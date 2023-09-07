У Леау самая высокая зарплата в «Милане» – 5 млн евро в год. Пулишич, Лофтус-Чик и Тео получают по 4

Теги Милан серия А Италия рейтинги Оливье Жиру Алессандро Флоренци Майк Меньян Рубен Лофтус-Чик Лука Йович Тео Эрнандес Фикайо Томори Исмаэль Беннасер Кристиан Пулишич Сэмюэл Чуквуэзе Рафаэл Леау деньги Футбол

Самым высокооплачиваемым футболистом «Милана» является Рафаэл Леау.

Calcio e Finanza сообщает, что вингер получает 5 млн евро в год. Еще пять футболистов зарабатывают по 4 млн.

В совокупности «россонери» тратят на зарплаты 89,9 млн евро (59,7 после уплаты налогов).

В топ-11 среди футболистов «Милана» попали:

1. Рафаэл Леау – 5 млн евро (6,55 до уплаты налогов);

2-6. Тео Эрнандес – 4 млн евро (5,24);

2-6. Исмаэль Беннасер – 4 млн евро (7,4);

2-6. Рубен Лофтус-Чик – 4 млн евро (5,24);

2-6. Кристиан Пулишич – 4 млн евро (6,32);

2-6. Сэмюэл Чуквуэзе – 4 млн евро (6,32);

7-8. Фикайо Томори – 3,5 млн евро (4,59);

7-8. Оливье Жиру – 3,5 млн евро (4,59);

9. Алессандро Флоренци – 3 млн евро (5,55);

10. Майк Меньян – 2,8 млн евро (3,67);

11. Лука Йович – 2,5 млн евро (3,28).

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34 комментария

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Отец Абду
После уплаты налогов на всех 40 млн евро... Это годовая зп Мане в СА:)
+28
-3
+25
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ddddan 2
Ответ Leon Betov
Когда-то Кокорин в Динамо столько же получал
Кокорин талантливее леао
+24
-7
+17
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Leon Betov
Когда-то Кокорин в Динамо столько же получал
+10
-2
+8
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Хищник Бери
Меньяну срочно поднять зарплату!!!!
+8
-1
+7
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SWAGG
щас тэо и меньян увидят зарплаты мертвых туринцев и запросят такие же. если нет, то "вот вам второе скудетто за 3 года и прощайте".
леау только недавно продлился, хотя мог смело заломить зп как у мертвого влаховича в районе 7м
+3
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+3
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ya_za_ac_milan
Ответ Darren&K
Ой да не хорош не парся. Какую стратегию?’Это стратегия на сегодня а не навечно. Больше доходов и больше ЗП, не забывай Милан после долгих лет кризиса и долгов только сейчас начал наращивать. Хороший знак что бы не говорили про РедБирд, они хорошие бизнесмены и заинтересованы в богатом и успешном Милане, а не Аякс с Бенфикой как они фантазируют, в Италии такое не прокатит это не Португалия. Нужно набратся терпения и посмотреть что будет. И Главное игроки гораздо больше зарабатывают вне поля особенно известные. Так что ЗП для них не основная часть доходов хоть и приличная. Все будет зависеть от их желания, быть королями в Милане или
РедБирд не дураки. Они понимают, что им выгоднее довести Милан до клуба гранда, уровня Челси, Тотенхэма, Арсенала и продать его за 5-7 лярдов арабам, чем собирать мелочь с трансферов, делать из Милана фарм клуб. Брали Милан они за 1,4 млрд евро. За 5-7 лет подымут клуб в топы, построят стадион и потом продадут. 4-5 лярдов могут урвать, зачем им эти копейки с продажи Леао и тд. Возможно из клуба будут уходить лидеры, но распродаж не будет. Клуб планомерно будет усиливаться год за годом.
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Darren&K
Ответ ya_za_ac_milan
Милан больше всех потратил в это трансферное окно. На 45 лямов залез в минус. Это тебе не Интер- распродали всех кого можно, нашли кое как замены, аксакалов понабрали и хлопают в ладоши радуются - мы стали сильнее, мы возьмем требл, у нас лучшее ТО. Ну да, ну да))
Тут ты не прав. Как раз Интер провел качественное ТО. Аксакалов говоришь, это про Арнаутовича? Так он для обоймы сойдет против всяких Лечче или Эмполи, плюс дядька в разлевалке, тоже самое Санчес. Интер наоборот омолодился немного. А насчет новичков, Онану заменили на почти бесплатного Зоммера, который очень хорош, Тюрам тоже разнообразия добавил в атаке. И еще пригнали.Чемпиона мира в самом расцвете сил 27 лет. И другие трансферы тоже хороши. И кого они там продали Брозович Гальярдини Онана и еще ушли Лукаку Ханданович Джеко, ты серьезно считаешь это большими потерями. Нет приятель Маротта и Интер наоборот при малых финансах сработали отлично
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Darren&K
Ответ Mykytka
Главная задача сейчас поднять зп Меньяну, один из главных тащеров. Переговоры вроде начинаются по чуть-чуть. Вот Йовичу хз за что столько. Ну, с такой политикой американцев, скорее всего через 1-2 сезона уйдет и Тео и Леао, увы. Достойны бОльших зп, но клуб решил выбрать другую стратегию…
Ой да не хорош не парся. Какую стратегию?’Это стратегия на сегодня а не навечно. Больше доходов и больше ЗП, не забывай Милан после долгих лет кризиса и долгов только сейчас начал наращивать. Хороший знак что бы не говорили про РедБирд, они хорошие бизнесмены и заинтересованы в богатом и успешном Милане, а не Аякс с Бенфикой как они фантазируют, в Италии такое не прокатит это не Португалия. Нужно набратся терпения и посмотреть что будет. И Главное игроки гораздо больше зарабатывают вне поля особенно известные. Так что ЗП для них не основная часть доходов хоть и приличная. Все будет зависеть от их желания, быть королями в Милане или
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Le Tallec
Меньяну явно не доплачивают
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Mykytka
Ответ ya_za_ac_milan
Милан больше всех потратил в это трансферное окно. На 45 лямов залез в минус. Это тебе не Интер- распродали всех кого можно, нашли кое как замены, аксакалов понабрали и хлопают в ладоши радуются - мы стали сильнее, мы возьмем требл, у нас лучшее ТО. Ну да, ну да))
Да, благодаря продаже Сандро.
Я понимаю, что пришлось пойти на этот шаг, и скорее всего он даже правильный, но это не может не печалить.

Ну вот через субботу посмотрим, кто усилился лучше - мы или мерда)
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Mykytka
Ответ Darren&K
Что привязались к этой продаже. Другие что ли ни кого не продают из основы. Это мешки могут не продавать, потому как финансирование бездонное и безграничное. А Милан если хочешь знать давно очень никого не продавал за норм сумму, только в убыток типа Пакета или Пионтека. Должны были продавать, тут был выбор среди главных активов Тео Леау Меньян и Тонали. И Тонали при всем уважении проигрывает
Мне не понравился подход - за спиной.
Плюс уже заезженная тема, что он быль будущим капитаном и, возможно, пожизненно в Милане.
Значит вообще никто не в безопасности, а хочется сохранять всех лидеров и звать таких же сильных.

Хотя стоит отметить, что по первым играм команда правда стала сильнее.
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Darren&K
Ответ Mykytka
Как видишь, для многих игроков деньги имеют важное значение по опыту. А также деньги имеют важное значение для руководства (продажа Тонали). Неизвестность
Что привязались к этой продаже. Другие что ли ни кого не продают из основы. Это мешки могут не продавать, потому как финансирование бездонное и безграничное. А Милан если хочешь знать давно очень никого не продавал за норм сумму, только в убыток типа Пакета или Пионтека. Должны были продавать, тут был выбор среди главных активов Тео Леау Меньян и Тонали. И Тонали при всем уважении проигрывает
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ya_za_ac_milan
Ответ Mykytka
Как видишь, для многих игроков деньги имеют важное значение по опыту. А также деньги имеют важное значение для руководства (продажа Тонали). Неизвестность
Милан больше всех потратил в это трансферное окно. На 45 лямов залез в минус. Это тебе не Интер- распродали всех кого можно, нашли кое как замены, аксакалов понабрали и хлопают в ладоши радуются - мы стали сильнее, мы возьмем требл, у нас лучшее ТО. Ну да, ну да))
0
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Darren&K
Ответ ya_za_ac_milan
РедБирд не дураки. Они понимают, что им выгоднее довести Милан до клуба гранда, уровня Челси, Тотенхэма, Арсенала и продать его за 5-7 лярдов арабам, чем собирать мелочь с трансферов, делать из Милана фарм клуб. Брали Милан они за 1,4 млрд евро. За 5-7 лет подымут клуб в топы, построят стадион и потом продадут. 4-5 лярдов могут урвать, зачем им эти копейки с продажи Леао и тд. Возможно из клуба будут уходить лидеры, но распродаж не будет. Клуб планомерно будет усиливаться год за годом.
Согласен насчет РедБирд, им тупо не выгоден дохлый Милан продающий весь актив и болтающийся в середине таблицы. Чтоб бренд дорожал он должен быть успешным. И насчет ЗП многие ребята тут думают что игроки живут искл на ЗП😂 Основной заработок и гораздо больше чем ЗП и бонусы от клуба они получают вне поля. Было б по другому и только ЗП тогда все более менее играли б в АПЛ или песках. А так они выбирают где комфортно и хорошо. Италия несмотря на кризис все еще привлекательна для многих сильных игроков
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ya_za_ac_milan
Ответ Mykytka
Да, благодаря продаже Сандро. Я понимаю, что пришлось пойти на этот шаг, и скорее всего он даже правильный, но это не может не печалить. Ну вот через субботу посмотрим, кто усилился лучше - мы или мерда)
Я не фанат Тонали. Скорее даже негативно к нему относился. Человек не добегал, человек терял позицию, был медленный на ногах, паршиво подавал штрафные и тд. Короче продали и ладно. Деньги хорошие выручили. У Пиоли наверняка спросили продавать Тонали или нет. Он сказал ОК, но купите мне игроков вот с такими характеристиками. Что Лофтус, что Реиндерс намного лучше подходят под Пиолибол.
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Mykytka
Ответ ya_za_ac_milan
Я не фанат Тонали. Скорее даже негативно к нему относился. Человек не добегал, человек терял позицию, был медленный на ногах, паршиво подавал штрафные и тд. Короче продали и ладно. Деньги хорошие выручили. У Пиоли наверняка спросили продавать Тонали или нет. Он сказал ОК, но купите мне игроков вот с такими характеристиками. Что Лофтус, что Реиндерс намного лучше подходят под Пиолибол.
Да ладно тебе, он был тем костяком и будущим Милана. Чемпионский сезон на характере вывезли в том числе и за счет него.
К тому же хотелось игрока, который душа команды и готов за нее отдать все, а таких я больше не знаю. Ни в Милане, ни в Интере, ни в Юве и так далее.

А прошлый сезон провалили почти все игроки, увы.
Ну да ладно. Это нормально, разные мнения.
Главное, чтобы команда радовала.
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Mykytka
Ответ Andrew Petrov
Уровень +- Спартак &Зенит&только разные критерии и амбиции
Чей?)
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arlovski
Ответ m_berg15
Интересно, сколько у Калабрии)
по ссылке в источнике есть про всех

Davide Calabria – 2 milioni netti (3,7 lordi)
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Дорох
Ответ Отец Абду
После уплаты налогов на всех 40 млн евро... Это годовая зп Мане в СА:)
да нет же абду после уплаты налогов 59 млн написано же в статье
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Ильдар Исмагилов
А у Джикии и Зобнина на двоих 7😂🥺🥺🥺
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Дорох
У жиру маловато канеш
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Tiestorzn17
Так логично же. Молодой, перспективный и уже очень добротный игрок.
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Darren&K
Поражаюсь некоторым комментам, все рублем мерят, понятно конечно жизнь видать не сахар. Люди разные, одни работают и играют в данное случае футболисты искл ради денег, для других деньги хоть и важны, но не на первом месте и это хорошо.
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dudkinrs82
Скудетто все окупит
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ya_za_ac_milan
Флоренци конечно портит картину. Спасибо Мальдини тебе огромное, Флоренци играет по 300 минут в год, а получает 3 млн. Самый высокооплачиваемый игрок Милана.
А Йович нормальный- это не 4 млн как Ориги и считают его с налоговыми льготами. . Форварды в серии А плюс минус столько же зарабатывают. Стата у него неплохая 50 матчей, 15 голов и несколько асистов. И это притом что он с замены часто выходил. И да он не травмат. В случае чего встанет на любой фланг, так как играет обеими ногами. В Реале он вообще 10 млн в год получал, так что в Милан он идет не за деньгами, а за реанимированием карьеры.
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