистом «Милана» является Рафаэл Леау.
Calcio e Finanza сообщает, что вингер получает 5 млн евро в год. Еще пять футболистов зарабатывают по 4 млн.
В совокупности «россонери» тратят на зарплаты 89,9 млн евро (59,7 после уплаты налогов).
В топ-11 среди футболистов «Милана» попали:
1. Рафаэл Леау – 5 млн евро (6,55 до уплаты налогов);
2-6. Тео Эрнандес – 4 млн евро (5,24);
2-6. Исмаэль Беннасер – 4 млн евро (7,4);
2-6. Рубен Лофтус-Чик – 4 млн евро (5,24);
2-6. Кристиан Пулишич – 4 млн евро (6,32);
2-6. Сэмюэл Чуквуэзе – 4 млн евро (6,32);
7-8. Фикайо Томори – 3,5 млн евро (4,59);
7-8. Оливье Жиру – 3,5 млн евро (4,59);
9. Алессандро Флоренци – 3 млн евро (5,55);
10. Майк Меньян – 2,8 млн евро (3,67);
11. Лука Йович – 2,5 млн евро (3,28).
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леау только недавно продлился, хотя мог смело заломить зп как у мертвого влаховича в районе 7м
Я понимаю, что пришлось пойти на этот шаг, и скорее всего он даже правильный, но это не может не печалить.
Ну вот через субботу посмотрим, кто усилился лучше - мы или мерда)
Плюс уже заезженная тема, что он быль будущим капитаном и, возможно, пожизненно в Милане.
Значит вообще никто не в безопасности, а хочется сохранять всех лидеров и звать таких же сильных.
Хотя стоит отметить, что по первым играм команда правда стала сильнее.
К тому же хотелось игрока, который душа команды и готов за нее отдать все, а таких я больше не знаю. Ни в Милане, ни в Интере, ни в Юве и так далее.
А прошлый сезон провалили почти все игроки, увы.
Ну да ладно. Это нормально, разные мнения.
Главное, чтобы команда радовала.
Davide Calabria – 2 milioni netti (3,7 lordi)
А Йович нормальный- это не 4 млн как Ориги и считают его с налоговыми льготами. . Форварды в серии А плюс минус столько же зарабатывают. Стата у него неплохая 50 матчей, 15 голов и несколько асистов. И это притом что он с замены часто выходил. И да он не травмат. В случае чего встанет на любой фланг, так как играет обеими ногами. В Реале он вообще 10 млн в год получал, так что в Милан он идет не за деньгами, а за реанимированием карьеры.