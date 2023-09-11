Черчесов о Цымбаларе: «Нестандартность. Причем везде — на поле, в раздевалке, в автобусе, в столовой, в самолете»

Станислав Черчесов высказался о экс-хавбеке «Спартака» Илье Цымбаларе.

руководил легендами красно-белых в матче памяти Цымбаларя.

— Что вспоминаете о ?

— Если одним словом — нестандартность. Причем везде — на поле, за его пределами: в раздевалке, в автобусе, в столовой, в самолете. Всегда можно было от него что-то нестандартное увидеть, услышать, почувствовать.

— Какие эмоции от игры?

— Великолепный матч с обеих сторон. Интеллектуально обе команды выглядели хорошо. Понятно, что не хватало кондиций. Порадовали болельщиков, все остались довольны, – сказал экс-тренер сборной России.

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